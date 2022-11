Luces, dulces y acción, la Navidad llega a Bruselas

martes 22 de noviembre de 2022 , 17:04h

La de 2022 promete ser una de las Navidades más especiales en Bruselas, porque tras las restricciones de años anteriores, vuelven de nuevo a las calles de la capital belga las tradicionales atracciones y algunas novedades, para disfrutar a lo grande de las fiestas navideñas. La vigésimo segunda edición del festival Plaisirs d’hiver arranca en Bruselas, a partir del 25 de noviembre y hasta el 1 de enero, para hacer, de esta Navidad, los días más especiales en la capital belga.

La Navidad de la luz

Quien visite Bruselas durante estos días no podrá dejar de mirar hacia arriba para dejarse atrapar por la decoración de las 160 calles bruselenses que se visten de gala para celebrar la Navidad. Y si, a la luz se le suma la música en un espectáculo y un escenario tan monumental como la Grand Place, el resultado es simplemente mágico. Además, la plaza más emblemática de Bruselas -que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco- está presidida, como no podía ser de otra forma, por un gigantesco árbol de Navidad. Desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche, se podrá disfrutar de un show multicolor que hace un recorrido musical alrededor del mundo que no dejará a nadie indiferente.

Mercado de Navidad

Bruselas presume de tener uno de los mercados de Navidad más bonitos de Europa, con cerca de 250 casetas, en un recorrido de casi 3 kilómetros en el corazón de la ciudad, en torno a la plaza de Sainte Caterine, donde se pueden encontrar todo tipo de adornos navideños, ideas para la carta de los Reyes Magos y recuerdos para llevar a casa. Entre compra y compra y para tener una de las mejores panorámicas de Bruselas, lo mejor es subir a la noria gigante de Vismet.

Otro clásico imprescindible en esta zona son Los paseos de Andrea, una atracción con personajes fantásticos del mundo de Julio Verne.

Gastronomía en la calle

En los puestos del Mercado de Navidad se puede disfrutar de dulces navideños así como de los típicos gofres de Bruselas. Para quienes quieran degustar cerveza, pueden hacerlo en el Pabellón Stella de Vismet. Pero la gastronomía está muy presente en muchas calles de Bruselas en época navideña, por ejemplo, en la plaza de Brouckère, donde se ubica la pista de hielo y números puestos y terrazas cubiertas, creando así un minipueblo cálido y acogedor. Aquí, los comerciantes utilizan por primera vez vajillas reutilizables, participando así en una primera experiencia que se suma a las numerosas medidas de sostenibilidad existentes.

Qué hay de nuevo

Este año Bruselas cuenta con un Jardín Secreto en el Gran Hospicio. De martes a sábado, este lugar verde y sorprendente ofrece una atmósfera única y prolonga el ambiente del mercado navideño, con conciertos acústicos y sesiones de DJ para amenizar el afterwork.

Para quienes quieran disfrutar del espíritu de los deportes de invierno en pleno centro de Bruselas, tienen la oportunidad de hacerlo en la plaza de la Monnaie, en un auténtico pueblo après-ski que tiene tres nuevas pistas de curling sintéticas, rodeadas de casetas que ofrecen comida y bebida típicas de la montaña, junto con una amplia gama de dulces y otras delicias que harán las delicias de los más golosos.

Por otro lado, las actividades tradicionales de fin de año y las experiencias vanguardistas están en el programa de la Galería Horta, con una exposición inmersiva. Antes de entrar en el museo, el público puede probar gratuitamente las atracciones de la plaza de España, iluminada para celebrar la temporada navideña.

Para inaugurar el año del 125º aniversario de René Magritte, la ciudad de Bruselas ha decidido honrar al célebre pintor belga con una instalación sorprendente y mágica en el patio del Ayuntamiento.