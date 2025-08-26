El creciente papel del Folión de Carros de Chantada refuerza el interés turístico de las tradiciones gallegas

martes 26 de agosto de 2025 , 09:17h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, asistieron al desfile del Folión de Carros de Chantada, que forma parte de cerca del centenar de fiestas de interés turístico que son beneficiarias de la convocatoria de este año de las ayudas de la Xunta para la celebración, promoción y difusión de este tipo de festividades.

Merelles puso en valor la aportación de esta fiesta al posicionamiento de Galicia como “reclamo único, que enlaza con las tradiciones y que implica a toda la población” y destacó el “creciente papel” de esta festividad para “reforzar el interés turístico de las tradiciones gallegas”. El director de Turismo de Galicia abundó, además, en la importancia de la diversificación en la oferta que suponen este tipo de celebraciones en las localidades rurales, para dinamizar la economía de la zona y promover el empleo.

En este sentido, subrayó el papel de Chantada como una de las principales puertas a la Ribeira Sacra del Miño, además de una de las paradas del Camino de Invierno. Esto sitúa a la localidad en una posición esencial para el turismo tanto a nivel histórico y natural como enogastronómico.