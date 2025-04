Hï Ibiza ha sido elegido Club Nº1 del Mundo por cuarto año consecutivo

viernes 11 de abril de 2025 , 09:13h

HÏ IBIZA HACE HISTORIA COMO CLUB Nº1 DEL MUNDO POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO Y LO CELEBRA CON UNA COLABORACIÓN PIONERA CON LA GALERÍA DE ARTE LONDINENSE W1 CURATES

The Night League, el equipo creativo detrás de algunas de las marcas más innovadoras y galardonadas de entretenimiento nocturno, se enorgullece de anunciar que Hï Ibiza ha hecho historia al ser nombrado el Club Nº1 del Mundo por cuarto año consecutivo en el prestigioso ranking Top 100 Clubs de DJ Mag. Hï Ibiza dio a conocer la noticia con un divertido vídeo cargado de humor, que puedes ver aquí. Para celebrar este logro sin precedentes, The Night League se complace en presentar una colaboración revolucionaria con los pioneros del arte digital W1 Curates, una alianza inédita en el sector que conecta culturas a través de la música, el arte y la tecnología.

Sobre la elección de Hï Ibiza como Club Nº1 del Mundo por cuarto año consecutivo, Yann Pissenem, Propietario, Fundador y CEO de The Night League y Ushuaïa Entertainment, ha declarado: “Nos sentimos profundamente honrados y enormemente agradecidos de haber sido nombrados Club Nº1 del Mundo en el ranking DJ Mag Top 100 Clubs 2025 por cuarto año consecutivo. Un reconocimiento que marca un momento verdaderamente histórico en el mundo del clubbing. Este logro pertenece a todas las personas que hacen posible Hï Ibiza: un equipo excepcional, cada uno de los artistas visionarios que pasan por nuestro escenario y a las comunidades —locales e internacionales— cuya energía y espíritu convierten cada noche en una experiencia inolvidable. En Hï Ibiza estamos orgullosos de crear un espacio donde la música conecta culturas, trasciende fronteras y une a personas de todo el mundo en una misma celebración. Gracias, de corazón, por formar parte de este extraordinario viaje.”

En el 20º aniversario del afamado ranking global Top 100 Clubs de DJ Mag, Ushuaïa Ibiza ha alcanzado el puesto Nº3 a nivel mundial, reafirmando el dominio indiscutible de The Night League en la escena internacional, y demostrando, una vez más, que Ibiza no es solo la capital de la música electrónica, sino también el futuro de la experiencia cultural.

Para conmemorar este momento histórico, The Night League y W1 Curates unen fuerzas para presentar en Hï Ibiza y Ushuaïa Ibiza una propuesta multisensorial sin precedentes: una serie de exposiciones, instalaciones y experiencias digitales que transformarán por completo ambos espacios. Desde el primer instante, los venues más vanguardistas de la isla se reinventarán como lienzos dinámicos, cobrando vida a través de las obras de algunos de los nombres más influyentes del arte digital a nivel global: Beeple, Mad Dog Jones, Ash Thorp, Ouchhh, Six N. Five, entre otros.

En Hï Ibiza, prepárate para sumergirte en una galería digital viva, impulsada por una instalación de tecnología LED diseñada a medida. Imagina las visiones distópicas de Beeple, los mundos ciber-surrealistas de Mad Dog Jones y la narrativa futurista de Ash Thorp, todo ello en diálogo con una imponente escultura roja en forma de oso firmada por el artista neoyorquino WhIsBe, junto a graffitis en realidad aumentada del legendario artista urbano británico Mr Cenz. Además, el público podrá descubrir obras distribuidas por todo el club, entre ellas los paisajes oníricos de Shiro Fujioka, el movimiento fluido de Vollut o los escenarios futuristas de Annibale Siconolfi, reuniendo así a un elenco de talento internacional en una experiencia totalmente integrada.

Esta colaboración es mucho más que una celebración: es una declaración de intenciones. Un hito que redefine lo que puede llegar a ser la cultura de club: un espacio donde el sonido se transforma en imagen, y el baile se convierte en arte. Mark Dale, CEO y Director Creativo de W1 Curates, comenta: “Colaborar con Yann y The Night League fue una elección natural para nosotros en W1 Curates... Estamos orgullosos de aportar un elemento esencial a la experiencia, conectando culturas a través de la creatividad, con el arte y la música como protagonistas.”

Justo al otro lado de la calle, Ushuaïa Ibiza sube una posición y alcanza el puesto Nº3 del ranking, firmando su undécimo año consecutivo en el Top 10 global y consolidando el dominio de Ibiza, con dos de los tres mejores clubes de Europa situados en la isla. Puedes ver el vídeo de presentación de Ushuaïa Ibiza aquí. El espectacular venue al aire libre acogerá una exposición de arte digital nunca antes vista en Ibiza. Por primera vez, tres de los coleccionistas de arte digital más influyentes del mundo — Cozomo de’ Medici, Seedphrase y 33NFT— abrirán al público sus colecciones privadas. Desde NFTs icónicos hasta piezas únicas que definen una generación, será una oportunidad irrepetible para descubrir el futuro del arte y conocer las mentes que lo están transformando.

Y esto no es más que el comienzo de una colaboración entre dos potencias de la industria. Mientras The Night League continúa liderando el futuro del entretenimiento nocturno a nivel global, esta alianza con W1 Curates representa un nuevo paso hacia la transformación de Ibiza en una capital cultural, donde la innovación y la celebración se encuentran y evolucionan juntas.