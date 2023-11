PLAYA Ampliar Alojamientos para escapadas a lugares cálidos antes de que acabe el año Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Diciembre es una de las épocas preferidas para tomarse un descanso en medio del otoño y a las puertas del invierno. El puente de diciembre -un break de hasta cinco días- es la fecha escogida por aquellos que se decantan por descubrir nuevos lugares. Muchos aprovechan precisamente esta época casi navideña para recargar pilas. Así, Palladium Hotel Group propone diferentes hoteles ubicados en sus destinos más cálidos para disfrutar de un clima más amable, unido a diferentes opciones de ocio, bienestar y gastronomía de primer nivel. Un plan perfecto para aquellos que buscan unos días sublimes a todos los niveles con una selección de destinos cercanos -como Tenerife o Marbella- o de parajes exóticos para quienes deciden cruzar el Atlántico. Entretenimiento y gastronomía local sin salir de España al ritmo de la música Para los que no quieran irse muy lejos, Tenerife es uno de los puntos nacionales favoritos para quienes buscan un destino cálido y relajado sin tener que viajar demasiado lejos: En una privilegiada ubicación al sur de la isla, Hard Rock Hotel Tenerife se constituye como el hotel ideal para los amantes de la música, el descanso y el buen comer. Este hotel no sólo hará las delicias de los más melómanos, si no que cumplirá las expectativas de quienes lo que buscan es relajarse… al ritmo de la música. El spa del hotel, Rock Spa® cuenta con un tratamiento exclusivo, Rythm and Motion; el primer menú de spa centrado en la música totalmente inmersivo del mundo, que utiliza vibraciones, presiones y patrones amplificados como base de sus tratamientos, únicamente disponible en hoteles seleccionados de Hard Rock. Esta experiencia innovadora lleva a los huéspedes a un viaje de masaje rítmico: las vibraciones graves se propagan a través de la mesa de masaje mientras los latidos agudos que provienen de arriba envían pulsos a través del cuerpo y dejan a los huéspedes sintiéndose energizados y vigorizados. Otra de las experiencias más innovadoras es The Sound of your Stay®, el exclusivo programa de servicios musicales de Hard Rock Hotel Tenerife para que las vacaciones tengan su propia banda sonora: listas de música personalizadas para cada estado de ánimo y cada momento del día, la posibilidad tocar una de las guitarras Fender® de la colección especial o de pinchar vinilos un tocadiscos Crosley en la habitación con hasta 10 vinilos que el propio huésped elija. Además, aquí los niños también son estrellas del rock; en Hard Rock Hotel Tenerife sus vacaciones se convertirán en una auténtica aventura gracias al programa de actividades para niños, con una propuesta de entretenimiento exclusiva pensada para las pequeñas estrellas de la casa. Los niños pueden unirse a Hard Rock Roxity Club™, un club exclusivo con instalaciones diseñadas para su diversión y pasar el rato con la pandilla más cool de Tenerife, los Roxtars, mientras los padres disfrutan de un cóctel fabuloso junto a la piscina. Este completo programa de entretenimiento y actividades, que incluye días temáticos, juegos divertidos y talleres geniales, donde lo pasarán en grande mientras estimulan su creatividad entre amigos, convertirán las vacaciones con niños en una experiencia sublime solo apta para estrellas de rock (estrellas de rock con niños, por supuesto). Marbella también es un destino para viajes en otoño o en invierno, una ciudad que además de sol, ofrece planes musicales y cuenta con propuestas gastronómicas con nombre propio, sin coger un avión necesariamente. En Hard Rock Hotel Marbella los visitantes pueden encontrar su alojamiento de ensueño. Este hotel cuenta también con Rock Spa®, cuyo circuito de aguas con piscina climatizada con cuello de cisne y cascada vertical, sauna y baño turco, además de tres cabinas de tratamientos, elevará la experiencia del descanso y desconexión a otro nivel. Además, rodeado por más de 70 campos de golf a su alrededor -como Los Naranjos, Aloha, La Quinta o Las Brisas- y un excepcional clima durante todo el año, es idóneo para practicar este deporte, convirtiéndose en una de las opciones preferidas por fanáticos de este deporte provenientes de todo el mundo. En cuanto a la oferta gastronómica, cuenta con múltiples opciones, como el restaurante Nu Downtown, con la mejor comida asiática, selección de cocktails, show y música en directo, su restaurante Sessions, donde degustar la clásica cocina española con un toque único y delicias culinarias inesperadas, cuyos ingredientes son de origen local y los platos son de elaboración artesanal, entre otros. Vacaciones en mayúsculas con vistas a las aguas cristalinas de República Dominicana No es un secreto: Punta Cana es ese paradisiaco enclave para los que las vacaciones son un asunto muy serio y siguen fielmente el dicho de “si se hace, se hace bien”. El resort del grupo ubicado en República Dominicana -compuesto por TRS Turquesa Hotel, Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa y Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino- es la opción perfecta. En estos hoteles, el descanso, disfrutar de un cálido clima y unas playas paradisíacas, es casi inevitable. El espectacular resort se compone de 32 hectáreas que incluyen siete piscinas, jardines tropicales, el idílico Zentropia Palladium Spa & Wellness, 14 restaurantes y 24 bares forman parte de su propuesta de ocio y bienestar. Otra de las propuestas del grupo en el país, es el alojamiento de 5 estrellas solo para adultos con todo incluido, TRS Cap Cana Waterfront & Marina Hotel, en el que encontrar la tranquilidad más absoluta en este íntimo hotel de lujo escondido en un puerto deportivo exclusivo con impresionantes vistas de Cap Cana. Siempre es un buen momento para viajar a las playas del Caribe Mexicano Costa Mujeres se ha ganado el puesto en los últimos años como uno de los lugares más idílicos del continente vecino, y además se encuentra a pocos kilómetros de Cancún. Sus aguas azules y arena blanca hacen de este enclave el lugar ideal para celebrar el año que se acaba y todo lo bueno que comienza en 2024. Además, en TRS Coral Hotel -el alojamiento only adults- ubicado en un enclave único frente al mar y con acceso directo a la playa, se podrá disfrutar en sus restaurantes a la carta, actuaciones artísticas en vivo en cualquier momento del día y el exclusivo programa de Palladium Hotel Group, The Signature Level, que permite experimentar servicios premium, como espacios exclusivos reservados solo para clientes y acceso gratuito a Zentropia Spa, entre otros. En cambio, si lo que buscas es una actividad física intensa, dentro de las propias instalaciones del hotel se encuentra el Rafa Nadal Tennis Center, un centro deportivo que se inspira en el Rafa Nadal Academy by Movistar de Mallorca, donde los huéspedes tienen a su disposición clases y programas para todos los niveles con los que disfrutar de unas vacaciones activas y entrenar, de la mano de un equipo técnico en un ambiente profesional e instalaciones de primer nivel. TRS Yucatan Hotel, ubicado en Riviera Maya, también cuenta con este exclusivo programa y todos sus beneficios y ventajas. El relax en los diferentes hoteles de Palladium Hotel Group en Riviera Maya no va reñido con un amplio abanico de actividades diferentes para elegir y no aburrirse. Entre Playa del Carmen y Tulum, los espectaculares Grand Palladium White Sand Resort & Spa, Grand Palladium Kantenah Resort & Spa y Grand Palladium Colonial Resort & Spa ofrecen a sus huéspedes actividades para todos los gustos, pudiendo disfrutar a su vez de una climatología que te hará cerrar los ojos y creer que has vuelto al verano. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

