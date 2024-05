Vuelo Iberia Plus, vuelo que solo se podrán adquirir los billetes mediante la redención de Avios

lunes 13 de mayo de 2024 , 08:50h

Iberia ha lanzado el Vuelo Iberia Plus, el único vuelo que solo despega con Avios. Se trata de una iniciativa exclusiva para clientes Iberia Plus que podrán reservar sus billetes de avión mediante la redención de Avios.

Para estos vuelos tan especiales se han elegido dos de los destinos más demandados durante el verano: la isla griega de Santorini y la ciudad siciliana de Catania.

Los clientes Iberia Plus podrán reservar sus billetes para el vuelo de Catania desde de 2100 Avios + 73,80 euros por trayecto y un máximo de 8250 Avios + 23,80 euros, pudiendo canjearlos por segmentos, es decir, sin necesidad de comprar ida y vuelta. En el caso de Santorini, el mínimo es de 2750 Avios + 83,80 euros y el máximo de 11 000 Avios + 23,80 euros.

Los vuelos ofertados mediante esta modalidad exclusiva de Avios son Madrid- Santorini (7 de julio), Santorini-Madrid (14 de julio), Madrid-Catania (27 de julio) y Catania-Madrid (3 de agosto).

Con esta iniciativa, la aerolínea quiere premiar la fidelidad de los clientes Iberia Plus ofreciéndoles un viaje exclusivo que contará además con detalles especiales a lo largo del vuelo.

Programa Iberia Plus

Iberia Plus es el programa de Iberia con el que premia la fidelidad de sus mejores clientes con vuelos y otras ventajas exclusivas. En la actualidad, el programa cuenta con más de 10 millones de titulares y ofrece seis niveles de tarjeta: Clásica, Plata, Oro, Platino, Infinita e Infinita Prime, además de Iberia Plus Kids para niños de entre dos y once años.

Los titulares del programa de fidelización de Iberia pueden obtener Avios cuando compran vuelos en las compañías aéreas asociadas al programa, así como con estancias en cadenas de hoteles internacionales, alquiler de coches, repostaje de combustible u otras compras en más de un centenar de partners del programa. Los Avios se pueden utilizar como moneda de canje para adquirir vuelos, hoteles, alquiler de coches, o escapadas de varios días y experiencias de ocio.