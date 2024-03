El restaurante Torcuato lanza un menú ejecutivo para darte un respiro en el trabajo

lunes 04 de marzo de 2024 , 08:53h

El restaurante Torcuato ubicado en la calle Serrano de Madrid ha preparado un menú ideal para celebrar comidas de trabajo y desconectar de la rutina laboral.

Poder saborear ahora de la maravillosa gastronomía y ambiente de uno de los restaurantes más bonitos de la capital ahora es posible gracias al menú ejecutivo que Torcuato ha diseñado para poder disfrutarlo de lunes a viernes a mediodía.

Torcuato se ha convertido desde su apertura en uno de los sitios predilectos por los amantes de los espacios de diseño y de la gastronomía fusión. Su carta firmada por el televisivo chef Sergio Fernández (Canal Cocina) se caracteriza por la fusión de recetas de todos los lugares del mundo.

En esta ocasión ha querido diseñar un menú diario que se pueda disfrutar los mediodías de entre semana.

Un menú muy completo que da la oportunidad de poder elegir entre algunos de los hits del restaurante como el Salmorejo de cherrys con helado de Idiazábal y crujiente de yuca, el Arenque marinado con carpaccio de aguacate y mango o su ya reconocida Lasaña crujiente de rabo de toro con Boletus y trufa.

El menú se compone de un aperitivo, un entrante, un principal y un postre a elegir entre varias opciones de platos y en el que siempre hay uno de cuchara que va cambiando a diario. Incluye 2 bebidas por persona que lo hacen perfecto y muy completo para el día a día.

Además en Torcuato, no solo se disfruta la gastronomía si no que su espacio no deja indiferente a nadie lo que lo hace el lugar ideal para comidas de trabajo. Un interiorismo diseñado por Pepe Leal que se inspira en los gabinetes de curiosidades del XIX y en los palacetes de la burguesía. Elegancia europea, reminiscencias asiáticas, colores tropicales… “Tan ecléctico como los años de los que data el edificio”.

Sin duda un marco idóneo para escapar del día a día y desconectar durante el descanso de la jornada laboral.