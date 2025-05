IWC Schaffhausen se une al universo cinematográfico con la película “F1”

viernes 16 de mayo de 2025 , 08:15h

La firma relojera suiza refuerza su vínculo con el automovilismo participando como patrocinador oficial del equipo ficticio APXGP en la esperada película “F1”, dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton y Brad Pitt.

Durante más de una década, IWC Schaffhausen ha sido el “colaborador oficial de ingeniería” del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1™. Este compromiso con el deporte automovilístico se traslada ahora a la gran pantalla a través de su colaboración en la película F1, en la que la firma relojera patrocina al ficticio equipo APXGP, undécimo en la parrilla.

WATCHES AND WONDERS 2025: CINE, INGENIERÍA Y ALTA RELOJERÍA

La feria Watches and Wonders de Ginebra 2025 fue el escenario elegido para presentar los nuevos modelos de IWC inspirados en su alianza con la película F1. La cita contó con invitados de excepción como el productor Jerry Bruckheimer, la actriz Simone Ashley y el compositor Hans Zimmer, ganador de dos premios Oscar y autor de la banda sonora del filme.

Bruckheimer compartió escenario con Chris Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen, para conversar sobre el reto de trasladar la emoción de la Fórmula 1 al cine con un nivel de autenticidad sin precedentes. La película, producida por Plan B Entertainment —la productora de Brad Pitt—, promete ofrecer una visión vibrante y realista del mundo del motor.

IWC Y “F1” COBRAN VIDA EN EL GOODWOOD MEMBERS’ MEETING

El pasado mes de abril, durante la 82ª edición del Members’ Meeting en Goodwood, IWC Schaffhausen dio un paso más en su colaboración con F1 con una experiencia inmersiva para los asistentes. Los actores Damson Idris y Kerry Condon, protagonistas del filme, compartieron anécdotas del rodaje, mientras que los visitantes pudieron contemplar un coche original utilizado en la producción, expuesto en el área de garaje de IWC.

Uno de los momentos más espectaculares fue la demostración de acrobacias en pista, que ofreció un vistazo exclusivo a cómo se graban las escenas de acción de alta precisión típicas de Hollywood.

ESTRENO DEL CORTOMETRAJE “THE MOST BRILLIANT FAILURE” SOBRE EL INGENIEUR SL

En el marco del mismo evento, IWC presentó el cortometraje The Most Brilliant Failure, una pieza que rinde homenaje al modelo Ingenieur SL (referencia 1832), diseñado por Gérald Genta en los años 70. Aunque no fue un éxito comercial en su lanzamiento, este reloj de acero inoxidable con brazalete integrado se convirtió en una joya de culto entre coleccionistas y amantes de la alta relojería.

La historia, ambientada en los años 70, entrelaza hechos reales con una narrativa de ficción sobre un ejemplar con esfera verde que, tras una serie de coincidencias, acaba en las manos de un piloto de carreras.