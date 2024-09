Llegan a Matadero Madrid los innovadores proyectos de arte digital de Taiwán

viernes 13 de septiembre de 2024 , 08:55h

La Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España y Festival L.E.V. se complacen en colaborar nuevamente en una edición más del festival de arte digital y realidades extendidas 2024 comisariado por la plataforma DATATRON.

Vórtex y Experiencias de Realidad Virtual

Del 19 al 22 de septiembre La Central de Diseño DIMAD será la sede del proyecto “The Eye and I” del premiado artista taiwanés Huang Hsin-Chien todo un referente en la creación de obras experimentales de realidad virtual en los escenarios internacionales. En esta ocasión, sumergirá al público en una pieza colaborativa de realidad virtual con su particular imagen estética en la que los participantes explorarán el concepto de la vigilancia social, su influencia y presencia en nuestras sociedades a lo largo de la historia. La composición musical exclusiva del músico y compositor Jean-Michel Jarre realza la experiencia inmersiva creando una singular obra que estimula la mente y los sentidos. Las experiencias de Realidad Virtual deben reservarse en el siguiente enlace: Hsin-Chien Huang & Jean Michel Jarre. The Eye and I_FR/TW - L.E.V. Matadero 2024 (levfestival.com)

Charla “Diseñando mundos virtuales para un futuro posible”

Con el objetivo de acercar al público su amplia trayectoria profesional, el artista Hsin-Chien Huang compartirá con el público su proceso de producción y su interés por los entornos virtuales como medio para la creación de sus obras en su afán de diseñar mundos virtuales para un futuro posible. La charla es abierta a todo el público el sábado 21 de septiembre a las 19:00 horas en el “Aulario” de Matadero, Madrid con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición de arte digital taiwanés

Del 19 de septiembre al 13 de octubre la Nave 0 de Matadero Madrid, será la sede de la muestra colectiva Pixel Gods: Taiwán Digital, que reúne el trabajo de los colectivos con sede en Taipéi Team 9, Simple Noodle Art y el proyecto individual del artista Kuang-Yi Ku, presentando por primera vez en España una exposición de piezas de los artistas más vanguardistas del panorama del arte digital de Taiwán.

Abordando el concepto del “pixel” como eje central de la exposición las obras seleccionadas para la muestra replantean esta concepción del pixel desde la cultura de la adoración y veneración que nuestras sociedades postdigtales presentan respecto a la imagen digital, a la resolución y definición de las fotos y videos, así como su implicación en la creación contemporánea y que convierten al píxel en un todopoderoso omnipresente que nos permite soñar con infinitas realidades gráficas. Las obras presentadas nos adentran en una realidad imaginada por los artistas Zi Yin Chen, Hsiang–Feng Chuang, Wei–Kai Huang y Kuang-Yi Ku invitados a participar de esta innovadora exposición colectiva.

En la obra “Gods of Water”, el artista Kuang-Yi Ku explora las transformaciones humanas, nuestros deseos y emociones, en el contexto del progreso tecnológico y la crisis climática invitando al público a reflexionar sobre su relación actual con el entorno a través de escenarios futuros especulativos.

La videoinstalación del colectivo de artistas Simple Noodle Art nos muestra la historia de un píxel concreto: el “pixel azul” que representa al planeta tierra en la famosa foto “Un punto azul pálido”, tomada en 1990 por la sonda Voyager 1 desde una distancia de 6000 millones de kilómetros. Ese píxel, convertido en dios por representar al planeta tierra en su totalidad, se esfuma cuando un sistema de mejora de imagen digital por medio de IA aplica sus algoritmos y lo considera ruido visual de dudoso interés en la perspectiva global. Una pieza poética para mostrar que la especie humana es capaz de borrarle todo el sentido a la existencia de nuestro planeta.

La muestra se completa con el videojuego Words of Game del estudio creativo Team 9 representado por el artista Wei–Kai Huang, un proyecto interactivo en el que cada elemento visual está compuesto por píxeles gigantes representados por caracteres chinos tradicionales. El píxel se convierte así en el elemento constitutivo de la comunicación por delante del lenguaje escrito. En la obra, las imágenes se transforman en textos y los textos en imágenes que supone un mundo en sí mismo, al heredar la simbología y la historia de la escritura que se utiliza en la isla de Taiwán.

