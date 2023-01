Notas Musicales: Perse. Continúan los conciertos GPS13

viernes 20 de enero de 2023 , 07:19h

PERSE NUEVO DISCO/ VIERNES 20 DE ENERO A LA VENTA

La sencillez y grandeza de nuestras historias.

“NORTE sale este viernes, el álbum completo. Estoy tan orgulloso de este disco, me han pasado cosas muy bonitas antes ni siquiera de sacarlo. Habla de la identidad de las personas. Tiene reflexiones muy interesantes y además, autoregalo propio, esta lleno de terminología náutica…”

Tracklist

1- Norte / 2- Asturias / 3- Noches Frías / 4 – Finisterre / 5 – Aveiro / 6 – Azoca / 7 – Alaridos / 8 – Inefable / 9 - Sin Final / 10 – Volcanes

GIRA ‘NORTE’

21 ENERO OVIEDO / FUENTES EN ASTURIAS

4 FEBRERO VALLADOLID / CAFÉ TEATRO

11 FEBRERO VALENCIA / SALA VOLANDER

25 FEBRERO ALBACETE / OLE MI LOLA

18 MARZO VIGO / HACHE CLUB VIGO

6 MAYO ALICANTE / EL REFUGIO

21 MAYO BARCELONA / NEW FIZZ

21 JUNIO MADRID (CON BANDA) / SALA ROCKVILLE

DANI, NATIVA Y NAT SIMONS PRESENTAN SUS GIRAS #GPS13

dani

Desde Vigo, dani se ha convertido en la nueva revelación del pop. Una compositora e intérprete que transita por las sendas más aterciopeladas e intimistas del pop contemporáneo, con una producción moderna y excelente de Aaron Rux.

Ahora, lanza su segundo y nuevo álbum "Posdata" que presentará en sus 8 conciertos con ayudas #GPS13.

Te gustará si te gustan: Jeanette, Jane Birkin y Angéle.

NAT SIMONS

En los últimos años, Nat Simons se ha convertido en una refrescante revelación: de ser una de las mayores referencias de la música americana en España a convertirse en una de las artistas más poderosas en el rock nacional, como podrás comprobar en estos 8 conciertos con ayudas #GPS13.

Su último disco ‘’Felina’’ se ha colado entre los mejores del año para publicaciones tan importantes como Efe Eme, Popular 1 Magazine y RockZone, entre otros.

Te gustarán si te gustan: Morgan, Maika Makovski y Anni B Sweet.

NATIVA

Desde que Nativa viera la luz en 2019, a manos de Jose Carlos García “Sen-K”, Julio Maloa y Adri Faus (miembros de La Raíz), el proyecto no ha dejado de mostrar su talento, su potencia y su increíble fuente de creatividad. Así lo demostraron con la publicación de su primer álbum homónimo, y así lo volvieron a hacer cuando, en plena pandemia, se reinventaron para dar vida a su disco en acústico ‘Nativa Acoustic Sessions’. Y así, imparables e incansables, los valencianos se disponen a presentar su nuevo álbum de estudio, haciendo vibrar a todo el mundo con su directo como podrás comprobar en estos 8 conciertos con ayudas #GPS13.

Te gustarán si te gustan: La Raíz, Mano Negra y La Pegatina.

TAMBIÉN ANABEL LEE y BALLENA PRESENTAN SUS GIRAS #GPS13

ANABEL LEE

Además del cinismo lírico y de la agresividad rítmica de sus canciones, Anabel Lee tienen otro punto fuerte: el directo. Tanto es así, que quien acude a uno de sus conciertos, repite. Anabel Lee comenzarán la gira de 7 conciertos con ayudas #GPS13 con un amplio bagaje tras los directos ofrecidos en salas y en los festivales más importantes del país.

Ni Indie ni Punk; Anabel Lee es el lema por el que se guían Víctor Mejías, Albert Perdices (Perdi), Jordi Orellana y Aitor Pérez para formar la banda a la que no podrás perder de vista.

Te gustarán si te gusta: Karavana y Carolina Durante.

BALLENA

En las canciones de Ballena brilla una poesía de lo doméstico que no recurre a la épica, que no necesita de metáforas (vacías) y que esquiva (¡Aleluya!) los lugares comunes (no es poco para los tiempos que corren). El día a día de una familia numerosa, el desgaste "que produce" la rutina, los apuros económicos, la pasión por la música… son los temas que trascienden a verdaderas joyas pop. Disfruta de su directo en estos 8 conciertos con ayudas #GPS13.

Te gustarán si te gustan: Rufus T. Firefly, Maryland y El Verbo Odiado.