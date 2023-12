Alsacia, la región francesa que se vuelca en la Navidad

Esta región situada en el noreste de Francia es un rincón precioso todo el año, pero su belleza parece estar especialmente diseñada para el mes de diciembre. Sus coloridas casas entramadas con sus tejados nevados se convierten durante el periodo navideño en un escenario mágico, un verdadero Cuento de Navidad.

Se trata de un destino navideño que lo tenga todo, bonitos mercados de Adviento con decoración y artesanía, pueblos con encanto, paisajes de cuento, gastronomía rica…

La Navidad es algo muy especial en esta zona francesa, no solo por la arquitectura de sus pueblos y sus ciudades, sino porque toda Alsacia se vuelca con la Navidad y, además de los mercadillos navideños, los propios ciudadanos decoran de forma espectacular todos los rincones del pueblo (incluidas sus casas)…

Esta región situada en el noreste de Francia parece estar especialmente diseñada para el mes de diciembre

En Alsacia se puede vivir la Navidad de diferentes formas, si prefieres tradición, algo más contemporáneo, si quieres estar a la ultima elige la tuya, seguro que en Alsacia la encuentras, en algunos de estos lugares que presentamos...

Altkirch - el Bosque Encantado

Bajo el cielo estrellado de Altkirch, el Bosque Encantado presenta una docena de cuentos y leyendas tradicionales de las regiones de Sundgau y Alsacia, en un ambiente sublime.

Cuentos y leyendas tradicionales de las regiones de Sundgau y Alsacia, en un sublime y maravilloso espectáculo, iluminado por una escenografía original y originales creaciones digitales. Todo el centro de la ciudad se engalana de luz y se convierte en un universo fantástico, habitado por extraños personajes y animales del bosque. En este marco mágico un sinfín de actividades que harán las delicias de grandes y pequeños, mientras que el vino caliente, crepes y gofres satisfarán a los más golosos, en este año 2023 ¡todo es gastronomía! Video mapping inédito en los muros de la iglesia de Notre-Dame, una pista de hielo, espectáculos callejeros y cuentacuentos son sólo algunas de las sorpresas que aguardan a los visitantes del Bosque Encantado de Altkirch.

Guebwiller - Navidad Azul

Una "Navidad azul" es el programa que dará color a las fiestas de Guebwiller. Cada año, la ciudad que vio nacer al ceramista colorea la Navidad con su tono favorito, transformando los códigos tradicionales de la época.

Los códigos tradicionales de la época: espectáculos ambulantes, proyecciones de vídeo en las paredes de la ciudad y otras manifestaciones culturales basadas en temas queridos por Théodore Deck: los animales, el fuego, la naturaleza y el Oriente... En 2023, con motivo del bicentenario del nacimiento del artista, la diversidad de la oferta de espectáculos hará las delicias de los visitantes: con la llegada de los duendes azules y alsacianos de Funky Mannalas, un grandioso concierto "Fantasía Celestial" de la compañía Planète Vapeur, sin olvidar a una dragona roja llameante, un árbol nómada, un camino de jade, un espectáculo de ensueño sobre zancos y muchos otros eventos, ¡cada uno más increíble que el otro!

Sélestat - Mercado de Navidad y exposición "Tel un lustre" de Meisenthal

Parecen flotar bajo el techo nevado de la iglesia de Sainte-Foy silueta de un árbol de Navidad encantado, las 173 chucherías/bolas navideñas imaginadas y diseñadas por el Centre National d'Arts Verriers de Meisenthal evocan los antiguos candelabros de la iglesia. Visible durante todo el tiempo de Adviento, esta brillante instalación puede admirarse entre un paseo por uno de los tres mercados navideños de Sélestat y una visita guiada por la ciudad, con sus luces de Navidad y eventos sobre el tema de los "recuerdos de infancia".

Wingen-sur-Moder - Exposición "Happy Cristal" en el Museo Lalique

En el Museo Lalique, la luz baila sobre objetos y botellas, creando mundos cautivadores y originales y mundos celestiales, cautivadores y originales. La edición 2023 de la exposición "Happy cristal" presenta decoraciones de papel que realzan las creaciones de cristal: la fragilidad, el arte del corte, la precisión del gesto, los materiales interactúan y se responden mutuamente. En este marco mágico, tienen lugar lecturas de cuentos de hadas que encantan a los visitantes más pequeños, mientras sus padres quedan deslumbrados por las chispeantes creaciones de cristal de René Lalique. El tradicional calendario de Adviento, abierto por el primer visitante del museo cada día durante todo el cada día durante todo el periodo, desvela una pieza única acompañada de una pequeña sorpresa, y el árbol de Navidad se convierte en un objeto precioso, suspendido en el corazón de la exposición...

