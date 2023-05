Lo que no te puedes perder en Inglaterra si te gusta viajar y la música

Y ES QUE HAY VIDA (MUSICAL) EN INGLATERRA DESPUÉS DE EUROVISIÓN…

Este mes de mayo, Liverpool ha acogido el Festival de la Canción de Eurovisión en nombre de Ucrania, lo que brinda la oportunidad perfecta para celebrar el patrimonio, los itinerarios y las experiencias musicales de Inglaterra.

Da igual si te apetece cantar al ritmo de Boy George en la British Music Experience o pasarte la noche bailando en un nuevo festival costero en el condado de Northumberland: aquí se presentan algunas de las nuevas experiencias musicales junto con propuestas para los fans más empedernidos.

Aunque ya sabemos que Loreen ha vuelto a ganar con el tema Tattoo, no hay que quedarse a verlas venir, sigamos con la marcha en la cuna de los Beatles…

Vete a Liverpool, declarada Ciudad de la Música por la UNESCO, con festivales, itinerarios y experiencias todo el año

Da igual si has ido a Liverpool cuando se celebre Eurovisión o vas en otro momento. Es la única Ciudad de la Música de la UNESCO en Inglaterra, así que es de visita obligada para los amantes de la música en cualquier fecha. La temporada de primavera arranca con Liverpool Sound City (28–30 de abril), un encuentro y festival de música que plasma la energía de esta ciudad en una serie de conciertos celebrados en diferentes espacios. Con un cartel encabezado por Maisie Peters, este festival de tres días también pondrá sobre el escenario a nuevos talentos locales e internacionales. On the Waterfront Festival (29 de junio–1 de julio) regresa a Pier Head, la famosa zona de la ciudad a orillas del río Mersey, y ofrecerá actuaciones de artistas de talla mundial, como los nativos de Liverpool Jamie Webster y CamelPhat. Y, por supuesto, los Beatles, la mayor exportación musical de Liverpool, tienen su propio festival en el International BeatleWeek Festival (23- –29 de agosto de 2023), que celebra la música del grupo pop más famoso del planeta en la localidad natal de la banda. Además, para sumergirse de lleno en la escena musical de la ciudad, a partir de abril, Brit Music Tours tiene previsto ofrecer un nuevo Liverpool Music Icons Tour, que sacará a los participantes de las rutas más trilladas; al frente de estas visitas estará un miembro del grupo The Farm o Frankie goes to Hollywood.

Pon al día tu conocimiento sobre la música pop y rock en la British Music Experience, Liverpool

La British Music Experience es un planazo para cualquier amante de la música que se precie. Da igual cuándo te pases por aquí: este espacio interactivo siempre muestra algunos de los objetos y recuerdos más emblemáticos de la historia de la música británica, desde los Beatles hasta las Spice Girls.

Nuevos eventos y fechas musicales por toda Inglaterra

Celebra la música en LEEDS 2023, Año de la Cultura, Yorkshire

Con 365 días de actividades culturales programadas en los 33 barrios de la ciudad, LEEDS 2023 se ha concebido para dar rienda suelta a la creatividad con un programa épico dividido en tres partes que busca difundir la cultura por toda la localidad. Este programa de un año de duración estará marcado por doce proyectos principales e incluirá cientos de eventos y actividades locales, muchos de ellos fruto de la colaboración de participantes regionales, nacionales e internacionales. Los amantes de la música podrán disfrutar de una amplia oferta: desde la propuesta World Island Presents en el Belgrave Music Hall, comisariada por Giles Peterson (26 de mayo), hasta As you Are, un paseo interactivo (puedes hacerlo gratis o pagar lo que quieras) de media hora por el paisaje sonoro de la ciudad comisariado por Abel Selaocoe, que se ha inspirado en su herencia africana y de Leeds para crear este trabajo (30 de marzo–29 de abril de 2023).

