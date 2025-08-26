Seguridad en carretera: las cinco ADAS imprescindibles para la Operación Retorno

martes 26 de agosto de 2025 , 09:08h

En uno de los momentos del año con mayor volumen de desplazamientos por carretera, como es la Operación Retorno, la seguridad se convierte en una prioridad absoluta. En un contexto de movilidad cada vez más conectado, inteligente y responsable, este aspecto se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del desarrollo tecnológico en el sector de la automoción. OMODA & JAECOO ha hecho de esta prioridad un punto capital en el desarrollo de sus vehículos, dotando a sus modelos de un completo ecosistema de asistentes de conducción avanzados (ADAS) que elevan la seguridad activa y pasiva a un nuevo nivel.

Estos sistemas no solo ayudan a prevenir accidentes, sino que también reducen el estrés del conductor, optimizan la respuesta ante imprevistos y crean un entorno de conducción más cómodo, eficiente y confiable. Gracias a una combinación de sensores, cámaras, radar y algoritmos inteligentes, los vehículos de OMODA & JAECOO actúan en tiempo real para anticiparse a posibles riesgos y asistir al conductor en todo momento.

En los modelos de OMODA & JAECOO, los asistentes de conducción no funcionan de manera aislada, sino como parte de un ecosistema interconectado que procesa datos de diferentes fuentes para ofrecer respuestas precisas y rápidas. La arquitectura electrónica de los vehículos permite que estas funciones se coordinen entre sí y se actualicen mediante software, garantizando que el sistema pueda incorporar mejoras y nuevas prestaciones a lo largo de la vida útil del coche. Esta integración es clave para lograr una experiencia de conducción más segura, predecible y adaptada a diferentes contextos de circulación.

De entre todas las funciones disponibles, destacan cinco sistemas clave por su impacto en la prevención y la asistencia al conductor, especialmente en desplazamientos largos o en condiciones de tráfico intensas como las de la Operación Retorno:

Frenada autónoma de emergencia (AEB): Utiliza cámaras y sensores para detectar riesgos de colisión frontal con vehículos, peatones o ciclistas. Si el sistema identifica una posible colisión y el conductor no reacciona a tiempo, aplica automáticamente la fuerza de frenado necesaria para evitar el impacto o reducir su gravedad. Esta función resulta especialmente útil en situaciones de tráfico denso o ante frenadas inesperadas.

Control de crucero adaptativo (ACC): Mantiene la velocidad establecida por el conductor, ajustando automáticamente la aceleración y el frenado. El sistema responde a cambios repentinos de velocidad y puede detener y reanudar la marcha en atascos, reduciendo el estrés y la fatiga en trayectos largos.

Asistente de mantenimiento de carril (LDP): Supervisa la posición del vehículo dentro del carril y, si detecta que se está desviando sin que se haya activado el intermitente, interviene para corregir la trayectoria. Este asistente es especialmente valioso en viajes prolongados, donde el cansancio puede afectar la atención del conductor.

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA): Emplea radares traseros para detectar la aproximación de vehículos por los laterales cuando se da marcha atrás, como al salir de una plaza de aparcamiento. El sistema emite señales visuales y sonoras para advertir al conductor, ayudando a prevenir colisiones en maniobras con visibilidad reducida.

Detector de ángulo muerto (BSD): Vigila las zonas que no son visibles a través de los espejos retrovisores y alerta al conductor si detecta un vehículo en el punto ciego. Las advertencias visuales en los espejos laterales permiten tomar decisiones más seguras al cambiar de carril o incorporarse a la vía.

Con este conjunto de tecnologías, OMODA & JAECOO reafirma su compromiso con la innovación aplicada a la seguridad, ofreciendo vehículos capaces de anticiparse a situaciones de riesgo y de asistir al conductor de forma proactiva. Su enfoque combina ingeniería avanzada, actualización continua y facilidad de uso, garantizando que la seguridad sea una constante en cualquier trayecto, incluso en los momentos del año con mayor volumen de tráfico.