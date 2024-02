Noticias Musicales: Bewis. Mago de Oz. Jiménez con Jota. Meritxell Neddermann. Hirari Afonso. Y más…

martes 06 de febrero de 2024 , 08:30h

BEWIS DE LA ROSA CONFIRMA NUEVAS FECHAS PARA EL 2024

Bewis de la Rosa seguirá trayendo para este 2024 Amor, tradición, raíz, comunidad y disfrute de la mano de una propuesta performativa de gran calidad humana y artística.

Bewis de la Rosa tiene preparados nuevos temas con colaboraciones especiales que irán viendo la luz a lo largo del 2024.

“El año 2023 ha sido un viaje increíble! Hemos realizado más de 50 conciertos por toda la península -sin olvidar la experiencia internacional en el Festival Sziget de Budapest- y el proyecto Amor más que nunca ha sido recomendado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales (puedes verlo aquí). Además, para este 2024 también hemos sido recomendadas por la Comisión Asesora del Programa.cat de Catalunya, así que no podemos estar más contentas y con más ganas de seguir presentando nuestro trabajo por todo el territorio. Una propuesta que no ha dejado indiferente a nadie y que ha resonado en muchos medios de comunicación del país.”

MÄGO DE OZ PASARÁ POR BARCELONA Y GIRONA CON SU 'FELIZ NO CUMPLEAÑOS TOUR'

Mägo de Oz actuará el próximo mes de abril en Barcelona y Girona con su Feliz No Cumpleaños Tour.

Mägo de Oz es una banda española consagrada como referente del folk metal o folk rock y que tiene como principales señas de identidad el eclecticismo temático y una puesta en escena siempre impresionante. Las entradas y salidas de miembros han sido constantes durante sus más de 25 años de actividad (solo permanece un integrante de la formación original) pero tanto la estética del grupo como la irreverencia de muchas de sus letras se han mantenido inalterables, al igual que las artísticas carátulas de sus álbumes. El artífice de la creación del grupo en 1989 fue Txus di Fellatio, único artista que ha permanecido siempre dentro de la banda (aunque durante mucho tiempo prefirió dar prioridad a su carrera como futbolista). Los primeros años fueron un tanto irregulares y estuvieron a punto de finiquitar el grupo. La llegada del vocalista José Andrëa en 1996 dio un decisivo impulso a la banda, que entre 1997 y 2003 lanzó cuatro álbumes de estudio que cosecharon un gran éxito, especialmente Finisterra (2000) y Gaia (2003), ambos con resonancias célticas.

JIMÉNEZ CON JOTA Y SU NUEVO SINGLE ‘BELCHITE’

“Que duele más el olvido que las bombas al caer”

BELCHITE es un homenaje a la memoria de un pueblo destruido por la guerra civil, del que solo quedan las ruinas y cuya historia se va olvidando.

BELCHITE cuenta la historia de los que tuvieron que huir, y los que se quedaron, en un silencio ensordecedor, al que daba voz la copla en sus años de esplendor. Hoy resulta más relevante que nunca.

El nuevo tema del dúo folclórico es un llamamiento a no olvidar nuestro pasado, a poblar los silencios de nuestros abuelos y honrar nuestra tierra.

Con portada del ilustrador jienense Jesús Colmenero, el tema nos transporta a esas conversaciones de domingo entrecortadas con nuestros abuelos, en las que por fin se atreven a hablar de épocas difíciles.

Jiménez con Jota estará en concierto en la sala Cadavra de Madrid el 1 de marzo, presentando su nuevo EP.