La muestra de arte digital “Pixel Gods: Taiwán Digital” permanecerá abierta del 19 de septiembre al 13 de octubre en la Nave 0 de Matadero Madrid con entrada libre hasta completar aforo. Más información en el siguiente enlace: PIXEL GODS. Taiwán digital - Kuang-Yi Ku, Simple Noodle Art & Team9 - L.E.V. Matadero 2024 (levfestival.com)

CONOCE A LOS ARTISTAS

Hsin-Chien Huang

Hsin-Chien Huang es un destacado artista de nuevos medios de Taiwán, que actualmente se desempeña como profesor distinguido en el Departamento de Diseño de la Universidad Nacional Normal de Taiwán. Especializado en la creación de nuevos medios a gran escala y contenido inmersivo, Huang combina realidad virtual, elementos interactivos, artes escénicas, instalaciones y maquinaria cinética en su trabajo. Sus innovadoras creaciones de realidad virtual han atraído la atención internacional, obteniendo multiples premios a nivel mundial. Su más reciente película de realidad virtual, “The Eye and I”, una colaboración con el pionero de la música electrónica francesa Jean Michel Jarré, recibió el premio “Best of Fest Award” en el Festival de Medios Interactivos FilmGate 2023. A su extensa trayectoria artística se suman otros galardones otorgados por el Festival de Cine de Venecia, el festival Ars Electronica, entre otros, consolidando su destacado reconocimiento internacional.

*Kuang-Yi Ku

El artista Kuang Yi-Ku vive y trabaja entre Taiwán y Países Bajos. Es profesor adjunto Artes Aplicadas de la Universidad de Nueva York (Taiwán), actualmente doctorando en la Universidad de Shetfield Hallam (Reino Unido). Sus intereses se centran en la práctica interdisciplinaria entre el arte, el diseño y la biociencia. Ex dentista, bioartista y diseñador especulativo confundó TW BioArt para estimular los campos del bioarte y la ciencia + arte en Taiwán. Sus obras a menudo tratan sobre el cuerpo humano, la sexualidad la interacción entre especies y la tecnología médica, con el objetivo de investigar las relaciones entre tecnología, los individuos y el medio ambiente. Ganador de múltiples premios, sus obras han aparecido en medios internacionales como New Scientist, The Huffington Post, Elephant Magazine, DAMN Magazine, New York Post, entre otros.

Simple Noodle Art:

Fundado en 2019 por los artistas Zi-Yin Chen y Hsiang-Feng Chuang, Simple Noodle Art es un colectivo artístico que trabaja con instalaciones, vídeos, netart, fotografía e inteligencia artificial. Con experiencia profesional en arte y tecnología de la información, Chen y Guang centran su trabajo en las interacciones entre los productos tecnológicos y los seres humanos y su influencia en nuestro estilo de vida. Su objetivo es crear obras que sean como un simple plato de fideos con ingredientes sencillos, pero un gran sabor.

Simple Noodle Art ha recibido la mención honorífica del Prix Ars Electronica categoría New Animation Art (2023), con un gran recorrido en exposicones individuales y colectivas sus principales proyectos se han presentado sus en el Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán, el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Taipéi, C-LAB y Absolute Space for the Arts.

Team 9

Fundado en 2018, en la ciudad de Taipéi por los artistas e investigadores Zi-Yin Chen y Hsiang-Feng Chuang, Team9 es un estudio creativo que centra sus intereses primordiales en los desarrollos digitales, la generación de contenidos y la innovación. La aventura del estudio “Team9” comenzó con el lanzamiento de su proyecto “Word Game” continuando con varios intentos y pruebas experimentales de nuevos desarrollos digitales que podrían llamar a la puerta de un nuevo mundo. En palabras de sus fundadores: “es la forma en que vemos el mundo, lo que define el mundo que vemos”.