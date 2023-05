Tras la exposición al sol usar aloe vera o after sun

lunes 29 de mayo de 2023 , 08:20h

Son muchas las personas que echan mano del aloe vera para calmar la piel tras un día bronceándose en la playa o piscina, pero para una mayor hidratación es más aconsejable según todos los expertos, un after sun de los muchos que el sector cosmético nos ofrece estos días. Depende de si hay quemadura o no o del grado de irritación de la piel, puedes utilizar uno u otro, o incluso alternarlos.

Todos conocemos las propiedades del aloe vera, un antiséptico natural cuyo gel es muy apreciado para tratar heridas y quemaduras, también las ocasionadas por la sobreexposición solar. Además, muchos productos cosméticos lo incluyen entre sus principios activos no solo por sus beneficios calmantes, cicatrizantes o regeneradores, sino por su cantidad de vitaminas, aminoácidos, enzimas, ácidos grasos o minerales. Conocida igualmente como sábila, también es demandado para el pelo ya que es capaz de rejuvenecer los folículos o en mascarillas hidratantes en cabellos secos o muy castigados. De hecho, se recomienda usar gel de aloe vera puro para regular los niveles de grasa, humedecer las fibras y evitar la caída capilar. Es igualmente un estupendo fungicida y antibacteriano rico en antioxidantes y mucílagos. Por su parte, los after sun cuentan con un grado mayor de hidratación que el aloe vera, previniendo también los signos de fotoenvejecimiento y haciendo que nuestro bronceado dure más y sea más uniforme.

Ante las quemaduras por el sol, los especialistas no desdeñan el aloe vera porque sin duda, desinflama y refresca en el momento, pero recomiendan que mejor, se acompañe de una buena crema hidratante, lo incluya o no. El after sun tiene la ventaja de reparar el daño oxidativo y hacer que nuestra piel vuelva a estar hidratada gracias a sus componentes humectantes.

Cosméticos con aloe vera para después de tomar el sol

Crema facial hidratante de día con aloe vera ecológico, de Nezeni Cosmetics

Adecuada para pieles normales, mixtas y grasas, esta crema hidratante esta desarrollada para combatir los primeros procesos de la vejez a través de un aporte extra de hidratación, de forma que podamos retrasar la aparición de los signos del envejecimiento cutáneo. Por ello, tiene como componente principal el jugo de aloe vera de cultivo ecológico de la provincia de Córdoba (hasta un 79,70% de porcentaje en su formulación).

Lo que hace: aumenta la elasticidad de la piel, la suavidad y los niveles de hidratación, además de actuar como calmante y estimular el sisteman inmune.

Loción gel de aloe vera puro y bio, de Di Oleo

Apta para todo tipo de pieles, esta loción en gel con hasta un 99% de aloe vera puro y bio, hidrata, refresca y suaviza la piel, un importante regenerador celular que combate los granos, la aparición de las arrugas y limpia la piel favoreciendo la recuperación de su elasticidad. Además, muestra efectos analgésicos, antiinflamatorios y alivia irritaciones cutáneas. Es ideal en verano como tónico facial, after sun o aftershave.

Lo que hace: hidratar, refrescar y suavizar la piel tras la exposición solar