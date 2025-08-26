El tenista Jannik Sinner, nuevo Brand Ambassador de Explora Journeys

martes 26 de agosto de 2025 , 09:15h

Explora Journeys, la marca de estilo de vida de lujo del Grupo MSC, se complace en anunciar su asociación con el campeón de tenis de renombre mundial Jannik Sinner, quien será el nuevo Brand Ambassador. El anuncio se produce justo antes del US Open, donde Sinner competirá en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis.

Esta colaboración se basa en valores compartidos y una filosofía común, y une dos mundos unidos por la precisión, la pasión y la búsqueda de la excelencia. El ascenso de Sinner a la cima del tenis profesional se ha caracterizado por su habilidad, disciplina y compostura, cualidades que resuenan profundamente con el enfoque de Explora Journeys para ofrecer experiencias transformadoras de viajes por el océano. Ambos comparten la creencia de que la verdadera maestría reside en los detalles: desde la concentración y la preparación que hay detrás de cada punto en la pista hasta la minuciosa artesanía que define cada aspecto de Explora Journeys, donde cada suite es un oasis de serenidad, cada menú una celebración y cada viaje está diseñado para despertar emociones y descubrimientos.

En el corazón de esta colaboración se encuentra The Ocean State of Mind, la esencia de Explora Journeys, una filosofía inspirada en el mar y su capacidad para crear calma, claridad y conexión. Para Jannik, estos valores son esenciales para su rendimiento: equilibrio para afrontar momentos de gran presión, resiliencia para recuperarse y la capacidad de mantener los pies en la tierra en la búsqueda constante de la mejora. Esta sintonía refleja un entendimiento compartido de que la excelencia no solo se refiere a los resultados, sino también al proceso, la autenticidad y el bienestar.

“Es un honor para mí unirme a Explora Journeys como Brand Ambassador”, ha afirmado Jannik Sinner. “Para mí, el bienestar no solo tiene que ver con el entrenamiento, sino también con la recuperación y el equilibrio. Creo en el poder de la naturaleza y en las rutinas conscientes, y veo esos valores reflejados en cada experiencia con Explora Journeys”.

Anna Nash, presidenta global de Explora Journeys, ha añadido: “Jannik encarna los valores fundamentales de Explora Journeys: autenticidad, excelencia y compromiso con el bienestar. Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra marca familiar. Esta colaboración representa un nuevo enfoque del papel de Brand Ambassador, basado en la autenticidad y los valores compartidos. Su pasión, talento y espíritu de equipo, tanto dentro como fuera de la pista, encajan perfectamente con nuestra filosofía, inspirando a los huéspedes a adoptar un estilo de vida consciente y equilibrado y a descubrir el poder transformador de los viajes”.

La colaboración se presentó oficialmente en un evento exclusivo celebrado en The CORE: Club, en Nueva York. El momento más destacado de la velada fue una interesante sesión de preguntas y respuestas con Jannik Sinner, durante la cual habló con franqueza sobre su filosofía personal de bienestar, la importancia del equilibrio en entornos de alto rendimiento y su entusiasmo por poner en práctica su actitud a través de la experiencia Explora Journeys.

En su papel de Brand Ambassador, Sinner aparecerá en campañas selectas de la marca y colaborará con su equipo en la creación de una serie de actividades exclusivas a bordo y rituales de bienestar. Esta colaboración reforzará aún más la misión de Explora Journeys de conectar a huéspedes con experiencias únicas que combinan la elegancia europea moderna, el descubrimiento inmersivo y el poder restaurador del océano.

El equipo de Jannik Sinner lucirá con orgullo prendas con el logotipo de Explora Journeys durante los próximos torneos, lo que proporcionará a los huéspedes un sentimiento de orgullo y conexión al ver representada a la marca de estilo de vida de lujo en la escena mundial.

La asociación también refuerza la conexión de Explora Journeys con el mundo del deporte de élite. A principios de este año, EXPLORA II se transformó en un hotel boutique flotante en el emblemático Puerto Hércules de Mónaco durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco 2025, ofreciendo a los huéspedes una perspectiva única de uno de los eventos deportivos más glamurosos del mundo. Aprovechando este éxito, EXPLORA I volverá para la edición de 2026, reforzando el compromiso de la marca de crear experiencias extraordinarias en la unión entre los viajes de lujo modernos y la excelencia deportiva mundial.

Mientras Explora Journeys sigue redefiniendo los viajes por mar, esta nueva asociación con Jannik Sinner supone algo más que visibilidad: es una asociación nacida de la afinidad, la autenticidad y los valores compartidos. Juntos, nuestro objetivo es inspirar un estilo de vida basado en el propósito y la elegancia, demostrando que el verdadero lujo, al igual que el verdadero rendimiento, es tanto un estado mental como una forma de vida.