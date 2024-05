Estreno mundial de Buscando a Audrey

viernes 17 de mayo de 2024 , 07:04h

Audrey Hepburn, el gran mito del cine mundial, tendrá su propio musical.

Sean Hepburn Ferrer, hijo de Audrey, une sus fuerzas al guionista y productor José Ignacio Salmerón y al compositor Fernando Velázquez para crear un gran musical.

“BUSCANDO A AUDREY” ofrecerá su estreno mundial en Madrid en febrero 2025

Since1953 Productions tiene el placer de anunciar el estreno mundial en Madrid del musical “Buscando a Audrey”.

Madrid, capital mundial de los musicales en español, será el escaparate desde el que se exportará al resto del mundo.

“Buscando a Audrey” se estrenará en un nuevo espacio que se dará a conocer en los próximos meses.

Sean Hepburn, coproductor de la obra ha comentado: “No se trata del clásico musical contando la biografía de su vida. Cuando a mi madre le propusieron escribir su biografía, ella siempre contestaba: ́A mí no me ha pasado nada. Solo he ido a trabajar y a la gente le ha gustado’ – Así que hemos preparado un guion con profundas raíces cinematográficas que evoca permanentemente su vida y obra”.

El escritor y productor cinematográfico, reconoce que han elegido Madrid para celebrar el estreno mundial del musical dedicado a su madre porque, “además de ser la tercera capital del mundo en volumen de negocio en torno a los musicales, Madrid está en un gran momento social y económico. Además, mi familia siempre ha estado muy vinculada a España, hemos pasado muchas temporadas aquí y mi madre siempre amó este maravilloso país”.

La idea y el guion de esta apasionante aventura es responsabilidad de José Ignacio Salmerón, cómico, guionista y productor de numerosos éxitos teatrales: “Construir un musical en torno a la figura de Audrey Hepburn ha sido un reto apasionante. Una mujer tan especial, elegante y con una bondad infinita ha sido la fuente de inspiración para crear una comedia musical de altísimo nivel, llena de emociones y sorpresas”, confiesa Salmerón.

“Buscando a Audrey” cuenta con música original de uno de los grandes compositores del panorama musical, Fernando Velázquez, ganador de un Premio Grammy y un Goya, y creador de las bandas sonoras de grandes éxitos del cine como Lo Imposible, Ocho Apellidos Vascos o El Orfanato.

Además, el musical cuenta con un gran regalo: una canción inédita del célebre compositor Henry Mancini, ganador de cuatro Premios Oscar y veinte Premios Grammy. Este año se celebra el centenario del nacimiento de Mancini, compositor de la icónica Moon River, tan vinculada a Audrey Hepburn.

El equipo creativo de “Buscando a Audrey” cuenta con los mejores profesionales del teatro musical en España. Entre todos suman más de 40 premios que van desde el Grammy hasta el Max, pasando por los Premios de Teatro Musical, todos ellos reconociendo su maestría y talento en sus respectivos campos.

Audrey Hepburn marcó un antes y un después en Hollywood, convirtiéndose en un mito por su forma de entender y vivir la vida.

Hoy, cuando solo quedan cinco años para celebrar el centenario de su nacimiento, sigue encabezando los rankings de moda, estilo, belleza y elegancia; se han escrito más de trescientos libros sobre su figura, se han realizado documentales y series y su vida continúa de plena actualidad en los medios de comunicación, sin duda también por su extraordinaria labor humanitaria.

Esta gran producción sorprenderá, emocionará y divertirá tanto a los fieles seguidores de la mítica Audrey, como a los amantes del cine, de los musicales y de la música, e incluso a sus fans más jóvenes que quieran conocer cómo se forjó la leyenda y cómo su personalidad, su carisma, elegancia y humildad conquistaron al mundo.

CURIOSIDADES SOBRE LA FIGURA DE

AUDREY HEPBURN

Existen más de 300 libros publicados sobre Audrey, más de 40 son en español.

Uno de los libros incluye las más de 600 portadas protagonizadas por Audrey.

Tras su paso por Holanda, Bélgica, Italia y Filipinas, Shanghai acogerá “Intimate Audrey”, una espectacular exposición sobre su figura.

Son varios los récords que se han batido en las subastas de sus objetos personales.

Audrey lidera permanentemente las encuestas sobre estilo, belleza, moda y elegancia.

Está considerada como Top Style Icon de todos los tiempos en Gran Bretaña.

Celebrities y nobleza copian su estilo en eventos, portadas o reportajes.

Sus películas siguen emitiéndose en todo el mundo y acapara las portadas de numerosas revistas cada año.

Audrey es una de las pocas personalidades que poseen el EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) en una selecta lista con nombres como Elton John, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice o John Legend.