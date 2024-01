El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza vuelve a superar el millón de visitantes en 2023

jueves 04 de enero de 2024 , 10:51h

Más de un millón de personas ha visitado la colección permanente y las exposiciones temporales del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a lo largo de 2023, una cifra similar a la de 2022, cuando recibió 1.073.183 visitantes. Es el séptimo año que se supera la cifra del millón de personas en la historia del museo, siendo el 60,9% de procedencia nacional (40,3% de Madrid y 20,6% del resto de España) y el 39,1%, internacional.

Las visitas a la colección permanente han aumentado un 17,6%, pasando de las 608.356 que se registraron en 2022 a las 715.395 de 2023, y las exposiciones más vistas han sido Lucian Freud. Nuevas perspectivas (180.014, del 14 de febrero al 18 de junio), En el ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania, 1900-1930 (158.241, del 29 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023) y Picasso. Lo sagrado y lo profano (117.200, del 4 de octubre de 2023 al 14 de enero de 2024).

Las otras exposiciones del año también han registrado datos destacados: Lo oculto en las colecciones Thyssen-Bornemisza ha recibido 90.914 visitantes y Wu Tsang. De ballenas, 62.340, mientras que Jordy Kerwick, Maestras e Inteligencia líquida, abiertastodavía durante las primeras semanas de 2024, llevan acumulados 94.588, 92.487 y 25.802 respectivamente.

En 2023, además, y por primera vez, setenta obras maestras de la colección Thyssen han salido de España para conmemorar el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China y formar parte de la exposición The Greats of Six Centuries: Masterpieces from the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en el Museum of Art Pudong de Shanghái, una muestra que, del 22 de junio al 12 de noviembre, visitaron 356.264 personas.

La web del museo ha acumulado cerca de 12.700.000 páginas vistas y la venta de entradas online es la elegida por la mitad de los visitantes del museo. El principal medio por el que el público llega a la web sigue siendo el tráfico orgánico (61,1%), que crece un 7,9% frente a 2022. Destaca así mismo el crecimiento de visitas desde las redes sociales, que aumentan un 35% respecto al año anterior y representando el 2,8% del total.

La comunidad digital del Museo Thyssen ha seguido creciendo en 2023. Cuenta con más de 1.320.000 seguidores en sus redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X y, desde noviembre, con el lanzamiento del canal de WhatsApp. En Google My Business, el museo mejora en un punto porcentual alcanzando el 4,7/5 de rating y en Trip Advisor se mantiene en un 4,5/5. Además, Thyssen Podcast, disponible en Ivoox, Apple Podcasts y Spotify, ha añadido este año 10 capítulos más a su catálogo y ha superado las 130.000 reproducciones.

Programación de 2024

El programa expositivo de 2024 presenta en febrero El realismo íntimo de Isabel Quintanilla, la primera retrospectiva que le dedica el museo a una pintora española (del 27 de febrero al 2 de junio). Una semana después, abrirá al público En busca de la vida, la primera exposición individual de la artista filipino-canadiense Stephanie Comilang, realizada en colaboración con TBA21 (del 5 de marzo al 26 de mayo). La exposición de verano será La mirada descentrada. Arte y colonialismo en las colecciones Thyssen (del 25 de junio al 5 de octubre), que compartirá cartel con Rosario de Velasco (del 18 de junio al 15 de septiembre), y en octubre se inaugurará Gabriele Münter. La gran pintora expresionista (del 12 de noviembre de 2024 al 9 de febrero de 2025).

Además, en enero se abre Noemí Iglesias Barrios. Love me fast, la séptima exposición del programa Kora, dedicado a jóvenes creadoras.