Baila toda la noche en el nuevo Canvas Yard, Leeds A partir de abril

Un nuevo espacio para eventos al aire libre abre sus puertas en la localidad de Leeds en abril. Canvas Yard será el mayor espacio de eventos al aire libre en este núcleo urbano y acogerá actuaciones musicales en directo los meses más cálidos. Ya se ha anunciado un calendario estelar: FAC51 Hacienda (30 de abril) y The Garden Party (27 y 28 de mayo) son solo dos de los encuentros programados. En FAC51 Hacienda, Roger Sánchez, Todd Terry, Derrick Carter y Graeme Park ofrecerán al público puro espectáculo y, aunque el programa de The Garden Party no se ha anunciado todavía, la edición del año pasado fue un llenazo e incluyó la actuación de algunos de los mejores DJs del mundo.

Estreno del Festival Coastella en 2023, Northumberland 30 de junio–2 de julio

En 2023 se estrena un nuevo festival musical costero en la localidad de North Shields. Ya está confirmado el grupo principal, Futureheads, y más adelante se irán anunciando otras actuaciones de artistas locales y nacionales. Puedes sacar entrada para un día o todo el fin de semana.

Presentación de la nueva exposición DIVA en el V&A de South Kensington, Londres 24 de junio de 2023–7 de abril de 2024

DIVA celebra la fuerza y la creatividad de artistas icónicas, desde las diosas de la ópera victoriana hasta las megaestrellas internacionales del presente. Con moda, fotografía, diseño, música y actuaciones en directo… la exposición analiza lo que significa ser una diva y cómo estas mujeres han impulsado el cambio social a lo largo de los tiempos.

Nuevo centro cultural de referencia en el norte: Factory International, Mánchester Junio de 2023

Ocupando los antiguos estudios Granada, este esperado y rompedor espacio será el centro cultural de referencia en el norte del país y plasmará el calado y la creatividad de la gran vida cultural de Mánchester. La mayor inversión en un proyecto cultural nacional desde la Tate Modern, Factory International acogerá conciertos, teatro, música, ópera y grandes exposiciones. También pasará a ser la sede permanente del Festival Internacional de Mánchester (MIF) y será el eje central del MIF 2023 (29 de junio–16 de julio), presentando You, Me and the Balloons, un entorno inmersivo con enormes obras de la famosa artista contemporánea japonesa Yayoi Kusama. La producción de apertura será Free Your Mind, una actuación inmersiva a gran escala dirigida por Danny Boyle, basada en las películas de The Matrix y presentada en los espacios ultraversátiles de este inmenso edificio (18 de octubre–5 de noviembre de 2023).

De vuelta en las calles para el Carnaval de San Pablo, Bristol 1 de julio de 2023

Por fin, el Carnaval de San Pablo vuelve este verano a las calles de Bristol para celebrar la cultura africana y caribeña por primera vez en tres años. El lema de este año será Learning from Legends (“Aprender de las leyendas"), en honor a las leyendas del pasado, presente y futuro. Esta icónica jornada de celebración será una fusión de patrimonio y cultura carnavalesca, con músicos de talento, buena comida, trajes originales y mucho más.

Inauguración de Bradford Live, Yorkshire Otoño de 2023

Reformado al detalle, este edificio art déco (el antiguo Bradford Odeon) volverá a abrir sus puertas como un nuevo espacio de entretenimiento con capacidad para 3.800 personas. El edificio original es de 1930 y tiene vistas al City Park. Ahora, Bradford Live se autodefine como un “destino de ocio y negocios de categoría mundial” que “va a devolver el ritmo a Bradford”. Además de música, este espacio para eventos presentará un calendario repleto de comedia y entretenimiento familiar, convirtiéndose así en un gran centro cultural no solo en Bradford, sino también fuera de la localidad. Bradford será Ciudad de la Cultura del Reino Unido en 2025.

