La marca Tropicfeel para disfrutar de las alturas sin pasar frio

miércoles 31 de enero de 2024 , 09:26h

Llega de nuevo una de las temporadas más esperadas para los aventureros y amantes de los deportes de invierno. Con ello, Tropicfeel, la marca de moda y accesorios sostenibles para viajar, te prepara para disfrutar al máximo de estas escapadas con sus zapatillas, chaquetas y mochilas más icónicas.

Por fin se abren de nuevo las puertas al universo de las pistas de esquí, y con ello, los looks que reinarán las montañas. Tras una larga jornada, tanto puede ser esquiando como haciendo snowboard, no hay mejor momento que al terminar y disfrutar del ‘après ski’ para relajarse (o no).

Se trata del momento clave donde poder disfrutar, y más, con ropa y zapatos adecuados para ello. Las prendas cómodas son un indiscutible ‘must’ para estos momentos, y más, si nos adentramos en las bajas temperaturas. Para ello, y de la mano de Tropicfeel, recopilamos los productos imprescindibles para aprovechar y dejarse llevar en la montaña, con estilo y, sobre todo, sin pasar frío.

LAS ZAPATILLAS PERFECTAS PARA DISFRUTAR EN TODO MOMENTO

El calzado que mejor encaja para este tipo de viaje, se trata ni más ni menos que de unas zapatillas cómodas, impermeables y con aislamiento térmico.

Para ello encontramos dos modelos que encajan a la perfección: las Canyon HDry® o las Geyser HDry®. Ambas, cuentan con una membrana técnica impermeable para mantenerse cómodo y seco por mucha nieve que pueda haber. Además, incluyen un control natural de la temperatura para mantenerse abrigados en todo momento. Un calzado ideal para dejarse llevar después de las largas jornadas de esquí.

UNA CHAQUETA TODOTERRENO

Ya sea para bajar por las pistas o para estar bailando al ritmo del DJ, sin duda el ‘must’ indiscutible para esta temporada es una chaqueta versátil y en tendencia como es la NS60 de Tropicfeel disponible en varios colores.

La chaqueta está diseñada con grafeno, PrimaLoft® y Body Mapping™, dos de las mejores tecnologías disponibles en el mercado y con las que poder hacer frente a climas más fríos que alcanzan hasta -15ºC.