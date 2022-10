La primera mujer en pisar la Luna lo hará en 2025 y el primer hotel espacial para 2027

lunes 03 de octubre de 2022 , 08:44h

Si algo demostró la segunda jornada de SUTUS 2022 es que el turismo espacial está más cerca que nunca. Eso han asegurado muchos de los ponentes internacionales que han participado.

Representantes de las Agencias Espaciales Internacionales más importantes como Sam Scimemi de la NASA o Hiroko Asakura de la JAXA; la Universidad Internacional del Espacio con Pascale Ehrenfreund; y referentes internacionales del mundo espacial como Susan Kilrain, astronauta retirada, Nancy Vermeulen, entrenadora privada de astronautas, Bernard Foing, de EuroMoonMars; o el primer alojamiento espacial para turistas han sido protagonistas en esta segunda jornada de SUTUS by Les Roches.

La primera mujer llegará a la Luna en tres años

La NASA no podía faltar en esta segunda jornada. La Agencia Espacial Americana ha estado representada por Sam Scimemi, Special Assistant; Exploration Systems Development Mission Directorate NASA. Scimemi ha avanzado los planes más ambiciosos que tiene la NASA en un futuro muy próximo: “El Programa Artemis pretende volver a la Luna y hacer aterrizar a la primera mujer en 2025. A este ambicioso objetivo se le une una meta más titánica aún: “Como objetivo final, estamos construyendo el Gateway para tener mayor acceso al servicio lunar, tanto para actividades gubernamentales como comerciales, y proporcionar una plataforma para misiones a Marte”

Llegar a Marte también es el objetivo final de Euro Moon Mars, un proyecto encabezado por Bernard Foing que lleva “10 años trabajando en la formación de jóvenes profesionales para investigar y ser astronautas”. “Queremos explorar la estación orbital e incluso ir a Marte”, afirma Foing.

Euro Moon Mars es una iniciativa para construir un ecosistema de exploración sostenible y que tiene marcado su siguiente meta: “Prepararse para tener una presencia sostenible en la Luna, con un hábitat y una colaboración humana y robótica” asegura Foing.

La implementación de una aldea lunar es todo un desafío para Foing por varios motivos: “Hay que llegar, sobrevivir, operar, comunicarse, moverse para explorar, etc”. pero si esto se consigue va a “ser una gran oportunidad para el desarrollo del turismo espacial”, afirma Foing.

La Agencia Espacial Japonesa (JAXA) también ha avanzado sus próximas metas en SUTUS 22 de la mano de Hiroko Asakura, que ha comentado que el objetivo principal del Gobierno de Japón es “mandar un astronauta japonés a la Luna a finales de la década de 2020”. Por ello, está en marcha un nuevo proceso de selección de candidatos a astronautas: “Tenemos tres puntos claves en relación con la exploración espacial internacional: asegurar las oportunidades de los astronautas japoneses para la exploración espacial, reclutar nuevos candidatos japoneses a astronautas y estudiar un programa internacional de exploración lunar”, confirma Asakura.

Esta segunda sesión la ha abierto John Spencer, fundador de Space Tourism Society, que ha hablado de la importancia de la llamada “Economía Espacial” y ha reconocido que “es un momento maravilloso para la industria del turismo espacial. Diferentes partes del mundo, uniéndose para trabajar en el desarrollo de experiencias espaciales”.

“La economía de la experiencia espacial para nosotros es un panorama general de todos los diferentes tipos de experiencia espacial que las personas pueden tener. Vuelo espacial real, simulaciones basadas en la Tierra y recorrido y películas, televisión, juegos y mundos virtuales” ha asegurado Spencer.

Posteriormente, Pascale Ehrenfreund, presidenta de la Universidad Internacional del Espacio y que tiene un asteroide con su nombre, ha hablado de asegurar un futuro espacial de garantías “educando a los próximos líderes espaciales”: “La industria espacial experimenta un rápido crecimiento en todos los sectores, por lo que necesitará una fuerza laboral altamente calificada para 2030”.

Por esa razón, Ehrenfreund asegura que esta industria “tiene que estar respaldada por una educación espacial interdisciplinaria, emprendedora y con visión de futuro para atraer talentos”. Y ahí juega un papel fundamental la Universidad Internacional del Espacio que ya cuenta con más de 5.000 alumnos de más de 100 países que “desarrolla a los futuros líderes de la comunidad espacial mundial al proporcionar programas educativos interdisciplinarios en un entorno internacional e intercultural”.

El turismo espacial ¿Es ya una realidad?

Posteriormente, Boris Otter, presidente y fundador de Swiss Space Tourism, ha sido rotundo al decir que “definitivamente, el turismo espacial es una realidad”. Otter se ha mostrado tan seguro gracias al relevante papel que están realizando “empresas espaciales, ya que permiten volar más cerca de la frontera del Espacio e incluso cruzarla pasando por la Línea Karman, situada a 100km de altura”.

“Desde el año 2001 se tiene la posibilidad de viajar a la Estación Espacial Internacional como turista individual. Y también puedes hacer un vuelo suborbital que es casi accesible y vuelo orbital. Definitivamente es una realidad y no una utopía”. Tanto es así, que el próximo objetivo en relación al turismo espacial es “ir a la Luna”, afirma Otter.

