Les Roches Marbella gradúa a 275 alumnos y premia al chef Joan Roca

martes 18 de julio de 2023 , 07:18h

El Palacio de Congresos de Marbella se ha convertido en epicentro de talento. Les Roches y Joan Roca, uno de los mejores chefs del mundo por su amplia trayectoria y su labor al frente de El Celler de Can Roca, se han unido para celebrar la 63ª ceremonia de clausura de Les Roches Marbella.

En total, y durante estas más de dos décadas, Les Roches ha forjado e impulsado las carreras de alumnos de hasta 100 nacionalidades, compitiendo con universidades de Estados Unidos o Suiza. Una red, integrada por más de 16.000 graduados, a la que ahora se incorporan 275 más; representantes de 65 países. Pertenecen a la IX promoción del Diploma de Postgrado en Dirección Hotelera Internacional, la VI promoción del Máster en Dirección Hotelera Internacional, la IV promoción del Máster en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo, la IV promoción del Máster Executive en Dirección Hotelera Internacional, la IX promoción Postgrado Executive en Dirección Hotelera Internacional y la XXXIII promoción Título Universitario (BBA) en Dirección Hotelera Global y Empresas Turísticas.

La ceremonia de graduación ha estado presidida por Laura de Arce, directora general de Turismo del Ilmo. Ayuntamiento de Marbella En el acto también han intervenido representantes de Les Roches, entre ellos Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, Mano Soler, director del campus de Les Roches Marbella y Jon Loiti, director académico de Les Roches Marbella.

Joan Roca se distingue como uno de los mejores chefs del mundo por su amplia trayectoria, reconocido con 3 estrellas Michelin. Su labor al frente de El Celler de Can Roca ha posicionado al restaurante como el mejor del mundo en dos ocasiones, y su labor docente le ha llevado a colaborar en distintos programas universitarios en universidades de prestigio como Harvard, y a ser reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Girona. Como reconocimiento a su compromiso personal, y su contribución a la historia de la hospitalidad, las artes culinarias y la educación, ha recibido el Premio Les Roches Marbella “Hospitality Golden Key Award”. “La cocina es un lenguaje universal que une a las personas y alimenta el alma. Crecí entre fogones en el restaurante de mis padres, y desde entonces no he dejado de sentir pasión por la gastronomía, un sector que sin lugar a dudas está en constante cambio. Innovar y crear productos y servicios que respondan a las demandas cada vez más creativas y sostenibles de los clientes es una necesidad, y es lo que debemos transmitir a los futuros chefs y líderes de la industria turística. Un producto y una atención al cliente de calidad son indispensables, y la educación de nuestros jóvenes talentos debe centrarse en este sentido”.

Además, el día anterior a la graduación Joan Roca mantuvo un diálogo con Mano Soler, al que pudieron asistir alumnos de Les Roches, y en el que resaltaron valores como la tradición, la formación, la innovación, la diversidad y la sostenibilidad, presentes en cada uno de sus proyectos. Para Joan Roca, “la familia, el compromiso y la generosidad son los pilares sobre los que he construido mi carrera. Y es importante perpetuarlos en los nuevos talentos que llegan con ilusión al mundo de la cocina: debemos asegurar a nuestros profesionales una formación continua y de calidad, conciliación, posibilidades de ascender… En definitiva, debemos hacerles sentir queridos, darles el valor que merecen y garantizarles un futuro prometedor. Solo así podremos crecer juntos”.

Mano Soler, que identifica esos mismos valores en la educación de Les Roches, asegura: “Contar con el diálogo y la experiencia de Joan no solo enriquece a nuestros alumnos, sino que refuerza la conexión ya existente entre gastronomía e industria hotelera y crea una base sólida para el futuro del turismo”.

Familiares, autoridades, representantes de organizaciones y empresas se han unido a las ceremonias de graduación desde todos los países del mundo. Un hecho que, en palabras de Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, no hace más que reafirmar “la calidad de la educación que caracteriza a Les Roches. Contribuimos al sector turístico de lujo lanzando líderes de primera, que se forman en un campus donde mejoran sus habilidades personales y profesionales gracias a la enseñanza integral de nuestros profesores expertos y a la convivencia con compañeros de más de 100 países distintos”.

Durante el acto académico, Les Roches hizo entrega de la 21ª edición de sus premios:

Les Roches Marbella “Hospitality Young Talent Award” a IKOS Andalusia.

Les Roches Marbella “Mentor Award” a Lilliam López.

Les Roches Marbella “Social Responsibility Award” a Cruz Roja Marbella / San Pedro de Alcántara.

Les Roches Marbella “Way of Life Award” a Daniela Castro.