Leni Klum, rostro de la nueva colección de Deichmann Calzados

Deichmann Calzados, filial del grupo alemán Deichmann SE y primer minorista de calzado de Europa, presenta su nueva colección “FILA meets Leni Klum for Deichmann”, con la modelo internacional Leni Klum como protagonista de la campaña.

Versátil y activa, a Leni Klum le gusta seguir su propio camino y estar siempre en constante "movimiento", combinando a la perfección con los valores de la marca FILA. La joven modelo volverá a presentar sus modelos favoritos como embajadora de la famosa marca de ropa deportiva y lifestyle FILA, que estará disponible en exclusiva en Deichmann, el mayor minorista de calzado de Europa, durante la temporada primavera-verano 2023. Además de elegantes zapatillas deportivas, la selección personal de Leni también incluye ropa, accesorios y bolsos para combinar entre ellas. La colección estará disponible en toda Europa en tiendas Deichmann seleccionadas y en su canal de venta online en www.deichmann.com a partir del lunes 20 de marzo de 2023.

Tras el éxito de la última campaña con FILA, Leni Klum vuelve a ser el rostro de la marca italiana. Con el lema de la campaña "On the move", la nueva colección primavera-verano 2023 es sinónimo de variedad y urbanidad, atributos que también representa la propia modelo. De la cabeza a los pies esta temporada, las zapatillas se complementarán por primera vez con una línea de ropa, accesorios y bolsos para crear un total look de la marca. Además de 23 modelos de zapatillas, la colección también incluye camisetas deportivas, pantalones de chándal, jerséis, pantalones cortos, calcetines, sombreros, bolsos cruzados, mochilas y bolsos de mano, todos ellos con un estilo elegante y desenfadado. En la colección podemos encontrar el look perfecto para cualquier tipo de ocasión.

Haga lo que haga, Leni no deja de explorar nuevos lugares, siempre en movimiento. Diversos atuendos y escenarios dejan entrever un estilo de vida lleno de autenticidad y vitalidad. Se toma la vida a la ligera, como se puede ver en el anuncio de la campaña filmado por Nathan Presley. En la veraniega ciudad de Los Ángeles, Leni cierra los ojos y lleva a los espectadores con ella a su propio mundo. Las zapatillas y ropa favoritas de la modelo para un día lleno de acción y diversión están siempre presentes, ya sea jugando al minigolf, conduciendo un coche clásico o disfrutando de un batido en una cafetería. Max Montgomery, conocido fotógrafo de moda internacional, ha vuelto a presentar hábilmente a Leni y sus modelos favoritos en las fotos de la nueva campaña.

"Me encanta la moda, pero también necesito estar cómoda. Aparte de los conjuntos informales de sudadera corta y chándal, mi armario también contiene los accesorios y zapatillas adecuados para presentar todas las facetas de mi estilo. Ya sean zapatillas de correr, un conjunto completamente blanco o un sombrero informal, mis favoritos son tan variados como mis looks", afirma Leni Klum.

"Estamos encantados de que Leni Klum vuelva a ser la imagen de Fila para Deichmann. Con su buen olfato para la moda y su positividad, es una gran embajadora de la marca y socia colaboradora para nosotros", subraya Heinrich Deichmann, Presidente del Consejo de Administración de DEICHMANN SE.

A la última y desenfadadas: Los modelos exclusivos favoritos de Leni destacan por sus múltiples formas y el uso del color blanco, con toques individuales, por ejemplo, en rosa brillante o lila, donde se puede reconocer el famoso logo FILA. Todos los artículos reflejan las últimas tendencias de la temporada: gráfico, retro y deportivo. Entre los favoritos de Leni destacan las populares zapatillas blancas de FILA, elegantes y minimalistas, o los modelos de running y el icónico sombrero bucket. Las combinaciones deportivas clásicas de blanco y negro completan la colección y reflejan el estilo desenfadado, pero de última tendencia de la modelo.