Llega SHADOWZ, nueva plataforma de cine de terror

Después de su éxito en Francia, llega a España la plataforma de streaming de cine de terror

Tras triunfar en Francia con 40.000 suscriptores y 300.000 usuarios registrados, llega a nuestro país el servicio de streaming “Shadowz”, una plataforma centrada en el cine de terror, con el propósito de llenar el hueco que existe en torno a este género en la actual oferta audiovisual española, según sus responsables.

“Shadowz”, ya accesible a través de la web oficial www.shadowz.es, se autodefine como la “primera plataforma de screaming” y se estrena en España con alrededor de 150 títulos, entre los que se incluyen clásicos, cintas de culto nuevas y antiguas, joyas desconocidas dirigidas a un público muy experto y también cortometrajes. Un catálogo 100% legal que se irá ampliando con nuevos filmes cada semana, así como dos nuevas producciones originales cada mes. En este sentido, los encargados de la plataforma hacen especial énfasis en sus títulos exclusivos, ya que compran nuevas películas que no están disponibles en ningún otro lugar y que también podrían distribuir en cines.

“La gran diferencia de Shadowz con respecto a otros servicios similares es el enfoque apasionado” señala Christophe Minelle, uno de los creadores del servicio, quien insiste en que “todas las películas se seleccionan con pasión, solo se eligen buenas películas”. Precisamente de la pasión por este género nació el proyecto en 2020, tras una campaña de financiación colectiva que triplicó su objetivo inicial.

Entre los largometrajes que podemos encontrar en el catálogo de lanzamiento destacan obras como “Están Vivos” (1988) o “1997: Rescate en Nueva York” (1981) de John Carpenter, “Vinieron de dentro de...” (1975) de David Cronenberg, “Holocausto Caníbal” (1980) de Rugero Deodato, “Maniac” (1980) de William Lustig o incluso la saga “Nekromantik” (1987) de Jörg Buttgereit.

En lo relativo a estrenos exclusivos, además de documentales como “King On Screen” (2022) -sobre las adaptaciones al cine de las novelas de Stephen King- o “Living With Chucky” (2022) -sobre la saga de “El Muñeco Diabólico”-, llama especialmente la atención “The Amusement Park” (1975), película de George A. Romero -autor de “La Noche de los Muertos Vivientes”- que se creía perdida para siempre y que fue recuperada y restaurada en 2019.

En las próximas semanas se espera la llegada de cintas de culto del calibre de “Terroríficamente muertos” (1987), “Shaun Of The Dead” (2004), “Aullidos” (1981) o “El Hombre de Mimbre” (1973).

El servicio cuesta 4,99 euros al mes y existe una cuota anual por un valor de 49 euros. Asimismo, “Shadowz”, que ofrece todo su contenido en alta definición, cuenta con un periodo de prueba gratuito de 7 días, así como con su propio sitio web y una aplicación disponible para Apple y Android (televisores, móviles y tablets). También se puede contratar a través de Amazon Prime (la suscripción es diferente) y en los próximos meses llegará a Vodafone, Samsung TV y LG TV.