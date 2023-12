Experiencias para disfrutar de Gran Bretaña durante 2024

Alojamientos y atracciones con fuerte foco en la sostenibilidad

Por suerte, para cada vez más viajeros, la sostenibilidad es un motivo de peso a la hora de escoger un alojamiento y una gran cantidad de establecimientos en Gran Bretaña están demostrando un gran compromiso con este tema. Cada vez más viajeros eligen lugares ecológicos para alojarse, y hay nuevas opciones que probar en Gran Bretaña. La cadena hotelera Treehouse echará raíces en Manchester la próxima primavera, reutilizando un antiguo hotel. Al dar una segunda vida a artículos usados y desincentivar el uso de artículos de un solo uso, intentan reducir su huella ecológica.

Enclavado en la campiña de Pembrokeshire, en Gales, BlueStone National Park Resort introdujo nuevos alojamientos platino en el verano de 2023. El complejo se dedica a beneficiar a la comunidad local y a proteger su entorno único. El 1 Hotel Mayfair de Londres ofrece lujo ecológico desde julio de 2023. El hotel proporciona coches eléctricos a sus residentes para que exploren más lejos, comida de temporada y de origen local (incluida una cena con cero residuos), y agua de lluvia recogida para reducir el consumo de agua.

La escena británica de los salones de comidas está en auge, con cada vez más locales por todo el país

Otra joya ecológica de visita obligada es TreeDwellers, en los Cotswolds, inaugurado a principios de 2023. El hotel ofrece una experiencia inmersa en la naturaleza, con casas en los árboles diseñadas para fundirse con el bosque, con interiores naturales y comodidades reconfortantes que hacen la estancia tremendamente acogedora, como bañeras con vistas y chimeneas de leña.

Como parte de las celebraciones del "Year of the Coast’" de Inglaterra y en honor de la Coronación de Su Majestad el Rey Carlos III, el sendero costero de Inglaterra ha sido rebautizado oficialmente como "King Charles III England Coast Path".

El Bristol Zoo Project prevé nuevos desarrollos a partir de 2024 en el norte de la ciudad, con un fuerte énfasis en la conversación y la educación. Whitehaven inaugura un nuevo centro de actividades costeras, The Edge en la primavera de 2024.

La nueva BBC Earth Experience, en Londres, celebra la biodiversidad mundial al tiempo que fomenta la conciencia ecológica. Los visitantes se adentran en el mundo natural y exploran nuestros siete continentes únicos durante la experiencia inmersiva. GOOD Stories in Food, en Bristol, ha puesto en marcha dos nuevos recorridos: "Bristol Hotspots and Hidden Treasures" y "Wine and Cheese Tasting in Cheddar Valley", dando visibilidad a los establecimientos independientes que crean los sabores más deliciosos de forma sostenible.

El sector lujo también presenta grandes novedades

La escena hotelera de lujo de Londres se está expandiendo rápidamente, con interesantes incorporaciones en el horizonte. En el invierno de 2024, The Other House Covent Garden presentará 200 apartamentos, acompañados de un restaurante y un bar en la azotea con vistas impresionantes. En primavera, el Hyatt abrirá su nuevo Park Hyatt London River Thames, convenientemente situado a poca distancia de las principales atracciones turísticas de Londres.

Sin embargo, no sólo en Londres se está produciendo un boom a nivel alojamiento en el sector lujo. A lo largo de las pintorescas costas del norte de Cornualles, Una St Ives recibe a los huéspedes en sus lujosas villas con jacuzzi privado desde finales de 2023. Por su parte, inspirado en las aventuras y relatos de los exploradores escoceses, el 100 Princes Street situado en el corazón cultural de Edimburgo, se añade a la oferta de lujo de la ciudad desde de noviembre de 2023. La emblemática Soho House abrirá en primavera de 2024 el primer club de socios del norte de Inglaterra en la vibrante ciudad de Manchester.

Todo lo nuevo en cultura y entretenimiento

Aprende más sobre la diversa cultura británica durante tu próximo viaje. Celebra el 200 aniversario de la primera tienda Cadbury en el Cadbury World de Birmingham, donde podrás descubrir más sobre la historia de la marca y su proceso de elaboración del chocolate.

La nueva BBC Earth Experience, en Londres, celebra la biodiversidad mundial al tiempo que fomenta la conciencia ecológica

En el ámbito de las compras, el Cotswolds Designer Outlet, abrirá sus puertas en la primavera de 2024, con más de 90 marcas de moda y estilo de vida. Otro destino de ocio que ha abierto recientemente es la Battersea Power Station de Londres, ubicada en el emblemático edificio catalogado de Grado II. Su Lift 109 eleva a los visitantes por encima de la ciudad y les ofrece vistas de 360 grados del horizonte londinense.

Sumérgete en la escena teatral británica con "The Sleeping Beauty" del Ballet Real de Birmingham (21 de febrero - 2 de marzo de 2024) o Hamilton (25 de junio - 31 de agosto de 2024) en el The Birmingham Hippodrome que celebra su 125 aniversario en 2024. Asiste al exitoso musical Wicked en Sunderland (24 de septiembre - 20 de octubre de 2024) o disfruta del divertidísimo musical Sister Act, que regresa al West End en marzo de 2024.

