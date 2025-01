Evidencias de peregrinos en Ein Karem

lunes 13 de enero de 2025 , 08:51h

Recientemente se ha descubierto un recordatorio de la devoción de los peregrinos cristianos que llegaban a Tierra Santa en el pintoresco barrio de Ein Karem, en Jerusalén, un lugar venerado por el cristianismo. Esta historia también sirve como recordatorio de los tesoros ocultos que se encuentran bajo tierra en toda Tierra Santa, esperando ser descubiertos ya sea por excavaciones arqueológicas o por casualidad, como es el caso.

Nehorai Nir, de diez años, fue en un viaje escolar a Ein Karem. "Estábamos recogiendo plantas comestibles y me sorprendió ver en la pendiente una hermosa granada roja tirada en el suelo, corrí a recogerla y descubrí un gusano dentro, así que la dejé de mala gana, pero en el camino de regreso a la colina vi de repente un objeto colorido que brillaba en la tierra. Lo saqué y me emocioné de inmediato. El personal me dijo que llamara a la Autoridad de Antigüedades de Israel y, cuando lo vieron, también se emocionaron mucho”.

El hallazgo, una bonita cruz de oro realizada con una técnica de micromosaico, fue examinado por el Dr. Amit Re’em, arqueólogo del distrito de Jerusalén de la Autoridad de Antigüedades de Israel. “Este medallón en forma de cruz no se considera una antigüedad por ley, ya que ‘solo’ tiene entre 100 y 200 años aproximadamente, pero es un objeto único”.

El método de fabricación exigía una artesanía experta que incluye colocar vidrio y pequeñas piedras preciosas de colores con una precisión extraordinaria para formar patrones en miniatura. Esta técnica se desarrolló en Roma alrededor del año 1800 y se mantuvo hasta principios del siglo XX. Además de su belleza, el significado de este medallón está unido al lugar donde se encontró: Ein Karem.

Los cristianos veneran Ein Karem porque se la identifica con la “ciudad de Judá” donde el Nuevo Testamento sitúa el nacimiento de Juan el Bautista y donde el texto dice que su madre Isabel, estando embarazada, se encontró con María, la madre de Jesús. En este contexto se establecieron dos iglesias en Ein Karem, la Iglesia de la Visitación y la Iglesia de San Juan Bautista. Ambas atrajeron a generaciones de peregrinos de toda Europa para hacer de Ein Karem un lugar central de visitas, en su camino desde las ciudades portuarias costeras hasta la Ciudad Vieja de Jerusalén.

“La gente estaba dispuesta a cruzar desiertos, montañas y mares, a menudo a lo largo de años, solo para tocar la tierra donde todo comenzó. Es posible que la cruz haya llegado con un peregrino de Europa y se haya caído durante su viaje a la Tierra de Israel, o tal vez la hayan comprado aquí en Jerusalén”, comentó el Dr. Re’em.

Eli Escusido, Director de la Autoridad de Antigüedades de Israel: “A través de un objeto pequeño pero único, se nos muestra la historia del emocionante viaje personal de un individuo, que nos conecta con la historia pasada de este sitio y con el mundo de los peregrinos”.