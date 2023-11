Bruce Springsteen pasará en 2024 por España con tres conciertos

jueves 02 de noviembre de 2023 , 07:46h

BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND, PASAN POR MADRID Y BARCELONA EN SU GIRA 2024 WORLD TOUR

El 12 y el 14 de junio en el Civitas Metropolitano y el 20 de junio en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Bruce Springsteen y The E Street Band ofrecieron "el mayor espectáculo del mundo" (Billboard) en toda Europa el verano pasado, y harán un regreso triunfal al continente en 2024 con una carrera de 22 conciertos en estadios.

Comenzando el 5 de mayo en Cardiff, Gales, Springsteen y The E Street Band llevarán su gira mundial 2024 "arrebatadora y catártica" (USA Today) a Irlanda del Norte, Irlanda, Inglaterra, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, antes de cerrar en el Reino Unido con una fecha en el estadio Wembley de Londres el 25 de julio.

Bruce Springsteen and The E Street Band han confirmado su nueva gira europea para 2024 con un nuevo tour de 22 conciertos, tres de ellos en España.

Madrid y Barcelona son las ciudades que podrán disfrutar del regreso de Bruce Springsteen a nuestro país.

La capital de España acogerá dos conciertos de Bruce Springsteen and The E Street Band los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano mientras que Barcelona recibirá a 'The Boss' el día 20 de junio en el Estadi Olímpic.

Bruce Springsteen

Aclamado por la revista Rolling Stone como "la encarnación del rock and roll", con más de 140 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 70 millones en Estados Unidos, Bruce Springsteen es uno de los artistas súper ventas del mundo, reconocido desde hace tiempo por sus inigualables directos. Tras la finalización de The River Tour en 2017 -una carrera de 14 meses que fue definida por Billboard y Pollstar como la gira global más exitosa de 2016-, la gira internacional de Springsteen y The E Street Band en 2023 marcó el inicio de sus nuevos conciertos en directo. El tour comenzó en febrero de 2023 con una serie de fechas en estadios de Estados Unidos y continuó en Europa durante la primavera y el verano, antes de regresar a América del Norte para una segunda etapa en agosto.

Springsteen ha ganado 20 premios Grammy, un Premio de la Academia, dos Globos de Oro y un Premio Tony Especial. En 1999, Springsteen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, seguido por The E Street Band en 2014, así como en el Salón de la Fama de los Compositores. En 2013, recibió el Kennedy Center Honor y le otorgaron la Medalla Presidencial de la Libertad, la distinción civil más alta del país, por el presidente Barack Obama, en 2016. En 2023, Springsteen recibió el reconocimiento del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, con la Medalla Nacional de las Artes de 2021.