Transformación de Bristol Beacon Otoño de 2023

El antiguo Colston Hall, la sala de conciertos más grande de Bristol, abrirá sus puertas en otoño de 2023 tras una reforma integral valorada en 48,8 millones de libras. Así, Bristol Beacon pasa a convertirse en uno de los mejores espacios de Europa en cuanto a actuaciones y formación musical.

El espacio de música más verde del Reino Unido, Co-op Live, se estrena en Mánchester Finales de 2023

El primer estadio en construirse como centro de espectáculos en el Reino Unido será el espacio de música en directo más verde de la nación. El moderno estadio Co-op Live, con capacidad para 23.500 personas, acogerá eventos internacionales de música, deporte, negocios e índole benéfico, creando más de 4.000 puestos de trabajo. El estadio promete seguir los valores de la Cooperativa: apoyar a las comunidades locales, hacer ofertas y promociones exclusivas a colaboradores y miembros, y generar un millón de libras al año destinado a proyectos comunitarios. Con paneles solares del tamaño de dos campos de fútbol, recolección de agua de lluvia, bombas de calor de fuente de aire y un nuevo anillo de diversidad, la sostenibilidad es un elemento fundamental de su filosofía. Harry Styles, nacido en Mánchester, ha participado en el diseño de algunos elementos del proyecto.

Leyendas musicales de vuelta en Sheffield

De Sheffield han salido varios grupos y músicos de talento y, este verano, algunos de los grandes ídolos de la localidad van a volver para tocar en su ciudad natal. El punto de partida es el parque Hillsborough, donde los legendarios Artic Monkeys tocarán en junio dos conciertos al aire libre en el décimo aniversario del lanzamiento de su álbum AM. En julio, el estadio Utilita Arena Sheffield recibirá al icónico grupo Pulp, que regresan a la “Ciudad del acero” para ofrecer sus primeros conciertos en más de diez años; tendrán como telonero a Richard Hawley, el invitado especial de Sheffield. Y volvemos al parque Hillsborough para el colofón final de la música en verano con el Tramlines Festival, que ofrecerá un cartel cargado de grandes artistas del norte, como Richard Ashcroft, Paul Heaton & Jacqui Abbott y los Courteeners.

Planes perfectos para los fans de la música – Explora una ciudad con los zapatos de baile puestos

The Manchester Music Walkabout

Este itinerario sigue una ruta por los espacios y lugares que sirvieron de telón de fondo al legado musical de la ciudad, con iconos musicales de Mánchester como The Bee Gees, Oasis y The Smiths. Al hacer la reserva, cada participante recibe una lista de canciones para ir entrando en calor antes de sumarse al itinerario y escuchar los temas de los grandes nombres de la música de esta ciudad mientras van andando de un lugar famoso a otro.

Hard Rock London Morning Tour

Recorre la historia del rock pasando por lugares musicales importantes de Londres. Encabezada por un guía experto en rock, esta experiencia incluye acceso exclusivo VIP a The Vault, el único museo de rock and roll de Londres. Visita los famosos estudios de grabación y el archiconocido paso de cebra de Abbey Road, las casas de legendarias estrellas del rock y explora seis décadas de los grandes referentes del rock ‘n’ roll en Londres.

Bristol Rock and Roll Walking Tour

Haz un viaje al mundo de los recuerdos y pasa por los lugares musicales más emblemáticos de Bristol con este recorrido al aire libre. La visita incluye más de 20 paradas en locales y lugares muy populares, entre otros, The Locarno, Hippodrome, Louisiana y The Fleece, y te contará todo sobre los artistas famosos que han tocado aquí, como The Beatles, Sinatra, Rolling Stones y Bob Dylan. Acércate al legendario club Dug Out, en Park Row, donde la escena musical de Bristol arrancó a mediados de los años 80 con Wild Bunch y Daddy G. Al frente de la visita está el fanático del rock y antiguo manager musical John, que conoce todas las historias escondidas en los principales espacios de rock 'n' roll de la ciudad. Descubre cómo estos lugares legendarios ayudaron a formar el Bristol de hoy en día.