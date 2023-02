Contrarrestar los sinsabores cotidianos con un placer gastronómico, como es el skrei de Noruega

miércoles 15 de febrero de 2023 , 09:19h

Me merezco un skrei, mañana será otro día. El Consejo de Productos del Mar de Noruega ha presentado en Madrid una innovadora y original encuesta, realizada a través de la plataforma Ipsos Digital, que arroja luz sobre “los 10 momentos que más fastidian el día a los españoles”, como parte de un nuevo enfoque creativo para su campaña de comunicación 2023 del skrei, el “rey de los bacalaos”. Porque, ¿qué mejor manera de contrarrestar estos sinsabores cotidianos que hacerlo con un placer gastronómico de la altura del espectacular skrei de Noruega? Esta encuesta online realizada en febrero de 2023 a 1.000 personas arroja datos curiosos: cuando se pide a los encuestados que ordenen las "fatalidades" que más fastidian a los españoles, del uno al diez, el 76 % apunta a "olvidarse la cartera, llaves o móvil en casa" como principal “fastidio”.

A continuación, el 68 % de los encuestados opina que lo que más le fastidia es "que se te borre todo el trabajo de horas". El 61 % apunta a que "la grúa se lleva tu coche por mal estacionamiento", por encima incluso de una "discusión matutina con tu pareja", con el 58 % de las respuestas. Pero aún hay más, "que se estropee la caldera antes de ir al trabajo, duchazo de agua frío o pelo sucio todo el día" es lo que molestaría al 56 % de los encuestados mientras que las "repetidas llamadas de las comercializadoras de telefónicas" le sigue muy cerca, con el 53 %. El "broncazo del jefe/a" es todo un clásico entre las quejas de los españoles y esta encuesta no iba a ser una excepción, con el 50 %.

Los pequeños incidentes en la cocina, por ejemplo que "se te queme la cena" es el motivo que "fastidia" al 48 % de los encuestados y, con un punto porcentual menos (47 %), figura que "no te suena el despertador; 10.00 am y sigues bajo el edredón, aunque tenías reunión a primera hora". Los motivos de salud también se hacen un hueco en el ranking de los diez motivos que más molestan a los españoles encuestados, con un 45% de las respuestas, como que “tu hijo se levanta enfermo y tienes que ir al trabajo”.

Cuando se muestra a los encuestados una lista de "fatalidades" cotidianas y se les pide que señale todas aquéllas que le pueden "fastidiar el día", después del "top ten" de respuestas citadas anteriormente figura una larga lista, en muchos casos nada previsible.

"Ir de compras y encontrarte con una cola interminable" puede arruinar el día al 32 % de los españoles; una reunión de trabajo de última hora por lo que necesitas cancelar tus planes, al 29 %; una inesperada conversación de horas de la que no te puedes escapar y no te interesa nada, al 27 %; que no te aprueben las vacaciones elegidas, al 26 % y “un diluvio universal y tenías ropa tendida”, al 21 % de los encuestados. Con un 17 % de respuestas, en cada caso, figuran que el compañero de trabajo con el que mejor te llevas deje la empresa; ir a lavarte el pelo y que no quede champú; o levantarte y que no quede café. A continuación, se sitúan pequeños “dramas” cotidianos como: estrenar jersey que se te caiga la bebida encima (16 %); te das cuenta de que el ingrediente que necesitabas para tu receta está caducado (15 %); una rabieta de tu hijo a las 8.30 camino del colegio (12 %); que pierda tu equipo favorito (11 %); ser el último que sale del trabajo (9 %); que nadie apruebe tu fantástica idea en la oficina (8 %); o llegar a tu casa y encontrarte con una fiesta de tu hijo (7 %), entre otros.

Los productos del mar son importantes para los consumidores españoles. Más del 80% come pescado semanalmente, según los estudios realizados por el Consejo de Productos del Mar de Noruega.

La encuesta del Consejo de Productos del Mar de Noruega a través de Ipsos Digital constata algunos hábitos de consumo interesantes, en este sentido: el 56 % los españoles encuestados toma pescado y marisco tanto en casa como en restaurante una media de 2 o 3 veces por semana; el 30 % lo hace al menos una vez; el 12 % recurre a estos alimentos entre 4 y 5 veces por semana; y el 2 % afirma incluso que los toma a diario. De igual modo, la totalidad de los encuestados muestra gran interés por la cocina saludable y el origen del pescado.

Pistoletazo de salida para la campaña del skrei de Noruega

Los primeros skreis de Noruega llegan estos días, coincidiendo como cada año por San Valentín (de ahí que sean conocidos como “el pez del amor”). Desde el mar de Barents por un tiempo limitado. ¿Y qué mejor que celebrar el Día de San Valentín con una joya gastronómica tan apasionante, cada vez más presente en nuestras cocinas? El Consejo de Productos del Mar de Noruega (NSC) organizó hoy en el Mercado San Ildefonso de Madrid un showcooking capitaneado por los laureados chefs Cato Wara (de origen noruego pero especializado en cocina española) y Sergio Fernández, tras presentar los resultados de la encuesta Porque, frente a cada “adversidad” o “fatalidad, se ha propuesto una receta con skrei de Noruega para disfrutar de grandes momentos de felicidad y placer gastronómico.

En el evento, que ha contado con la participación de Nils Haugstveit (Embajador de Noruega en España), Björn Erik Stabell (director del NSC en España) como anfitrión y Fernando Camino (responsable creativo de Tactics Europe), ha brillado la degustación de skrei noruego con diferentes preparaciones: concasse y tomates; estofado mediterráneo; con chorizo y coliflor; con puré de zanahorias, avellanas y tocino; en ceviche templado; en crema en escabeche; en salsa verde….

España se ha consolidado ya como primer mercado mundial para el skrei de Noruega, ha recordado Stabell. Este bacalao noruego gourmet, salvaje y de temporada es uno de los principales productos de exportación noruegos desde la época de los vikingos y fuente de alimento principal desde hace 10.000 años para las poblaciones costeras. El Skrei de Noruega es el bacalao más sano, fuerte y magro del mundo, que se captura cuando migra desde el mar de Barents, caracterizado por sus gélidas y cristalinas aguas, hasta sus zonas de desove en la costa del norte de Noruega, donde nació (sobre todo, frente a las islas de Lofoten y Vesterålen). Cuando llega, el Skrei es prácticamente un deportista de élite. Se puede apreciar la diferencia en la musculatura, que hace que la textura tenga una calidad insuperable ¡Más de 1.000 kilómetros a contracorriente! Es el auténtico “pata negra” noruego que ahora irrumpe en restaurantes y pescaderías.

El Skrei: el bacalao del Atlántico noruego; una especie “única”

La principal zona de desove es frente a las islas de Lofoten y Vesterålen.En noruego, Skrei significa «nómada» y hace alusión al viaje de 1.000 km que este bacalao realiza cada año desde el mar de Barents hasta la costa norte de Noruega.El Skrei fresco solamente está disponible entre enero y abril.El Skrei suele ser más grande que el bacalao de costa, presenta una textura más firme, y su carne es muy blanca y tersa. Su distintivo sabor le ha valido su fama de exquisitez gastronómica en muchos lugares del mundo.¿Qué hace al Skrei único?Su carne es blanca, brillante y magra.Láminas firmes y la textura de la carne, que le confieren el largo viajeSu sabor delicado y suaveEl sabor limpio tras haber nadado miles de kilómetros en las aguas frías y cristalinas de Noruega