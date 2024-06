Konradi y Morison, cierre del Ciclo de Lied

lunes 24 de junio de 2024 , 13:26h

Un doble cartel protagonizado por la soprano Katharina Konradi y la mezzosoprano Catriona Morison pone el broche de oro al XXX Ciclo de Lied del CNDM y el Teatro de la Zarzuela

La soprano Katharina Konradi y la mezzosoprano Catriona Morison, dos de las cantantes líricas más reclamadas en los escenarios internacionales, ponen el broche de oro al XXX Ciclo de Lied del Centro Nacional de Difusión Musical y el Teatro de la Zarzuela.

Junto al experimentado pianista Ammiel Bushakevitz, harán un recorrido por algunos de los lieder más exigentes y emblemáticos de Robert Schumann o Johannes Brahms, así como por partituras de compositoras como Pauline García Viardot o María Malibrán, entre otras. El recital tendrá lugar el lunes 24 de junio a las 20:00 horas en el Teatro de la Zarzuela.

Katharina Konradi, aclamada soprano de origen kirguís, y Catriona Morison, destacada mezzosoprano escocesa, se unen en este recital que promete cautivar al público con su talento y versatilidad. Konradi, conocida por su pureza vocal y emotiva interpretación, ha brillado en escenarios internacionales, desde la Ópera Estatal de Baviera hasta el Festival de Bayreuth. Por su parte, Morison, ganadora del prestigioso concurso BBC Cardiff Singer of the World, ha impresionado con su riqueza tonal y presencia escénica, actuando en teatros de renombre como la Royal Opera House y el Deutsche Oper Berlin. En esta ocasión, juntas ofrecerán una velada musical inolvidable en la que presentarán su proyecto Echoes, un álbum de canciones a dúo publicado recientemente por Deutsche Grammophon y SWR en el que unen fuerzas con Bushakevitz.

La primera parte de este recital estará protagonizada por una selección de exquisitos lieder a dúo de Robert Schumann y Johannes Brahms, maestros del género. El repertorio abarca canciones que reflejan una temática predominantemente amorosa, desde la pasión por el ser amado hasta el dolor por su ausencia. La segunda parte del concierto ofrecerá canciones francesas de Gabriel Fauré, Mélanie Bonis, una de las compositoras francesas más prolíficas de finales del Romanticismo y Ernest Chausson. También encontraremos obras de Pauline García Viardot y María Malibrán, españolas de origen, grandes divas e hijas del famoso tenor español y maestro del belcanto Manuel García. El programa también incluye tres de las Canciones clásicas españolas de Fernando Obradors.

Nueva edición del Ciclo de Lied

El CNDM y el Teatro de la Zarzuela han anunciado recientemente la 31ª edición del Ciclo de Lied, una programación que celebrará ocho recitales durante la temporada 24/25. El ciclo presentará conciertos de diferentes estilos, timbres y colores a través de programas vocales de excelencia, con un repertorio que tendrá la canción en alemán como protagonista, pero que también albergará programas con canciones de otras procedencias.

La nueva edición contará con aclamadas voces líricas internacionales como las de las sopranos Julia Kleiter y Sabine Devieilhe y la del bajo Franz-Josef Selig; así como con jóvenes y brillantes cantantes que volverán un año más a esta programación, como los barítonos Andrè Schuen y Konstantin Krimmel. Además actuarán por primera vez en el ciclo la soprano Patricia Petibon, el tenor Julian Prégardien y el barítono Ludovic Tézier.

Sobre Katharina Konradi

Katharina Konradi nació en Biskek (Kirguistán, Asia). Es la primera soprano de este país con una carrera internacional como cantante de lied, conciertos y ópera. Durante tres años, actuó en la Ópera Estatal de Hesse en la ciudad de Wiesbaden. Y, en 2018, hizo su presentación como Ännchen en Der Freischütz, de Carl Maria von Weber, en la Ópera Estatal de Hamburgo. A partir de entonces, ha cantado los principales papeles de soprano en los mejores teatros de lírica del mundo, por ejemplo, Zdenka en Arabella, de Richard Strauss, en la Semperoper en Dresde (2018-2019); la Pastora en Tannhäuser, de Richard Wagner, en el Festival de Bayreuth (2019 y 2021); o Sophie en Der Rosenkavalier, de Richard Strauss, dirigida por Vladimir Jurowski —también la ha interpretado, bajo la dirección de Barrie Kosky, en la Ópera Estatal de Baviera en Múnich (2020-2021)—.

Sobre Catriona Morison

Ganadora el 2017 del concurso BBC Cardiff Singer of the World en las categorías Singer of the World y Song Price, la mezzosoprano escocesa-alemana Catriona Morison fue miembro de la Ópera de Wuppertal desde el 2016 hasta el 2018, pasando a ser artista residente posteriormente. Ha cantado una amplia variedad de papeles, incluyendo Nicklausse (Les contes de Hoffmann), Charlotte (Werther), Hänsel (Hänsel und Gretel), Maddalena (Rigoletto) y Cherubino (Le nozze di Figaro).

Sobre Ammiel Bushakevitz

Nacido en Jerusalén, Ammiel Bushakevitz actúa regularmente en Europa, Norteamérica, África, Asia y Australia; en salas como el Carnegie Hall de Nueva York, el Wigmore Hall de Londres, la Philharmonie de París, el Concert Hall de Shanghai, el Concertgebouw de Ámsterdam y el Konzerthaus de Berlín. También ha actuado en los festivales de Aix-en-Provence, Salzburgo, Bayreuth, Lucerna, Ciudad del Cabo, Heidelberg, Melbourne y Montreal; el Festival Pontino di Latina de Roma, el Festival Casals de España y las Schubertiades de Schwarzenberg, Hohenems, Vilabertran y Jerusalén.