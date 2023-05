Anantara The Marker Dublin el primer alojamiento de Anantara en Irlanda

lunes 15 de mayo de 2023 , 08:46h

Anantara Hotels, Resorts & Spas hará su debut oficial en Irlanda con la apertura del Anantara The Marker Dublin Hotel. La propiedad es uno de los edificios más contemporáneos e impresionantes desde el punto de vista arquitectónico, y se encuentra ubicado en el corazón de los Docklands, una zona elegante e innovadora de la ciudad que alberga algunos de las firmas más famosas del mundo de la tecnología.

Anteriormente conocido como el galardonado The Marker, este emblemático hotel de Dublín, miembro de Leading Hotels of the World, ha sido objeto de una importante renovación con una inversión multimillonaria. Se han reformado las 187 habitaciones y se han renovado el vestíbulo y el bar con nuevos tapizados, armarios hechos a medida y muebles personalizados. El restaurante Forbes Street by Gareth Mullins da la bienvenida tanto a los huéspedes del hotel como a los habitantes de la ciudad con los mejores productos locales servidos de forma contemporánea y con un toque irlandés único.

Con vistas al paseo marítimo del Grand Canal Square, en el corazón de Dublín, es considerado uno de los mejores hoteles de Irlanda. Con su elegante arquitectura, diseño e increíble ubicación, el hotel rezuma lujo y modernidad. Situado en el corazón de Silicon Docks, un guiño a Silicon Valley debido a la alta concentración de empresas multinacionales de alta tecnología ubicadas en la zona, el hotel es tan llamativo como impactante. Anantara The Marker Dublin se encuentra cerca del International Financial Services Centre (IFSC) y del teatro Bord Gáis Energy, convirtiéndose en el epicentro cultural y de negocios perfecto para los viajeros que buscan vivir la hospitalidad irlandesa clásica en su máxima expresión. Anantara The Marker Dublin es el único hotel de cinco estrellas en la zona, que recientemente se ha convertido en una de las áreas más vibrantes, dinámicas y modernas de la ciudad para vivir, trabajar y socializar.

El diseño y el estilo de Anantara The Marker Dublin son contemporáneos, con ocho espacios de última generación para eventos y reuniones y 187 habitaciones renovadas y elegantes distribuidas en seis plantas, que incluyen 124 habitaciones Premier y Deluxe, 18 Junior Corner Suites y tres grandes suites ejecutivas. La Suite Roche, nombrada en honor al arquitecto nacido en Dublín y ganador del Premio Nobel, ofrece 99 metros cuadrados, mientras que la Suite Schwartz de 92 metros cuadrados, lleva el nombre del diseñador de la plaza y cuenta con impresionantes vistas panorámicas de Grand Canal Square. La espaciosa Suite Presidencial de 129 metros cuadrados se encuentra en el quinto piso y ofrece vistas despejadas de Grand Canal Square, dos habitaciones en formato suite y zonas de estar separadas.

Los servicios incluyen el spa galardonado por Condé Nast, que ofrece una piscina infinita, sauna y baño de vapor con eucalipto, junto con una serie de nuevos tratamientos Anantara Signature Spa inspirados en ingredientes locales irlandeses. La elegante terraza en la azotea con impresionantes vistas panorámicas de 360º de la ciudad y la bahía de Dublín, es el mejor rooftop de la ciudad.

A partir de ahora, el hotel ofrecerá una gran variedad de experiencias inolvidables para los huéspedes, que crearán recuerdos para toda la vida y ofrecerán la oportunidad de explorar, descubrir y experimenta a través de experiencias exclusivas del hotel. Las actividades culinarias incluyen un viaje Signature Spice Spoons con el chef ejecutivo al cercano pueblo pesquero de Howth. Aquí, los huéspedes navegarán por la bahía de Dublín en un barco de pesca, avistando curiosas focas y a veces incluso delfines salvajes. De regreso al muelle, los huéspedes hacen una parada en Kish Fish, hogar de uno de los ahumaderos de salmón más prestigiosos de Irlanda, antes de regresar al hotel para hornear pan de soda irlandés a partir de la receta secreta del chef.

Otras experiencias ofrecen una inmersión en las actividades deportivas, culturales e históricas de Irlanda. Nadar en aguas abiertas en el famoso lugar de baño de 40 pies en la costa es una experiencia fría pero estimulante. Otras experiencias a medida sólo disponibles para los huéspedes del Anantara The Marker Dublin Hotel incluyen una noche de cuentacuentos con un "seanachai" tradicional (en gaélico, "cuentacuentos"), una experiencia de carreras de caballos de infarto con un destacado entrenador de caballos y un lujoso Breakfast By Design privado en la azotea para empezar el día.

En los alrededores, los visitantes de la ciudad pueden disfrutar de un paseo guiado por la cultura y el patrimonio de los Docklands, que se remontan al siglo XVIII y ofrecen una amplia variedad de opciones para los viajeros amantes de la gastronomía, como acogedores cafés y restaurantes de alta gama, compras en la cercana Grafton Street, paseos en barco por el río Liffey y la bahía de Dublín o actividades deportivas, desde una relajante clase de yoga hasta ver un partido de fútbol gaélico en el célebre Croke Park.

El hotel de Dublín será el séptimo Anantara en Europa, junto a Anantara Vilamoura Algarve Resort en Portugal, Anantara Villa Padierna Palace en Marbella, España, Anantara New York Palace Budapest en Hungría, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel en Italia, Anantara Plaza Nice Hotel en Francia y Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam en los Países Bajos.