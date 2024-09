Come From Away, el musical que triunfa en el Teatro Marquina

viernes 20 de septiembre de 2024 , 16:47h

Y eso que Vienen de Lejos…

Ya se ha estrenado en Madrid (Teatro Marquina) el musical Come From Away, basado en hechos reales y en personajes reales…

Come from away, es el musical de gran éxito en Broadway, que obtuvo siete nominaciones a los premios Tony, incluido una nominación al Grammy en 2017 y cuatro premios Olivier en 2019. Un espectáculo de producción argentina con 15 actores en escena, banda en vivo y la dirección de Carla Calabrese y producción de The Stage Company.

Los actores – cantantes – bailarines se doblan y se desdoblan en varios personajes, lo mismo son los habitantes de la pequeña localidad, que muchos de los pasajeros de esos aviones desviados a (casi) el fin del mundo para algunos de ellos, que no saben a dónde los llevan ni con que finalidad, ajenos a la catástrofe ocurrida, que son los alcaldes, los policías, incluso (casi otra vez) los animales encontrados en las bodegas de los aparatos en estado lamentable…

Y todo en un sencillo escenario que gira y gira (como el mundo) para crear las distintas situaciones y los distintos lugares en los que ocurre la acción (un comedor comunal, una escuela, una clínica veterinaria, una playa pérdida…

Emoción en algunos momentos desbordante, porque el espectador se llega a poner en el lugar de esas personas desplazadas, pérdidas y, en principio, desmoralizadas, sin dormir, sin comer y sin saber, pensando en sus seres queridos, en sus amigos, en sus conocidos y sin tener noticias de ellos, sin poderse comunicar…

Y los habitantes del pueblo multiplicándose para sostener, reanimar y mantener con vida y esperanza a esos miles de llegados de todas partes del mundo…

Si los actores lo hacen bien, la banda lo hace genial, acompañando y protagonizando momentos espectaculares, incluso son los encargados de despedirse del público y lo hacen a tope…

Sin duda un musical que tendrá larga vida en el Teatro Marquina a poco que funcione el boca a oreja y del que se sale con una sonrisa porque piensas que quizá el mundo no esté tan perdido como parece y que aun tenemos posibilidad de salir (bien) adelante, y que eso depende de nosotros, de todos nosotros…

CÓMO EMPEZÓ TODO

El origen de la historia es que más de siete mil personas de todas partes del mundo aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, New Foundland (Terranova) en Canadá y los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que los recibieron en un acto increíble de solidaridad.

Porque el 11 de septiembre de 2001 el espacio aéreo americano cerró su accesos y cientos de aviones fueron desviados de sus destinos, a 38 les tocó aterrizar en esta isla duplicando su población en un instante.

Y mientras el mundo era testigo de una de las peores atrocidades de la historia, los atentados a las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, los pasajeros que quedaron varados durante varios días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron.

Pues eso…

Qué Vienen de Lejos y quieren quedarse con nosotros…

Y nosotros nos quedamos con las ganas de ir a visitar la isla Gander…