Marlborough celebra los 60 años de Rayuela con obra de 15 artistas latinoamericanos HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023 Galería Marlborough Madrid En el marco de Apertura Madrid Gallery Weekend Rayuela / El Orden Falso, y comisariada por Octavio Zaya, con 15 artistas latinoamericanos que presentan obras entorno a la genial obra de Cortázar para celebrar el 60º aniversario de su publicación. Entre ellos se puede destacar a: Fernando Bryce, con piezas hechas ex profeso para Marlborough en torno a la novela y que rezuman su interés por los hechos históricos a través de la prensa y los documentos para reinterpretarlos como la que ilustra este correo con el mapa de París y los personajes. También hay obras de la artista Rivane Neuenschwander, cuya obra está presente en las más importantes colecciones del mundo (Tate, Thyssen, MoMA, Guggenheim…) y que presenta una pieza audiovisual que se exhibe por primera vez en Europa. Por supuesto no podían faltar la obra de Luis Camnitzer, el artista vivo más importante de Latinoamérica; o Leda Catunda, mítica representante del grupo de artistas "Geração 80 artistas" de Brasil con una gran pieza textil. Este año se conmemora el 60 aniversario de Rayuela, la obra que inició el llamado boom de la Literatura Latinoamericana y que está considerada una de las 100 novelas más destacadas de la literatura del siglo XX. En efecto, una onomástica inusual, pero que sin duda se empareja con una de esas legendarias declaraciones de uno de los personajes de esta obra maestra: “solo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito”. Absurdo, pues, frente al absurdo. Con Rayuela Cortázar se propuso “hacer una novela que rompiera todas las estructuras de la novela tradicional”, a la manera de una contra-novela; una suerte de juego literario que podríamos emparentar con el Tristram Shandy de Laurence Sterne, con James Joyce o con diferentes obras de Claude Simon, Nathalie Sarraute o Alain Robbe-Grillet. En este caso, la ruptura es múltiple. Para empezar, Cortázar divide los 155 capítulos que componen la novela en tres partes: Del lado de allá, Del lado de acá y De otros lados y nos sugiere leer de dos maneras: progresivamente del capítulo 1 al 56 o “saltando” (a la manera de la rayuela) a través del conjunto de los 155 capítulos. También existe la opción de que el lector elija un trayecto propio a través de la narrativa. Se trata, pues, de una exploración con múltiples finales, de una búsqueda incesante a través de cuestiones sin respuesta, aunque, sin duda, lo más evidente no es la ruptura de la linealidad de la narrativa sino hacer del lector un agente principal en la creación de este universo interactivo. La exposición que Galería Marlborough presenta con el comisariado de Octavio Zaya es a la vez un homenaje conmemorativo de los sesenta años de Rayuela y una oportunidad para examinar y analizar cómo un grupo de 14 artistas visuales imaginan sus obras, se acercan o se inspiran en el complejo universo de una obra literaria ya clásica para la literatura en castellano. La invitación a participar en la exposición no estableció más requisito o condición que el entendimiento de la lengua castellana y la lectura de la versión original de la obra de Cortázar. EXPOSICIÓN COLECTIVA: Alexander Apóstol, Fernando Bryce, Luis Camnitzer, Tania Candiani, Leda Catunda, Marilá Dardot + Fabio Morais, Guillermo Kuitka, Rafael Ortega, Amalia Pica, Sandra Ramos, Valeska Soares, Rivane Neuschwander + Mariana Lacerda y Antonio Vega Macotela No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

