Más de 400 asistentes en la primera edición del Abama Sunset en Guía de Isora

viernes 24 de noviembre de 2023 , 07:15h

El pasado fin de semana tuvo lugar en el Abama Garden, en Guía de Isora, el Abama Sunset Fest, iniciativa que forma parte del No Winter Music Fest y que reunió a más de 400 personas en una excepcional experiencia de música en vivo con la Atlantic Jazz Lab Orchestra y Johnny O’Connor, que pusieron el sábado en pie al público con ‘A Sinatra Affair!’, y un matinal el domingo con el Carousel Music Chamber Esemble, de la icónica clarinetista Annalien Van Wauwe, que interpretó de forma magistral el espectáculo Let´s Dance.

La clave del éxito del Abama Sunset ha sido ofrecer la mejor música en un entorno natural, como el Abama Garden, un espectacular espacio abierto con vistas al océano Atlántico y a la isla de La Gomera localizado justo frente a Abama Golf, donde el público asistente pudo disfrutar del maravilloso paisaje a la vez que escuchaba los mejores títulos de Frank Sinatra: ‘Come Fly with Me’, ‘New York, New York’, ‘Night and Day’, ‘Luck Be a Lady’, ‘The Good Life’ ‘My Way, ‘Without a Song’, ‘I’ve Got you Under My Skin’...

Con baladas que tocan el alma y piezas llenas de ritmo que invitaron a levantarse a bailar a muchos, el británico Johnny O’Connor dio voz a innumerables hits que siguen siendo referente en la industria musical, acompañado de la magnífica puesta en escena e interpretación de la Atlantic Jazz Lab Orchestra (AJLO), en la que participan algunos de los más destacados músicos de jazz del país.

El director artístico, compositor y fundador de la AJLO, Natanael Ramos, fue, trompeta en mano, uno de los ejecutores en primera persona de una velada que tiñó de clásicos la despedida de uno de esos sábados del “no-invierno” tinerfeño.

Compartieron su magia algunos hechiceros del viento en metal, como Álvaro Artime, Leo Torres, Julián Díaz, Pablo Martínez, Cristo Delgado y Pablo González; en un vals con las hadas del piano de Daahoud Salim, el delicioso crepitar de las maderas de Fernando Sánchez, Diego Jiménez, Camarón Rivero, Jonny Oliva y Juan Antonio Martín; la tensión en las cuerdas del contrabajo de Giuseppe Campisi y el inconfundible ritmo que surgió de la batería de Enric Fuster.

El Carousel Music Chamber Esemble, con la aclamada clarinetista belga Annalien Van Wauwe a la cabeza, cerró este domingo el festival con el espectáculo ‘Let’s Dance’, con tangos, minuetos, rondós y rumbas, con la mejor música de Mozart y Stravinski…Una función en la que los asistentes disfrutaron también de una soleada mañana y el maravilloso buen tiempo del sur tinerfeño, además de la oferta de bebida y gastronomía que acompañó durante todo el fin de semana al festival.

El Abama Sunset ha contado con el respaldo y patrocinio de destacadas organizaciones y empresas que comparten la visión de enriquecer la oferta cultural de las Islas Canarias durante la temporada de otoño e invierno.

Entre los patrocinadores de este evento se encuentran Abama Resort Tenerife, Turismo de las Islas Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Bodegas Perelada & Chivite y Heineken, y en el resto de actividades del No Winter Fest colaboran también el Cabildo Insular de La Gomera, el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, el Ayuntamiento de Antigua y el Ayuntamiento de Breña Alta.

No Winter Music Fest, que ya ha girado con estos dos espectáculos en La Gomera y en Tenerife (con el Abama Sunset), seguirá mostrando lo mejor de su música en Las Palmas de Gran Canaria (22 de noviembre en la Sala Alboroto), Fuerteventura (el día 23 en el Auditorio Insular de Antigua) y La Palma (26 de noviembre en la Finca La Principal de Breña Alta).

Fotos en alta resolución de Sergo Méndez de la primera sesión del festival con La Atlantic Jazz Lab Orchestra (AJLO) y el crooner británico Johnny O’Connor.