Razones para visitar las Islas Baleares en El Día Mundial del Turismo

El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha para concienciar y sensibilizar sobre el valor social, cultural, político y económico del turismo. Islas Baleares consciente de su importancia está poniendo las bases para convertirse en el primer destino circular del mundo, potenciando la sostenibilidad y seguridad. Todas sus perspectivas están puestas en este objetivo.

Las Islas Baleares, que cuentan con planes para todos los gustos como la gastronomía, deporte, sostenibilidad o relax, han conseguido recuperar el 90% de los turistas nacionales perdidos en la pandemia con cifras que igualan a las de 2017. Y es que las islas tienen grandes atractivos para ser el destino perfecto durante todo el año.

Una gastronomía llena de Estrellas

Durante todo el año 2022, Menorca es oficialmente Región Europea de la Gastronomía, declarada por el Instituto Internacional de la Gastronomía, la Cultura, las Artes y el Turismo (IGCAT). Para celebrarlo, la isla ha desarrollado más de medio centenar de actos para degustar la comida típica balear. En la última Gala Michelin han llegado nuevos reconocimientos a Mallorca como el restaurante Voro, en Cañamel, que se hizo con dos estrellas; y Zaranda, en Palma de Mallorca y La Gaia, en Ibiza, obtuvieron este año su primera estrella.

La menor de las Pitiusas, Formentera, ha dado la bienvenida a los dos BICHI pop-ups, un nuevo concepto dedicado a la alta cocina japonesa en dos enclaves de la isla: Ca Na Joana e Ínsula Beach, en Los Arenales de Migjorn.

Siguiendo en el plano gastronómico, en Menorca hay otras dos novedades a destacar. Nonna Bazaar, un restaurante festivo de comida mediterránea que viene “de la granja a la mesa” y el nuevo establecimiento de cocina peruana Kaypa, la última propuesta del grupo MoGa en el hotel de 5 estrellas Suites del Lago.

Nuevas aperturas hoteleras

Y su apuesta como destino perfecto todo el año continúa con nuevas ofertas hoteleras. Este año reabrió el hotel de 5 estrellas Oku Ibiza y en junio llegó TRS Ibiza Hotel, el único establecimiento adults only con un servicio premium todo incluido. En Mallorca se han inaugurado Puro Grand Hotel, un espectacular hotel de 5 estrellas y el no menos impresionante Hotel Kimpton Aysla Mallorca. Además, en Formentera se han realizado dos renovaciones: el antiguo Hostal Santi, que ha pasado a ser Teranka, ahora un refugio contemporáneo, y la casa de huéspedes Can Micalet situada a pocos metros del Parque Natural de Las Salinas. Por último, la mediana de las islas, Menorca, no se queda atrás. Cuenta con un resort vacacional de lujo 5 estrellas, el Gran Melià Villa Le Blanc, el primer hotel en la isla neutro en carbono.

Destino por excelencia para el deporte

Con 365 días de sol al año, estas islas son el destino por excelencia de todo amante del deporte, ya sea profesional o aficionado. La amplia oferta de instalaciones deportivas, dan a entender por qué las Islas Pitiusas son la cuna de deportistas como Rafa Nadal o Jorge Lorenzo, entre otros.

Además de las regatas, tan características de las islas, a lo largo de todo el año se desarrollan otros eventos deportivos que propician su visita; el Challenge ciclista de Mallorca, el maratón Trail dels Fars de Menorca y el Formentera All Roun.

Cultura y reconocimientos internacionales

El archipiélago contiene en cada una de sus islas las huellas de épocas pasadas, desde el periodo talayótico, hasta el soberbio gótico, pasando por el Modernismo. Esta confluencia de estilos y épocas hizo que artistas reconocidos como Joan Miró quedasen fascinados del espíritu balear. Las visitas más atractivas son: La Capilla Sa Tanca Vella (Formentera) del siglo XIV, las Canteras Pedreres de s'Hostal (Menorca) declarado Bien de Interés Cultural (1997) en reconocimiento de sus valores patrimoniales y el Castillo Capdepera (Mallorca) del siglo XIV.

Y los motivos por los que visitar las Islas Baleares continúan. El archipiélago cuenta con multitud de espacios naturales protegidos para preservar las características que lo convierten en el paraíso del Mediterráneo. La genuina belleza de los espacios naturales ha traído consigo reconocimientos a nivel internacional, siendo Menorca Reserva de la Biosfera desde 1993; las aguas de Ibiza y Formentera albergadoras de la Posidonia oceánica, protegido por la UNESCO desde 1999; y el paraje natural de Serra de Tramontana, en Mallorca, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2011.