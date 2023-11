Happy Holidays, Wherever You Are, nueva campaña de Hamiton basada en las auroras boreales

martes 07 de noviembre de 2023 , 08:13h

Inspirado en la magia de las auroras boreales, «Happy Holidays, Wherever You Are» celebra la creación de recuerdos especiales con nuestros seres más queridos, estén donde estén.

Listo para cualquier aventura, incluso en la temporada festiva. La próxima campaña «Happy Holidays, Wherever You Are» combina el espíritu de aventura y exploración con el espíritu de la temporada. Ambientada en el lejano norte, en medio de las fascinantes auroras boreales, la campaña evoca una profunda sensación que trasciende las distancias físicas que puedan separarnos. A veces, son los viajes a los lugares más lejanos los que nos acercan más a los demás.

Los relojes Hamilton están arraigados al espíritu pionero de explorar. Una cuidada selección de relojes, pensados para el explorador en tu vida, promete ser un regalo de Navidad que será recordarás siempre.

Para los intrépidos amantes de la naturaleza, un Khaki Field Expedition, perfectamente equipado para la aventura, es una elección ideal. Por su parte, el Khaki Field Murph va dirigido a quienes buscan inspiración en las estrellas.

Para aquellos con espíritu aventurero y pasión por la autenticidad, el icónico Ventura es una pieza esencial, además de ser el favorito de Elvis Presley. Los amantes de la historia de la tecnología admirarán sin duda el significado del PSR, un homenaje al primer reloj de pulsera digital del mundo: el Hamilton Pulsar. El Pulsar no solo rompió moldes por sus proezas técnicas, sino que también se ganó elogios al ser el favorito de Jack Nicholson, Joe Frazier, Elton John y Keith Richards en su debut en la década de 1970, y sigue siendo un objecto de admiración

Si estás buscando un regalo para un profesional creativo siempre en movimiento y con gusto refinado el Jazzmaster Performer es la elección perfecta, ya sea para una escapada improvisada de fin de semana o para la sala de reuniones. Sea cual sea el regalo, «Happy Holidays, Wherever You Are» nos recuerda que el tiempo que compartimos es lo que más importa.