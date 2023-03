Rebeca Plana (pintora): La abstracción es ese sentimiento tan profundo sin definición

«A veces la vida me pregunta si soy pintora o una mentirosa o vete tú a saber, tan sólo sé que soy una mujer, tengo una casa y un perro, y que pinto porque tengo que pintar».

Esto es lo que dice Rebeca Plana como introducción a su biografía, lo que es toda una declaración de intenciones.

Con esta artista pintora o pintora artista, como se prefiera, hemos podido hablar de arte, de pintura y de personas…

Por eso abrimos intentando saber quién es Rebeca Plana, según sus propias palabras, como persona, como artista, sin falsa modestia…

Rebeca Plana es una persona con fuerte carácter de convicción. Tenaz y justa. Terriblemente perseverante.

Me he criado en un pueblo pequeño, Albalat de la Ribera, donde es primordial ser uno mismo. Tener carácter y no achatarse ante los dimes y diretes. Eso hace que la persona sea más fuerte, hay que intentar ante todo ser uno mismo. Puedes ser mejor o peor que cualquier persona. Eres único y primordial. No hay nadie como tú. Y eso te hace unipresente . Partiendo de esa premisa. Solo es cuestión de formarse y aprender. Todo lo demás viene en la vida rodado.

Lo malo (siempre juegas con esa baza) y lo bueno. Una actitud delante de la vida. Al final ser fiel a uno mismo no produce gatillazos. Resumiendo: Rebeca Plana es Rebeca Plana.

Y esa Rebeca Plana es licenciada por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en 2000. Master en artes plásticas UPV. Obtiene matrícula de honor en proyectos fin de carrera especialidad pintura. Completa su formación en la con la beca Erasmus facultad das Belas Artes de Lisboa y en el Colegio de España en Paris. Esto hace de su carácter rotundo reflejo de su obra plástica.

¿Cuál es tu estilo de pintura? Ya sé que abstracto, pero algo más, al fin y al cabo me gusta el arte, pero no soy un experto.

La pintura es pintura, es lo que se puede resumir esta pregunta. Es como el amor, no se puede definir exactamente. Te agrada una persona y no sabes el porqué, tal vez sea el primer impacto por sus ojos o su físico. En la pintura es igual, te llega al estómago y te gusta. Te provoca un sentimiento. La abstracción es ese sentimiento tan profundo sin definición, simplemente está desarrollado en ti. Sin buscar respuesta.

Su obra tiene un carácter altamente abstracto, a veces caligráfico…

¿Tu arte qué tiene que ver con la caligrafía? ¿Por qué?

Muchísimo, padezco dislexia y eso hace que me centre mucho en la lectura y la escritura. Me fijo en todo.

El porqué sería por esta razón primordial. Gracias a la caligrafía nos comunicamos y como bien te reitero, cada forma de escribir es única.

Tus brochazos muestran rabia, odio quizá…

No se puede pintar con odio, es un sentimiento horrible que genera grandes desgracias. Creo que la pintura requiere una gran concentración. Considero que cuando duele el alma no se puede trabajar. Soy una creadora que necesita concentración y estar a expensas de inputs exteriores no me ayuda.

En cuanto a la rabia, es el trazo el que manda. Es como la caligrafía aprendida. Puede ser redonda o curvada.

Pues tus trazos o brochazos llevan mucho fuerza

Sí, la fuerza de la naturaleza. Así me definió Ramón de Soto, un gran escultor y amigo que falleció hace unos años. Y así me lo tomo y no solo en la pintura, sino también en la vida, fiel reflejo de una misma.

Sería como una acción-reacción-acto.

Por eso pinta en lienzos enormes y utiliza sus manos, no necesita pinceles, o brochas de pintor de paredes, o escobas, todo aquello que sirva para volcar sus sentimientos creativos…

¿Tu primera exposición en solitario fue BEGIN THE BEGUINE?

Mi primera exposición junto a la galería que me representa Galería Álvaro Alcazar, pero llevo más de 20 años en el mundo de la creación, como comprenderás hay anteriores.

Recuerdo cuando expuse en la desaparecida galería Fernando Latorre, también en Madrid, o cuando inauguré en la Fundación Antonio Pérez, Cuenca (donde hice doblete, en las dos salas). Cada exposición es única y primordial.

¿Ese Begin fue el comienzo de todo o de alguna parte especial?

Tal vez para mí un punto de inflexión fue abrir las puertas a la abstracción en la Fundación Martínez Guerricabeitia, donde se me brindó la posibilidad de mostrar un trabajo tan personal como RIU.

Actualmente reside en Albalat de la Ribera, (Valencia), siendo representada por a nivel nacional y europeo la Galería Álvaro Alcázar; (Madrid). A nivel internacional por Walter Otero Contemporary Art in USA. Está presente en colecciones nacionales e internacionales de prestigio.

Mencionas el hecho creador ¿Qué es eso?

