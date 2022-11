El mes de la belleza en Groupon

martes 15 de noviembre de 2022 , 08:21h

Dejar de exponer nuestra piel y pelo a los efectos de la sal, el cloro y el sol en su máximo exponente, la discreción que la bajada de temperaturas puede proporcionarnos al vestir y los efectos positivos del frío en numerosos procedimientos. Nos adentramos en la época que ofrece las mejores condiciones para someternos a ese tratamiento estético.

Por eso, la plataforma Groupon ha activado un 20% de descuento extra en sus artículos y experiencias de belleza. Para conseguirlo, simplemente hay que ser usuario de la plataforma, añadir el elemento deseado al carrito e insertar el código de descuento diario indicado en su web. Habrá también un día en el que un conjunto de experiencias contarán con mayor descuento. ¡Estate atento para no perdértelo!



Un plus de mimo para tus manos, cócteles de vitaminas personalizados para mejorar la calidad de la piel, liftings o tintes de pestañas que puedes rematar enmarcando la mirada en unas cejas diseñadas a medida. Groupon, el marketplace de confianza para acceder a servicios y experiencias que aportan valor a los usuarios, ofrece estas y muchas más experiencias con descuentos especiales hasta el 27 de noviembre. ¿Sabías que la plataforma contaba con esta amplia oferta de belleza?

El mejor momento para transformar la piel

El frío es un gran aliado para los tratamientos estéticos. Al adentrarnos en el otoño, se reduce el riesgo de pigmentación, ya que la radiación solar que recibimos es aproximadamente de la mitad durante los meses fríos. Además, las bajas temperaturas favorecen a una recuperación más rápida de la piel tras determinados tratamientos, que normalmente traen como consecuencia la inflamación de los tejidos.

Aunque su origen se remonta a 1992, el Dermapen facial podría considerarse uno de los tratamientos estrella de los últimos tiempos. Y no es de extrañar gracias a todas las bondades que ofrece, que van desde la reducción de cicatrices y marcas de acné, pasando por la atenuación de las arrugas hasta la mejora de manchas solares y de la edad.

En Femini Care ofrecen este tratamiento, aplicando vitaminas a través de micropunciones en la piel, con lo que se puede notar un leve enrojecimiento en las 24-48 horas siguientes. Noviembre y el frío serán de gran ayuda en ese aspecto.

Si prefieres una opción nada invasiva, disfruta de una sesión de tratamiento facial reafirmante con radiofrecuencia, colágeno y crema revitalizante en Centro de Estética Lorker. Conseguirás que tu piel luzca más fresca e hidratada.

La reina de los tratamientos para la cara: la limpieza facial

Se trata de la base para mantener la piel sana y prevenir el envejecimiento cutáneo. El tratamiento fundamental que siempre deberíamos establecer como rutina en casa. Lo recomendable es someterse a una limpieza profunda profesional cada 4 semanas para asegurarnos de que no quedan restos provocados por la falta de herramientas adecuadas. Por eso, realiza tu limpieza facial mensual a muy buen precio en centros como Martha Ávila o Yolanda Jiménez que ofrecen completarla con radiofrecuencia o máscara LED, entre otros, y con ofertas especiales.

¡El cabello grita SOS!

El cabello pide a gritos un saneamiento post verano y pre Navidad. Si quieres llegar con una melena de ensueño a las fiestas, asegúrate de ponerla a punto unas semanas antes. Normalmente, necesitamos este tiempo para que el cabello crezca un poco y las puntas se rompan ligeramente, haciendo que el corte no luzca tan lineal y adquiera un poco de peso. Así, te aseguras de que el resultado sea más similar al que deseabas.



En Glamour Mabel o en Corte y Stilo, encontrarás diferentes promociones de lavado, corte y peinado, así como opciones de tinte y mechas, incluso con productos naturales.

Manos a punto a prueba de frío

La piel de la zona de las manos es muy sensible y suele sufrir las consecuencias del frío. Si a esto le sumamos factores como el lavado de manos frecuente, es bastante probable que el resultado sea piel, uñas y cutículas secas, frágiles o agrietadas. Son miembros que solemos llevar expuestos, por lo que sufren muchos más daños de los que podamos imaginar.

Es conveniente que en esta época del año les dediquemos más atenciones, visitando un centro de estética como Maison Stetic o Pink Door Salon, donde puedes hidratarlas en profundidad, además de customizarlas con tus esmaltes favoritos.

Shape it up!

Si lo que tienes en mente es un tratamiento corporal, comenzar en invierno suele ser lo aconsejado por los expertos. Normalmente se aplican mediante técnicas que requieren varias sesiones y, en algunos casos, se pautan tratamientos alternos. Si deseas que los resultados se reflejen en primavera o verano, el momento ideal para comenzar es otoño o invierno.



En Groupon encontrarás una gran oferta de tratamientos estéticos corporales, como en Hera Beauty Estética o Pefer Beauty And You, que ofrecen sesiones corporales de Indiba, con gran poder regenerador, o BIOSphere, el primer tratamiento BIO basado en una metodología que utiliza microvibración y masaje cuyos efectos se reflejan en la firmeza de la piel. ¡Seguro que encuentras el que mejor se ajusta a tus necesidades!

Un momento de relajación y desconexión



No todo va a ser mejorar ciertos aspectos de nuestro rostro o cuerpo. También es una época perfecta para permitirnos relajarnos y desconectar.

La rutina pesa. Por eso, date un capricho y disfruta del maravilloso Ritual Oriental de Masajes del 2020. Una combinación de masaje relajante y descontracturante, con técnicas procedentes de Filipinas que estimulan la circulación sanguínea, reducen las tensiones físicas y el nivel de estrés.

Si buscas experimentar sensaciones diferentes, el tuyo es el masaje en pareja Sol y Luna de Feelfine que, con aceites calientes, puede llegar a proporcionar una sensación de bienestar muy especial al sentir sobre la piel aceites naturales a una temperatura constante. La técnica de masaje suave y cálido, junto con los efectos emocionales y espirituales producidos por la estimulación de los sentidos está destinada a contrarrestar la tensión y conseguir un estado, tanto físico como mental, de relajación.

Enmarcar la mirada is always a good idea

Si algo buscamos a través del maquillaje, además del perfeccionamiento de la piel, es conseguir destacar la mirada. Unas pestañas bien rizadas con efecto abanico y unas cejas definidas y tupidas son, sin duda, la clave del éxito de casi todos los makeups.

El aterrizaje de la tendencia no make up make up hizo que buscáramos, sin embargo, resultados naturales sin perder el efecto WOW. Deja atrás la máscara de pestañas (que puede convertirse en una verdadera pesadilla a la hora de desmaquillarse) con tratamientos como el lifting o el tinte de pestañas de Un Cortado Beauty Bar o Cejas Uriel. Ambos cuentan también con diseño personalizado de cejas, toda una experiencia 360 para la mirada.