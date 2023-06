En julio regresa el cine de verano a bodegas Franco-Españolas

El jueves 29 de junio arranca la novena edición de Cine de Verano en Bodegas Franco-Españolas. Dos clásicos del cine español y dos proyecciones en versión original subtitulada, tomarán el protagonismo en los jardines de la bodega centenaria de Logroño.

Cuatro citas con el séptimo arte, en las que la música, la gastronomía y los vinos Diamante y Bordón amenizarán la tarde desde las 19.30 h., para dar paso coincidiendo con la caída del sol, a la proyección prevista para cada día.

El 29 de junio, “Atraco a las tres” Inaugurará el ciclo, y en jueves sucesivos 6, 13 y 27 de julio seguirán ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú”, “Belle Époque” y “El gran Lebowski", respectivamente.

Elena Pilo, Directora de Enoturismo de Bodegas Franco-Españolas: “El cine de verano es una cita cultural indiscutible de nuestra ciudad, con un programa que siempre sorprende, y que este año no va a ser menos. Nuestro cine al aire libre marca el inicio del verano de Logroño y, tras nueve ediciones, es una de las citas culturales y sociales que nadie quiere perderse, de año en año colgamos el cartel de “no hay entradas” en todas las sesiones. Agradecemos el apoyo del Ayuntamiento de Logroño por incluir esta actividad en el programa de ayudas al desarrollo de proyectos turísticos”.

Gorka Salazar, programador del ciclo, explica su selección de proyecciones: “Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo” se ha convertido en una de las frases míticas de la comedia del cine español y José Luis López Vázquez en su mejor representante. La escena corresponde a “Atraco a las tres”, adaptación paródica del cine de atracos que es ya un clásico por derecho propio. Dirigida en 1962 por José María Forqué nos traslada a una pequeña sucursal bancaria en la que los empleados, cansados de ver pasar por delante el dinero, deciden organizar un atraco a su propia oficina. El plan parece perfecto para que el golpe se lleve a cabo con total éxito y sus sueños de grandeza terminen cumpliéndose, pero si la banda, liderada por José Luis López Vázquez, está formada por Gracita Morales, Alfredo Landa, Manuel Alexandre, Agustín González y Cassen es probable que no todo salga como se espera.

El ciclo continua con otra parodia, probablemente la más divertida sátira sobre la guerra fría y el peligro atómico de la historia del cine: “¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú”, una comedia demoledora de Stanley Kubrick dirigida en una época de tensión prebélica que amenazaba al mundo. Con una puesta en escena prodigiosa, una magistral fotografía en blanco negro y un Peter Sellers sublime, dando vida a tres personajes, se ha convertido en una obra maestra absoluta, divertida y angustiosa a partes iguales.

La tercera propuesta de este año forma parte de la edad de oro del cine español. Uno de los clásicos de nuestro cine. “Belle Époque” consiguió 9 Goyas, entre ellos, el de mejor guión a nuestro querido Rafael Azcona, y alcanzó la gloria en los Premios Oscar hace ahora 30 años al ser la ganadora de la mejor película internacional. Una película deliciosa, cuidada hasta el mínimo detalle que consagró a Fernando Trueba como una gran personalidad del cine europeo. Una fábula luminosa, encantadora y vitalista que, reivindica la belleza, la sabiduría, la alegría, la tolerancia y el placer. Definida por el director como “un estado de ánimo en época de vacaciones” cuenta con un elenco de lujo: Maribel Verdú, Penélope Cruz, Ariadna Gil, Miriam Díaz-Aroca, Fernando Fernán Gómez, Agustín González, Jorge Sanz y Gabino Diego.

Terminamos el ciclo de este año con uno de los mitos de la cultura pop, una desmadrada sátira de la sociedad estadounidense que se ha convertido en un film de culto que se celebra cada año por multitud de seguidores. “El gran Lebowski" encierra en sí misma toda la evolución de la comedia contemporánea, desde el humor negro hasta el slapstick. Los hermanos Coen entretejen una oda a la ciudad de Los Ángeles, una parodia del género policiaco protagonizada por el antihéroe por antonomasia, "El Nota", magistralmente encarnado por Jeff Bridges. Denominada como la primera película de culto de la era de Internet, esconde una enfermiza galería de personajes en disparatadas situaciones al son de una banda sonora que es capaz de mezclar a Bob Dylan, con la adaptación del “Hotel California” de los Gipsy Kings, memorable.

Las entradas pueden adquirirse con antelación a un precio de 9€ e incluyen una copa de vino. La bodega donará 1 € de cada una vendida al Banco de Alimentos. Actividad no recomendada para menores de 14 años.

PELÍCULAS

29 de junio: Atraco a las tres

España / 1962 / 92 min. Dirección: José María Forqué.

Intérpretes: José Luis López Vázquez, Cassen, Gracita Morales, Manuel Alexandre y Alfredo Landa.

6 de julio: “¿Teléfono Rojo? volamos hacia Moscú” VOSE

Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

Reino Unido / 1964 / 93 min. Dirección: Stanley Kubrick

Intérpretes: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, James Earl Jones

13 de julio: “Belle Époque”

España / 1992 / 100 min. Dirección: Fernando Trueba.

Intérpretes: Penélope Cruz, Ariadna Gil, Miriam Díaz Aroca, Maribel Verdú, Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz y Agustín González.

27 de julio: “El Gran Lebowski” VOSE

The Big Lebowski

Estados Unidos / 1988 / 100 min. Dirección: Joel Coen

Intérpretes: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi.