World2Fly, la aerolínea de World2Meet, división de viajes del Grupo Iberostar, incorpora a su flota de largo radio un nuevo Airbus A330‑300. Con capacidad para 352 pasajeros y equipado con sistema de entretenimiento individual en cada asiento, esta séptima aeronave de fuselaje ancho refuerza la capacidad operativa de la aerolínea y consolida su crecimiento sostenido en el segmento del largo radio.

Actualmente, World2Fly conecta España con Cancún (México), La Habana (Cuba) y Punta Cana, Santo Domingo y La Romana (República Dominicana). A estos se suman los destinos introducidos el año pasado, como Isla Mauricio —disponible de junio a septiembre—; Jamaica desde Lisboa en periodo estival; Zanzíbar, cuya ruta también opera entre junio y septiembre, y Uzbekistán, que volverá a estar disponible en otoño. Desde Lisboa, continuarán los vuelos a Cancún (México), Varadero (Cuba), Punta Cana (República Dominicana) y La Romana (Jamaica).

En palabras de Bruno Claeys, director de World2Fly: “La incorporación de este nuevo A330‑300 no sólo nos permite ampliar nuestra capacidad, sino también mejorar la experiencia a bordo y reafirmar nuestro compromiso con los mercados europeos. Con esta aeronave podremos superar el millón de pasajeros en 2025 y seguir ofreciendo el servicio fiable, sostenible y de calidad que caracteriza a World2Fly”.

Esta incorporación, representa un impulso clave para ampliar la capacidad operativa de la aerolínea y dar respuesta a la creciente demanda de viajes de larga distancia con el objetivo de superar el millón de pasajeros en 2025, un hito que consolida su posición como aerolínea de referencia.

Así, la flota de largo radio de World2Fly queda compuesta por 3 Airbus A350‑900 y 4 Airbus A330‑300. Diseñada para ofrecer un equilibrio óptimo entre eficiencia operativa, fiabilidad y confort, la aerolínea del Grupo World2Meet apuesta por aeronaves con un rendimiento probado en rutas de largo radio, que permiten optimizar recursos, mantener altos estándares de calidad a bordo y operar de forma sostenible y responsable.

Desde su primer vuelo en 2021, la aerolínea ha transportado a más de 2,2 millones de pasajeros y ha operado más de 6.500 vuelos, consolidándose como uno de los operadores de referencia en rutas de largo radio con origen en España y Portugal.