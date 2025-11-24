INNSiDE Alicante Porta Maris, la nueva apuesta lifestyle de Meliá en la Costa Blanca

lunes 24 de noviembre de 2025 , 09:00h

La ciudad de Alicante, abierta al mar y bañada por la luz del Mediterráneo durante todo el año, ha sido siempre un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de su energía, su historia y su estilo de vida. Esta esencia inspiradora fue la que se celebró ayer al atardecer en el evento de inauguración del nuevo INNSiDE Alicante Porta Maris. El hotel, que abrió sus puertas en mayo, es la nueva apuesta de Meliá Hotels International con su marca INNSiDE by Meliá para dar a la ciudad de Alicante y a sus visitantes un nuevo place to be en la costa valenciana.

Ubicado entre la playa del Postiguet y el puerto deportivo, INNSiDE Alicante Porta Maris disfruta de una situación inmejorable, ofreciendo las mejores vistas a la bahía y haciendo sentir a sus huéspedes que están flotando en un confortable crucero. A pocos pasos del centro urbano, del Castillo de Santa Bárbara y de la zona comercial, el hotel dispone de fácil acceso a las principales autovías y se encuentra a solo 12 km del aeropuerto de Alicante-Elche, así como muy cerca de las estaciones de tren y autobús. El nuevo hotel ofrece 180 habitaciones de diseño moderno, todas con vistas privilegiadas a la bahía. Su diseño contemporáneo y luminoso refleja la esencia del Mediterráneo, apostando por la comodidad, la naturalidad y el relax.

Su inauguración se celebró en un encuentro único que reunió a invitados y representantes del ámbito turístico, empresarial y social de la ciudad para dar la bienvenida al nuevo hotel de la marca lifestyle de Meliá Hotels International. Entre ellos, destacó la presencia de Gabriel Escarrer Jaume, presidente y consejero delegado de la compañía, y de Luis Barcala, alcalde de Alicante, quienes compartieron la importancia de esta apertura para el destino.

Un nuevo refugio para los amantes del mar, el arte y la buena gastronomía

La experiencia gastronómica es otro de sus grandes atractivos, con tres espacios que combinan sabor, creatividad y conexión local:

COR Restaurant & Lounge, con una carta inspirada en los sabores locales y los mejores arroces alicantinos.

SIDERAL, junto a la piscina panorámica, ideal para disfrutar de cócteles y snacks al atardecer.

Pool Bar, con un ambiente vibrante y seductor para saborear cada momento.

El hotel ofrece espacios que convierten cada ocasión en un momento inolvidable. Con 11 salas de reuniones y capacidad para hasta 360 personas, INNSiDE Alicante Porta Maris es el escenario ideal para eventos, reuniones y celebraciones. Entre sus instalaciones destacan el Big Ideas Space, pensado para inspirar la creatividad; los Studios, ideales para encuentros más reducidos; y The Balcony, una sala polivalente con vistas a la bahía y al puerto deportivo.

El hotel completa su propuesta con dos piscinas exteriores, ‘Halo Spa’, orientado al bienestar con circuito termal y tratamientos personalizados, y un gimnasio InFit.

Energía, modernidad y frescura marina en una noche única

El evento de inauguración, bajo el concepto “Sea Breeze, Yes Please”, rindió homenaje a la magia y la inspiración que despierta la vida frente al mar. Celebrado al atardecer y con el Mediterráneo como escenario, los asistentes fueron recibidos en un ambiente cuidado hasta el último detalle, donde la brisa marina, la luz de la hora dorada y una decoración fresca y envolvente evocaban el espíritu creativo de la marca INNSiDE by Meliá.

Los invitados fueron recibidos por la pintura en directo del artista alicantino Antonyo Marest, que creó en vivo una obra que se expondrá en el hotel próximamente. Su espacio recreaba su propio estudio, con caballetes, lienzos y materiales que transmitían la energía colorida que caracteriza su obra. La música fue otra de las protagonistas de la noche, con un grupo de jazz que sorprendió a los asistentes desde la piscina y un DJ que amenizó la velada, creando un ambiente moderno y sofisticado. Todo ello conformó una experiencia sensorial única, diseñada para celebrar la conexión entre el arte, la vida urbana y la cercanía del mar.

Entre los invitados se encontraban personalidades destacadas de Meliá Hotels International, como Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado del grupo hotelero, junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que quiso estar con la compañía en una apertura especialmente significativa para la ciudad. Ambos pusieron en valor la relevancia de este nuevo establecimiento para el desarrollo turístico y económico de la capital alicantina.

Durante el discurso, Gabriel Escarrer destacó: “La apertura de INNSiDE by Meliá Porta Maris es una clara muestra de nuestro compromiso por transformar y revitalizar los destinos vacacionales españoles. INNSiDE by Meliá, una de las marcas lifestyle de mayor crecimiento en nuestro portfolio, conecta con las nuevas generaciones de viajeros que buscan experiencias auténticas y creativas en enclaves icónicos, por lo que estamos convencidos de que este hotel contribuirá a consolidar el éxito de Alicante como uno de los destinos referentes del Mediterráneo”.

Por su lado, Luis Barcala aseguró: “Agradecemos mucho que una compañía como Meliá Hotels International apueste por Alicante, porque Alicante es turismo. Hablamos de una industria que supone el 20% del PIB de la ciudad, que es fuente de riqueza y empleo y que vive un momento de esplendor en la zona gracias a la estrategia en la que trabajamos con el objetivo de que el crecimiento que está experimentando sea sostenible y sostenido en el tiempo. Meliá Hotels International se alinea perfectamente con esta política, además de estar presente desde hace 50 años en la imagen más representativa e icónica de nuestra tierra”.

INNSiDE by Meliá, una de las marcas lifestyle del portfolio de Meliá Hotels International, se mantiene fiel a su filosofía de inspirar a los viajeros curiosos a través de experiencias auténticas que conectan con la esencia de cada destino. Con INNSiDE Alicante Porta Maris, la marca consolida su presencia en el Mediterráneo y apuesta por un concepto de hospitalidad que combina diseño, arte, gastronomía y bienestar, invitando a descubrir la vida junto al mar desde una perspectiva fresca, creativa y sostenible.