Vivir. Parir. Follar. Labrar. Cocinar. Cualquier cosa que implique una realidad implícita donde tu cuerpo y mente funcionen a la par y que otra persona esté implicada en ese término. Al final la creación es tuya, pero ofertada hacia otra persona. Ese es el placer del hecho creador. Sentir placer y dar placer.

Ibas para investigadora del arte y te quedaste en artista ¿por qué?

Al final investigas día a día. La vida está llena de improvisaciones, como un cuadro abstracto. Soy una mujer de acciones rápidas. Y la investigación requiere tiempo, espacio mental y capacidad de meditar. Ahora a medida que crezco biológica y mentalmente la investigación ya va formando más parte de mi vida. Investigo cada día. Es importante estar formado y ser leído, sino para qué.

La vida está llena de improvisaciones, como un cuadro abstracto

El placer de escuchar a mis vecinos de Albalat de la Ribera me es importante. Ellos son investigadores de vida. Y eso hace que mi vida pictórica se nutra. Muchas veces la investigación está en la conversación con un vecino que no entiende de arte, ni de letras, es más nutriente. Estar rodeado continuamente del mismo ambiente te anquilosa y considero que no te hace avanzar.

Y esa decisión, ese cambio fue ¿mejor o peor?

Mejor. Por el hecho de actividades frenéticas en la vida. Date cuenta de que mi vida es compartida con el mundo de la música, con un gran músico de Jazz, Ximo Tebar, vivir y sentir la abstracción e improvisación en cada momento. Eso no quiere decir que se viva de una forma descontrolada, más bien al contrario. Se basa en tener todos los recursos formativos y saber utilizarlos.

La revista de coleccionismo de arte Red Collectors recomendó la obra de Rebeca Plana en su artículo “14 obras para coleccionar en ARCO 2023”.

Has estado en ARCO ¿Qué supone eso para un o una artista?

ARCO es una feria donde hay 3.000 artistas y es un puente de exhibición. Yo participo junto a mi galería Álvaro Alcázar, la cual me ayuda a estar en contacto a nivel nacional e internacional con otras galerías y coleccionistas. Para mi este año ha sido muy importante pues he sido nombrada mediante Red Collectors de las 14 obras a coleccionar en toda esa feria. Cosa que me honra, no sólo como artista, sino hace que Álvaro, mi galerista se enorgullezca de su apuesta.

¿Cómo se llevan las mujeres y el arte?

En mi caso, cuando pinto no pienso lo que tengo entre las piernas.

¿Y las artistas con los artistas?

En todos colectivos cuecen habas y en el nuestro a peroladas.

Si te tuvieras que definir en un cuadro ¿en cuál lo harías?

No me definirá en un cuadro me definiría con un trazo.

¿Por qué?

Porque el trazo es el primer elemento pictórico que existe en el ser humano.

He sido nombrada mediante Red Collectors de las 14 obras a coleccionar en ARCO

¿Arte o mercadeo? Quiero decir se vive por amor al arte o se vive para el dinero.

Por dinero, que mayor recompensa el tener dinero por un trabajo hecho. Está claro que no es un trabajo "al uso" pero en esta vida, todo se debe a una recompensa económica. Por amor al arte se disfruta, pero no sé come, ni se paga la luz, ni el agua, ni los caprichos…podríamos decir que gracias al amor al arte, vivimos nosotros que creamos arte.

Tus influencias:

Todas y ninguna. Lo que más me agrada son los "dibujos" y "composiciones" de los niños. Descubrir nuevos talentos. Y la fuerza que nos ofrece la naturaleza. Cada día desde que te levantas y ves el color del café, los naranjos en flor o los arrozales. Son mi mayor influencia. Todos los creadores contemporáneos, porque me ofertan soluciones. Sería injusto nombrar algunos pues de ellos aprendo siempre. Dia a día.

Si he de destacar que una de las cosas que más me influye es el jazz, y sus composiciones, aunque desde el blues más auténtico.

¿Qué cuadro te gustaría haber pintado y cuál te llevarías a tu casa?

Cualquier cuadro nunca pintado. En cuanto a la obra a disfrutar en mi casa, siempre me fascinó "la indolente" de Bonard. Una obra terriblemente sensual y sexual. Admiro su trabajo por encima de todo.

Y para terminar…

Ahora te toca a ti. Cuenta lo que creas que tienes que contar y que no te haya preguntado.

La pintura es un acto de fe. Hay que estar casada y comprometida con ella. Esta es la amante más infiel que hay, pero a la par la más fogosa y amorosa. Todo se debe a un juego amatorio fabuloso, sorprendente, eso es lo que hace mágico este trabajo. Dicho esto, acogiéndome a las palabras de Rafael Moneo, arquitecto, traspasando a mi campo, "doy gracias a la pintura por haberme dado la visión de ver las cosas a través de sus ojos".