Notas Musicales: Martha Wainwright. Bewis de la Rosa. Morat. Valencia Crudo

martes 18 de julio de 2023 , 07:26h

MARTHA WAINWRIGHT EN CLAMORES

20 de julio

"La seductora intérprete y compositora regresa con Love Will Be Reborn de gira a nuestro país y que se publicó en 2021. Desde Come Home to Mama de 2012, no teníamos un disco de Martha Wainwright con tanto contenido original. El quinto álbum de estudio de Wainwright sigue a los años recientes de soledad en busca de optimismo y alegría.

El papel de Martha Wainwright como artista siempre ha sido el abrazar su salvajismo y esbozar la profundidad de las emociones con crudeza. Esto es lo que hace que Wainwright sea una intérprete única y que continue atrayendo a una audiencia dos décadas después. Empezar de nuevo no significa empezar de nuevo. Este proceso de renacimiento honra el pasado para seguir adelante. Love Will Be Reborn captura el corazón de Wainwright en transición. En un esfuerzo por salir del dolor más profundo, como dice ella como un ave fénix alzándose de las cenizas de un crepúsculo existencial, Wainwright es testigo de lo que ha soportado su corazón una vez más para encontrar de nuevo la alegría.”

BEWIS REFLEJA, UNA VEZ MÁS, LA COHERENCIA DE SU PROYECTO IMPULSANDO EL “RAP RURAL”

Bewis de la Rosa sigue imparable presentando su primer no-vinilo-tomatera “Amor Más Que Nunca”, durante la gira ha ido creando miles de adictos a su forma tan personal de entender y compartir la música y ha transformado la nueva forma de bailar la Jota con su “Pogo Manchego”. A lo largo del verano forma parte de grandes festivales que combina con proyectos más acogedores; Bewis refleja, una vez más, la coherencia de su proyecto y el Rap Rural.

Nombrada HORTALANA DE HONOR en el Festival Mejillón Rock, “Amor Más Que Nunca” tiene una amplia gira que pasa por Sziget Festival (Budapest), Festival de Mujeres Artistas de Villaverde, VI Foro de Cultura y Ruralidades, Alcalá Suena, Alameda Festival, Fira de la Musica Emergent i Familiar, Festivall Cantila Font, Festival Gigante y más de 35 fechas que realizará durante este verano 2023. Este extenso listado es el gran comienzo de un proyecto que sólo acaba de empezar.

MORAT: DÍA 23 DE JULIO EN EL FESTIVAL COSTA FEIRA

La banda Colombiana estará presentando su cuarto disco de estudio Si ayer fuera hoy.

Un disco con el que la banda colombiana celebra sus diez años en la industria musical, convertidos en uno de los grupos de música en español más influyentes del mundo.

COSTA FEIRA es un Festival de conciertos entre el 23 de julio y el 19 de agosto en SANXENXO, la capital del turismo vacacional en las Rías Baixas. Una consecución de shows musicales, experiencias y conciertos, programados durante un mes, para toda la familia.

COSTA FEIRA es el punto de unión y conexión entre las corrientes, las mareas y las gentes; el sitio para fluir a través de la música, a la luz del Sol y la Luna creando así una verbena distinta cada día, a todas horas y en la que el público es el protagonista.

El Festival COSTA FEIRA contará en su primera edición con: Morat (23 de julio), Romeo Santos (30 de junio) Carolina Durante y Natalia Lacunza (4 de agosto), Lola Índigo (5 de agosto), Twin Melody y Chumi Chuna (6 de agosto), FERNANDOCOSTA y La Plazuela (9 de agosto), Juancho Marqués (10 de agosto), Taburete (11 de agosto), Melendi (16 de agosto), Besmaya (17 de agosto), Hens y Xavibo (19 de agosto) y más por confirmar.

FERNANDOCOSTA, AL SAFIR, NADAL015 Y MÁS EN VALENCIA CRUDO

Marina Sur, Valencia

El rap más Crudo llega a Valencia con Fernandocosta, Delaossa, Al Safir, Nadal 015, Santa Salut, Midas Alonso y Roto Club Djs.

Apunta el 16 de septiembre en tu calendario.

Crudo no es solo música, es streetwear, moda, tendencia pero también es el pasado clásico, es todo aquello que te haga sentir que perteneces a la cultura del rap.