Proyectos tan titánicos como el de empresas como Axiom Space demuestran que el turismo espacial está cada día más cerca. Y es que esta compañía ya piensa en una ciudad espacial: “Axiom está construyendo la primera estación espacial comercial privada del mundo”, asegura Simon Jenner, reclutador privado de astronautas de esta compañía.

“El futuro de la estación es convertirse en una verdadera ciudad donde miles de personas pueden vivir y trabajar y pasar gran parte de su tiempo en la tierra baja, experimentando la ingravidez y observando la belleza de la Tierra”, afirma Jenner.

Y si hablamos de proyectos que parecen de ciencia ficción, pero que en pocos años serán una realidad, el mejor ejemplo es el de Orbital Assembly, que pretende construir el primer hotel espacial para turistas no más allá del año 2027: “Para hacerlo posible, estamos desarrollando estaciones espaciales de gravedad artificial. La gravedad en el espacio alivia las graves afecciones médicas debidas a la ingravidez, lo que permite un entorno que favorece las operaciones rentables y una mayor accesibilidad para el turismo. La gravedad reduce significativamente la frecuencia de sustitución de seres humanos en órbita, disminuyendo el funcionamiento anual, reduciendo el riesgo operativo y haciendo que el espacio sea más agradable”, asegura Tim Alatorre COO de esta compañía.

“Nuestro objetivo es lanzar dos estaciones espaciales con alojamiento para turistas: la primera ya en 2025 y la segunda prevista para 2027. La estación Pioneer, que estará operativa en poco más de tres años, tendrá capacidad para albergar hasta 28 personas. Por otro lado, la estación Voyager, con sus primeros componentes previstos para lanzarse dentro de 5 años, podrá albergar hasta 400 personas una vez que esté terminada. Tendrá todas las comodidades de un hotel de lujo, pero en el espacio”, afirma Alatorre.

También el proyecto de la empresa catalana Zero 2 Infinity ya piensa más allá de nuestro planeta, en la sostenibilidad y en el medio ambiente: “Zero 2 infinity abre un atajo al espacio. una plataforma que proporciona una forma de llegar al borde del espacio que es: asequible, verde e ilimitada. Los globos que fabricamos son un potencial de sostenibilidad para extender el turismo espacial a las masas”, asegura José Mariano López Urdiales, CEO de esta compañía.

El importante papel de la mujer en el turismo espacial

Lo que también dejó claro esta segunda jornada de SUTUS by Les Roches es que el papel de la mujer está siendo fundamental en la carrera del turismo espacial. Y el mejor ejemplo es Nancy Vermeulen, entrenadora privada de astronautas, que ha declarado que “hay mucho en juego en la exploración del espacio. Todas las superpotencias están explorando el espacio, o al menos haciendo planes para hacerlo”.

Vermeulen tiene un pensamiento muy rotundo, ya que piensa que todo el mundo puede ser útil para ir al espacio: “No hace falta ser un científico o un piloto para participar en los viajes espaciales. La historia ha demostrado que si utilizamos los talentos de todos, la humanidad puede conseguir grandes cosas” y es que para esta mujer referente del mundo espacial “cada uno de nosotros ya es un astronauta en el planeta Tierra y la humanidad nos necesita a todos. Tenemos nuestras propias fuerzas y talentos específicos. Utilizándolos, podemos tender un puente entre el presente, el pasado y el futuro. Ir al espacio será pegamento que mantendrá unida a la humanidad”.

Susan Kilrain, comandante astronauta ya retirada y una auténtica leyenda viva del mundo espacial, ha comentado la verdad sobre estar en el espacio: “Es fácil tener miedo los días antes de ir al espacio. Estás en cuarentena, pasas mucho tiempo aislado. No tienes tiempo para pasar con tu familia, sólo el último día antes de volar. La NASA no te deja por seguridad”.

Kilrain asegura que una de las sensaciones más sorprendentes es una vez que llegas al espacio porque “estás en caída libre hacia la Tierra pero no te caes”. Pero sin duda, la sensación más extraña es la de dormir en el espacio: “Estás sin peso y no te sientes en la cama. Lo más incómodo es el momento de ir al baño porque es un poco rústico todo. No hay privacidad y no es cómodo”.

Si ya hay mujeres de referencia en el espacio como Vermeulen y Kilrain, con el paso de los años van a ser más aún gracias a proyecto como Space Prize de Roman Chiporukha: "Es una organización sin ánimo de lucro que fundamos a mediados de 2021 con el enfoque de promover la alfabetización espacial universal y la igualdad de género en la nueva economía espacial".

En la última jornada de SUTUS by Les Roches, que tendrá lugar mañana viernes 30 de septiembre, se ampliará información sobre la Agencia Espacial Española con una nueva conexión con Miguel Belló, Comisionado para el PERTE Aeroespacial y sobre el papel de España en el Espacio con Carlos García del CDTI. Por otro lado, conoceremos a españoles de relevancia internacional en la carrera espacial como Jorge Pla y Carmen García Roger, que son aspirantes a ser astronautas de la ESA.

Además, la tercera jornada se centrará en el turismo subacuático con figuras tan importantes como Fabien Cousteau, Jason deCaires o Pisces VI y SubMerge, cuyas ponencias se podrán disfrutar en exclusiva a través de la plataforma virtual de Medina Media Events, previo registro.

SUTUS 2022 está impulsado por Les Roches y cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Extenda, Turismo y Planificación de la Costa del Sol, Acosol, Pisces VI y SubMerge.