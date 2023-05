12 objetivos en torno a la educación en las Artes Escénicas y la Música

viernes 05 de mayo de 2023 , 07:53h

EL SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA ESTABLECE 12 OBJETIVOS PRIORITARIOS EN MATERIA EDUCATIVA ENTRE LOS QUE SE REIVINDICA LA NECESIDAD DE APROBACIÓN DE LA LEY DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.

Al amparo de la Mesa Mercartes se creó hace más de un año una mesa de trabajo, la Mesa de Educación, que ha reunido a entidades representativas del sector de las artes escénicas y la música, en la que han estado presentes representantes de los profesionales la música, el teatro, la danza, el circo, la magia, el teatro de títeres visual y de objetos, los técnicos del espectáculo y entidades patronales y sindicales para debatir y poner en común una serie de objetivos en torno al desarrollo educativo de las disciplinas artísticas y técnicas.

Entre los objetivos destacados se encuentra la necesidad de otorgar una mayor presencia en los órganos consultivos estatales a las entidades representativas del sector artístico para asegurar la correspondencia entre la oferta educativa y las necesidades tanto del sector productivo como de las y los profesionales que lo sustentan.

Asimismo, se hace hincapié en el reconocimiento de perfiles profesionales en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias y la posibilidad de acreditación de competencias de los y las artistas, el desarrollo de una formación para el empleo específica para el sector y el establecimiento de formación reglada específica y contextualizada con el hecho artístico para los técnicos del espectáculo en vivo y para el conjunto de disciplinas artísticas, entre otros objetivos.

Para poder debatir y alcanzar consensos, la Mesa ha abordado las diferentes problemáticas, tomando la estructura del sistema educativo y las definiciones de educación establecidas en nuestro ordenamiento jurídico:

La educación formal es aquella educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos privados acreditados para ello que, en su conjunto, constituyen el sistema educativo formal del país. En el ámbito de las artes escénicas y de la música, contamos con formación reglada y formación no reglada.

▪ Formación reglada. Se refiere a enseñanzas contempladas por el Ministerio de Educación e impartidas en centros públicos o privados acreditados para ello (Bachillerato, Grados, Ciclos Formativos, Enseñanzas de Régimen Especial, etc.). Este tipo de formación la imparten centros de enseñanza acreditados para ello y es conducente a titulación oficial. Es reglada en primaria, secundaria y bachillerato; formación profesional (grado medio (INCUAL 2) y grados superiores (INCUAL 3 - MECES 1)); enseñanzas profesionales de música y danza (INCUAL 2); y enseñanzas artísticas superiores (MECES 2 y 3).

▪ Formación no reglada. Es aquella que no está regulada por el Ministerio de Educación y ofrece formación no contemplada por este. Esta formación la imparten centros de formación públicos y privados, ayuntamientos, diputaciones, centros de formación, etc. En el ámbito de las artes escénicas y de la música, es la formación que se imparte en los ámbitos de música, danza, teatro, circo a cualquier ciudadano/a que tenga interés en la disciplina. No es conducente a titulación.

La formación profesional para el empleo tiene como objetivo capacitar a las trabajadoras y los trabajadores para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, facilitando el acceso al empleo y favoreciendo la participación activa en la vida social, cultural y económica.

Son los cursos de actualización profesional, no conducentes a titulación, pero sí a la acreditación de competencias, cuyo desarrollo se da en los centros de formación para el empleo acreditados. Existen unos requisitos para los participantes (empleados, desempleados, autónomos, etc.) y de los formadores, quienes, para poder impartir, tienen que tener la acreditación de Formador de Formadores, como mínimo, y las competencias en la materia que van a impartir. Son profesionales provenientes del sector productivo con un mínimo de acreditación didáctica.

La educación informal es aquella que se ofrece de forma eventual, con o sin planificación, en la cotidianidad del día a día y en ámbitos educativos no formales. Por lo tanto, no es una educación que aparezca en el ámbito curricular ni en las instituciones educativas.

En el ámbito de las artes escénicas y de la música, se incluyen representaciones en vivo de teatro, circo, danza, conciertos de música, etc., programas de campañas escolares, festivales, ferias, celebración de efemérides, participación y/o intervención de los artistas en los centros educativos (programa Impulsa, Next Generation), Europa Creativa, mediación cultural, etc.