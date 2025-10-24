El Museo Picasso Málaga celebra su XXII aniversario

viernes 24 de octubre de 2025 , 08:28h

SERÁ EL PRÓXIMO LUNES 27 DE OCTUBRE CON ENTRADA LIBRE TODA LA JORNADA

En el interior del Palacio de Buenavista, los visitantes podrán recorrer las distintas salas que conforman la exposición Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra, un recorrido que invita a descubrir las conexiones a lo largo de la trayectoria del artista. La muestra combina piezas de diferentes décadas, subrayando la continuidad creativa de Picasso y los constantes diálogos entre sus estilos, técnicas y experiencias vitales.

Además, el museo alberga hasta el 14 de diciembre la exposición Farah Atassi. Genius Loci que muestra una veintena de obras realizadas entre 2015 y 2025 por la artista belga Farah Atassi, una de las figuras más prometedoras del arte contemporáneo europeo. Con una obra profundamente influenciada por las formas geométricas y el juego con el espacio, Atassi dialoga con grandes maestros del arte moderno, como Pablo Picasso, yendo más allá de la reinterpretación de la tradición cubista y llegando a explorar las posibilidades expresivas del espacio en la pintura contemporánea.

La visita constituye asimismo una oportunidad excepcional para apreciar la arquitectura del Palacio de Buenavista, sede del Museo Picasso Málaga. En su patio interior destaca un gran mural cronológico que ilustra la relación entre la vida y la obra del artista y su contexto histórico. Además, se puede acceder a una sala dedicada a la técnica del grabado, donde se exhibe el célebre tórculo Crommelynck, utilizado para estampar cerca de un millar de obras de Pablo Picasso.

El fin de semana anterior, y dentro de la celebración de este aniversario, el museo acogerá dos jornadas musicales, a cargo de la Asociación Notas de Andalucía y Bonela Chico, los días 25 y 26 de octubre. Así, el sábado 25 de octubre un Cuarteto de Cuerda ofrecerá dos pases de mañana (11.30 h y 12.30 h) y dos de tarde (16.30 h y 17.30 h), todos ellos de aproximadamente 40 minutos de duración. Mientras que el domingo 26 de octubre, Bonela Chico deleitará al público con su guitarra flamenca también en el Patio principal del Museo Picasso Málaga, en cuatro pases de 40 minutos: 11.30 h, 12.30 h, 16.30 h y 17.30 h.