Vive la comedia británica en el evento The Late Shows en Newcastle y Gateshead en mayo de 2024. Se trata de una ruta cultural que incluye estudios de arte abiertos, actuaciones musicales y extraños e intrigantes eventos interactivos.

Festivales y eventos deportivos

A lo largo de todo el año, Gran Bretaña va a ser sede de grandes acontecimientos. El 15 de marzo tendrá lugar el Centenario de la Copa de Oro, que celebra los mayores caballos de carreras y héroes del Festival de Cheltenham. Cambiando la temática pero no el lugar, uno de los festivales de literatura más longevos del mundo, el Festival de Literatura de Cheltenham, celebrará su 75 aniversario en octubre de 2024.

Un acontecimiento que no deben perderse los amantes de la música clásica es el Festival Bath Bach, que celebra la vida de uno de los más grandes compositores del 15 al 17 de febrero.

Para los entusiastas del mar, el Festival del Puerto de Bristol, que vuelve en julio de 2024, trae a la vibrante ciudad entretenimiento de primer nivel, deliciosa comida callejera y una gran variedad de actividades acuáticas.

Siente la atronadora emoción de una de las mayores carreras de caballos de Gran Bretaña en el Randox Grand National, (11-13 de abril de 2024) un acontecimiento que resuena en la historia de Liverpool. Sigue el sonido del agua corriendo y de las multitudes animando para encontrar el lugar perfecto para ver la Regata Real de Henely, con más de 300 regatas desde el 2 hasta el 7 de julio de 2024.

Gran Bretaña brillará en los meses de invierno

Durante los meses de invierno, las ciudades de Gran Bretaña cobran vida con deslumbrantes exhibiciones de luces que muestran una gran creatividad. Una cita ineludible con las luces es Winter Lights at Canary Wharf que tiene lugar en Londres todos los años en enero.

Descubre el lado regio de Norwich en el verano de 2024 visitando el reabierto Castillo de Norwich

El Bristol Light Festival vuelve del 2 al 11 de febrero y ofrece una plataforma para que artistas locales, nacionales e internacionales muestren lo mejor del arte de las instalaciones. Por su parte, como novedad este año, el nuevo festival anual de arte de la luz Baylight Morecambe tomará el hermoso paseo marítimo de Lancashire del 15 al 17 de febrero, con la participación de artistas de todo el mundo. Durante los mismos días, Love Light Norwich ilumina la ciudad con proyecciones inmersivas inclusivas y accesibles, instalaciones interactivas y actuaciones en directo.

Lo último en museos

2024 será testigo de nuevas incorporaciones al variado panorama museístico británico. Inaugurado a principios de año, el museo Showtown de Blackpool celebrará a los artistas que convirtieron a Blackpool en la cuna del mundo del espectáculo. El Museo de Perth reabre sus puertas en primavera, tras una importante remodelación.

También en primavera, el V&A East Storehouse, en el Parque Olímpico de Londres, ofrecerá una experiencia envolvente que combinará objetos, espacios de aprendizaje y galerías. El Museo de Shakespeare abrirá sus puertas en Shoreditch, Londres, utilizando IA para que los visitantes sigan los pasos de uno de los mayores escritores británicos.

Descubre todas las novedades Royal del destino

Descubre el lado regio de Norwich en el verano de 2024 visitando el reabierto Castillo de Norwich tras su importante remodelación.

Por su parte, el castillo de Raby, que reabrirá sus puertas a finales de 2024, está siendo remodelado combinando historia e innovación.

Con el tour Luces. Cámara. Acción! en el impresionante Palacio de Blenheim, se pueden visitar los principales lugares de rodaje de la película de Netflix Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton, de Netflix, junto con otros rodajes memorables como el de Harry Potter.

Otra nueva apertura digna de mención en Manchester es Diecast

Descubre toda la oferta de desconexión y bienestar

Reequilibrio Bath - El Festival del Bienestar, que se celebra del 25 de enero al 2 de febrero, ofrece la oportunidad de desconectar en el sereno entorno de Bath, conocido por sus aguas curativas y su encanto histórico. Regálate un fin de semana de inmersión en los pintorescos bosques británicos en el Festival Feel Good (7 - 9 de junio) en Cumbria. Empápate de la atmósfera pacífica disfrutando de alimentos frescos de granja y entretenimiento energizante. Descubre el lado más tranquilo de Londres en el verano de 2024 en el Festival Wellnergy.

Manchester vive su momento de oro en torno al entretenimiento

El nuevo centro cultural emblemático, Aviva Studios -sede de Factory International-, que abre sus puertas por completo en octubre de 2023, se perfila como el faro de la creatividad del Norte, mostrando una sinfonía de artes, desde conciertos y teatro hasta grandes exposiciones. Otra nueva apertura digna de mención en Manchester es Diecast. El local combina comida, cultura y comunidad en una antigua fábrica de metales. En abril de 2024 abrirá sus puertas en la ciudad Co-op Live, el estadio pionero en Gran Bretaña e impulsado por sus objetivos. En asociación con Harry Styles, nacido en Mánchester, el extraordinario recinto tendrá la sostenibilidad como eje central y será totalmente accesible para poder acoger a todo el mundo en sus eventos.