Altkirch, el Bosque Encantado presenta una docena de cuentos y leyendas tradicionales de las regiones de Sundgau y Alsacia, en un ambiente sublime

Barr - Mercado de Navidad

El centro histórico de Barr, extraordinariamente bien conservado, es un lugar íntimo para explorar lejos de las multitudes: Las casas con entramado de madera y los edificios cargados de historia de las calles Cigognes y Neuve son testigos del rico pasado de la ciudad, capital vinícola del Bajo Rin. En consonancia con esta extraordinaria historia, la ciudad ofrece a sus visitantes una serie de fiestas navideñas llenas de autenticidad y tradición: casas de Navidad iluminadas, tiendas decoradas y actividades y animaciones para los más pequeños durante todo el todo el periodo de Adviento. Lecturas de cuentos, talleres creativos, paseos en poni y espectáculos callejeros hacen del mercado navideño una cita ineludible.

Obernai, soñar con la Navidad

Guirnaldas y luciérnagas, el calor y la magia de la Navidad alsaciana: Obernai, enclavada a los pies del monte Sainte-Odile, sumerge a los visitantes en una Alsacia concentrada con mil luces. Lejos de las multitudes, disfrute de un tranquilo paseo por las calles iluminadas, disfrutando de exposiciones, conciertos, paseos de cuentacuentos y otros entretenimientos. El plato fuerte de la temporada: el Mercado de Navidad que muestra las especialidades locales y la gastronomía, con el rey de la temporada festiva: el original vino blanco caliente de Obernois, con su receta única elaborada por el Gremio de Viticultores de Obernai y compartida por los viticultores instalados al pie del campanario. Salchicha elaborada con orujo de Gewurztraminer, cerveza de Navidad, pan de especias y muchas otras delicias se pueden encontrar en los chalés repartidos por las cuatro plazas del corazón de la ciudad.

Conciertos y belenes de Les Noëlies por toda Alsacia

La voz cristalina de los niños y las armonías cuidadas de los adultos, toda Alsacia resuena durante el Adviento con los conciertos y coros. Desde hace más de 20 años, conjuntos profesionales o corales y orquestales formados por aficionados esclarecidos acompañados de notables solistas vocales, iluminan con su talento las localidades de Alsacia con su talento. Y después del placer de sus oídos, querrá deleitar sus ojos con los Sentiers des Crèches (Senderos de los Belenes) son la otra forma de valorar el patrimonio de Alsacia por Les Noëlies. Artesanales, inventivos, contemporáneos, vivos y conmovedores, los Belenes se revelan en toda su variedad al visitar las ciudades y los mercados navideños de la región.

En Saasenheim, los vecinos se afanan en decorar los belenes que se hacen eco del de la iglesia, que data de 1930. Vaya donde vaya durante la Navidad alsaciana, seguro que hay un poco de la magia de las Noëlies a su alrededor.

Soufflenheim - mercado navideño de alfareros y fiesta de Santa Lucía

En Soufflenheim extraen arcillas preciosas del subsuelo desde la Edad de Bronce, a lo largo de los siglos, un verdadero saber hacer del arte de la alfarería, así como dinastías de ceramistas que han hecho la fama de la cerámica vidriada.

Una "Navidad azul" es el programa que dará color a las fiestas de Guebwiller

Celebra esta tradición artesanal, Soufflenheim invita cada año a los visitantes a pasar un fin de semana descubriendo la originalidad y la calidad de su cerámica IGP en un festivo y creativo mercado navideño. Unos días después, es la Fiesta de Santa Lucía que, con espectáculos de fuego, personajes navideños alsacianos, hogueras y un gran final con fuegos artificiales para deleite de grandes y pequeños. En cuanto a la decoración del pie del árbol, puede encontrar en las alfarerías, que abren sus puertas especialmente en esta ocasión y dan vida al ¡Espíritu navideño!.

Guebwiller - Navidad azul en los Dominicos de Alta-Alsacia

No es necesariamente en un convento del siglo XIV donde se espera experimentar la alquimia de las últimas instalaciones digitales, sentir las emociones de experiencias, o experimentar los mapeados de vídeo más sorprendentes en una cúpula geodésica... Y sin embargo, este monumento histórico con su notable patrimonio arquitectónico es un imprescindible para las fiestas de fin de año y, en particular, para la Navidad Azul en Guebwiller. Proyección monumental en la nave e instalación inmersiva basada en el ceramista Théodore Deck, espectáculo de luz y sonido en el claustro, bredeles y vino caliente bajo los tilos de la Guinguette de Noël: no faltan ingredientes para celebrar de forma creativa ¡la magia de la Navidad alsaciana en los Dominicos de Alta Alsacia!

Estrasburgo, capital de la Navidad: entre tradición y renovación

La Capital de la Navidad no necesita presentación, Estrasburgo, sede de mil delicias y actividades desde 1570. Estrasburgo no deja de sorprender a grandes y pequeños durante las fiestas. La Capital de la Navidad combina ahora tradición con evolución para responder e integrar todos los retos sociales, medioambientales y societales locales. En 2023, de la plaza de la catedral a los pies del Gran Árbol de la plaza Kléber y de la histórica Christkindelsmärik (Mercado del Nuño Jesús) en la Place Broglie así como también en todos los barrios de la ciudad, los chalets navideños invitan a los visitantes a realizar un gesto de solidaridad y ecoejemplaridad a través de la riqueza de la artesanía local. Innovaciones en las que han participado los vecinos a través de un jurado ciudadano, que este año, entre otras cosas, ha propiciado la creación de un mercado navideño infantil.