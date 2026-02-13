La intención de viajes a América Latina se mantiene estable, pero cae en el Caribe

viernes 13 de febrero de 2026 , 09:45h

La demanda turística internacional para América Latina se mantiene estable en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, mientras que la demanda de viajes para el Caribe muestra signos de debilitamiento debido a la situación geopolítica, según un nuevo análisis de Mabrian.

Ambas regiones concentran el 3,9% de la cuota de mercado de la demanda turística internacional global entre enero y junio de 2026.

Además de considerar la capacidad aérea internacional, el análisis de Mabrian estudia el comportamiento global de las búsquedas de vuelos a los 50 principales aeropuertos en cada región del mundo, centrándose exclusivamente en la demanda internacional. El estudio, que cubre el 86,7% de la demanda global de viajes, pone el foco en la cuota de mercado que tiene cada región del mundo sobre el total de las búsquedas de vuelos que se realizan a nivel mundial. Esta metodología permite comparar la evolución de las diferentes regiones de manera estandarizada.

Según Mabrian, la región se beneficiará de un aumento del +4% en la capacidad aérea internacional en los próximos seis meses en comparación con el mismo período del año pasado. El aumento de la capacidad se debe, en gran medida, al incremento de la conectividad interregional. De esta forma, las plazas aéreas internacionales desde otros mercados latinoamericanos clave crecen de forma significativa, incluyendo Argentina (+13,4%), Colombia (+9,5%), Panamá (+10,8%) y Brasil (+7,4%). La conectividad desde mercados emisores de larga distancia también aumenta, especialmente desde Canadá (+11,5%) y España (+8%), mientras que la capacidad desde Estados Unidos muestra un aumento más modesto, del +0,4%.

Los efectos de las tensiones que afectan al Caribe desde principios de enero se deben monitorizar en el corto y medio plazo porque los datos indican que, en el primer trimestre del año, «la intención de viaje internacional hacia esta zona se debilita, siendo los más afectados los mercados estadounidense y europeo”, según Carlos Cendra, Director de Marketing y Comunicaciones de Mabrian. El Índice de Cuota de Búsquedas para los vuelos al Caribe consultados en la primera quincena de enero de 2026, para viajar hasta marzo de 2026, indican un ligero descenso de la cuota de mercado global para el Caribe entre febrero y marzo de este año.

La contracción es más pronunciada entre los viajeros estadounidenses, donde el Caribe pierde cuota de mercado respecto a la demanda turística global: cae del 9,1% al 7,6% interanual, registrando el descenso más fuerte en enero y mostrando signos inestables de recuperación en los meses siguientes. Este debilitamiento se debe principalmente a una disminución de la intención de viaje hacia el Caribe mexicano, República Dominicana, Jamaica, Aruba y el Caribe colombiano. De manera similar, los mercados europeos muestran un declive moderado en la intención de viaje al Caribe en febrero, y una recuperación parcial en marzo, aunque la cuota de mercado se mantiene por debajo de los niveles del mismo trimestre del año pasado.

Más allá de la coyuntura sociopolítica del Caribe y de la estabilidad de la cuota de mercado prevista para el resto de Latinoamérica hasta junio de 2026, destaca el crecimiento de demanda inspiracional a algunos destinos de la región. Los principales centros urbanos como Ciudad de México, São Paulo y Bogotá están registrando ligeros aumentos en la intención de viaje; también Ciudad de Panamá, y destinos vacacionales mexicanos como Puerto Vallarta y Guadalajara.