MERITXELL NEDDERMANN ANUNCIA SU GIRA CON AYUDAS DE GIRANDO POR SALAS

en seis conciertos con ayudas de girando por salas #gps14 en Zaragoza, Madrid, Ourense, Santiago de Compostela, Cambados (Pontevedra) y Cartagena

La pianista, cantante, productora y compositora del Maresme Meritxell Neddermann pasa por un gran momento artístico y vital. No sólo por ser la pianista de la gira internacional de Jorge Drexler desde hace más de dos años, lo que le ha permitido abrir un concierto en San Francisco, realizar algún concierto propio en Argentina e, incluso, acompañar al uruguayo en Las Vegas el día que recibió siete Grammys. Este buen momento también tiene que ver con la sensación de libertad y confianza que se ha ganado a pulso y que, de algún modo, es el punto de partida de su segundo disco en solitario. "Siento que me he soltado con la producción, la estructura de las canciones, las letras...", confiesa. Por eso, su nuevo trabajo se titula "Suelta". "Me parece una palabra curiosa cuando se pronuncia en catalán y, encima, tiene una connotación negativa cuando se aplica a una mujer, algo que me ha acabado de convencer".

ANIS GUATEQUE PRESENTAN NUEVO SINGLE ‘LA ESCALERA MECÁNICA’

La banda madrileña de cumbia castiza y mestizaje Anís Guateque se embarca en la publicación de su primer trabajo discográfico “Si la cumbia fuera flor”.

“La escalera mecánica” es el último single que lanzará el grupo a plataformas antes de la salida del álbum y podrá escucharse en plataformas digitales desde el 8 de febrero.

Este tema narra las aventuras de un joven inexperto que descubrirá la cumbia mientras baja las escaleras del metro de Carabanchel. Un tema chichero y psicodélico que incita al meneo de cintura bien abajo hasta suelo.

FRANVVI ANUNCIA SU GIRA CON AYUDAS DE GIRANDO POR SALAS

seis conciertos con ayudas de girando por salas #gps14 en Cuenca, Mayorga (Valladolid), A Coruña, Madrid, Yuncler (Toledo) y Bilbao

El músico cartagenero se interna en una en una producción de canciones directas, románticas, brillantes y festivas... y es que FRANVVI es desenfadado, enérgico, con los pies en la tierra y la cabeza un poco en las nubes.

Francisco Vicente Conesa es FRANVVI, que acompañado de una banda de sobrada solvencia (Kuko, Miguel, Nacho), con la producción del músico multi instrumentista y del cantautor catalán George Five y Kuko Minguez, y mezclado por Lalo GV, presentó a finales de 2022 “Tres noches sin dormir”. Pop con guiños al rock y sonidos modernos, cargado de energía, sentimiento y diversión para hacer llegar lejos de todo lo que pueda hacer daño y cortar las alas.

HIRAHI AFONSO CONCIERTO EN MADRID PARA PRESENTAR ‘LO PURO’

7 de Febrero Tempo Audiophile Club

HIRAHI AFONSO reaparece con un segundo disco, “LO PURO”(Satélite K), el que suma la contundencia del sonido de su timple a colaboraciones internacionales y nacionales como VALERIA CASTRO, RITA PAYÉS, PEDRO GUERRA, VIC MIRALLAS, JUDIT NEDDERMANN, MERITXELL NEDDERMANN, LA SRA. TOMASA, POL BATLLE, XABIER DIAZ, AHYVIN BRUNO, LAJALADA, entre otros. En definitiva, un sinfín de artistas que colaboran en su nuevo trabajo que abarca alrededor de unos cuarenta músicos, entre cantantes e instrumentistas.

Un trabajo gestado a lo largo de tres años y que responde a la admiración que Hirahi siente por artistas a los que ha invitado a colaborar en un auténtico proceso creativo en el que ha sumado el sonido de su timple a los diferentes estilos musicales de cada uno de ellos.

12 temas en los que Hirahi se ha involucrado trabajando personalmente con cada uno de los artistas. El propio Hirahi explica: "LO PURO representa sobre todo respeto y reconocimiento. Cuando realizas un disco con artistas y músicos de este calibre y ves que se suman de una manera tan generosa, dando lo mejor de cada uno, porque les gusta tu música, es algo increíble. Es un disco hecho desde el amor que siento por la música y por algo increíble cómo es compartir la música con gente que quieres y admiras".