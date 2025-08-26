El legendario velocista Usain Bolt impulsa el turismo de Jamaica como embajador global

martes 26 de agosto de 2025 , 09:24h

Jamaica Tourist Board (JTB) ha lanzado oficialmente su nueva campaña publicitaria con la participación del legendario velocista Usain Bolt, recientemente nombrado Embajador Global de Turismo de Jamaica. Con motivo del Día de la Independencia de Jamaica, la campaña debutó con un spot de 30 segundos que ya se emite en plataformas digitales.

Usain Bolt comparte su amor por Jamaica en la nueva campaña publicitaria de Jamaica Tourist Board.

En el spot, el reconocido velocista reflexiona sobre cómo su crianza en Jamaica —desde las colinas de Trelawny hasta la fama mundial— ha moldeado cada paso de su trayectoria. Destaca la energía, resiliencia y ritmo del país, invitando a los viajeros a experimentar la isla a través de su gente, cultura y paisajes.

"Esta es nuestra Jamaica," dice Bolt en el anuncio. "Donde puedes correr en la arena o competir en la pista. Donde puedes refrescarte en las montañas, o moverlas. Ese es el espíritu de Jamaica: somos una isla pequeña, pero hacemos grandes cosas aquí."

El video celebra a Jamaica como algo más que un destino turístico, posicionándola como una sensación —un lugar donde los visitantes pueden encontrar aventura, inspiración y conexión.

"Usain Bolt ha sido durante mucho tiempo un ícono del orgullo y la excelencia jamaicana," afirmó el Ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett.

"Esta campaña pone en foco su historia personal y el orgullo nacional, compartiendo esa magia con el mundo. En nuestro 63º Día de la Independencia, estamos orgullosos de mostrar al mundo lo que hace a Jamaica verdaderamente inolvidable."

Bolt continuará representando a Jamaica en el escenario mundial como parte de una estrategia de campaña más amplia que incluye narración digital, activaciones en redes sociales y apariciones en eventos globales clave. La campaña busca profundizar la conexión emocional entre Jamaica y los viajeros, al tiempo que refuerza el atractivo de la isla en su cultura, música, gastronomía y belleza natural.

"Esta nueva campaña captura la esencia de la Marca Jamaica," dijo Donovan White, Director de Turismo de Jamaica. "Jamaica es audaz, auténtica y llena de corazón. El incomparable atractivo global de Usain y su profundo amor por Jamaica lo convierten en la voz perfecta para llevar nuestro mensaje al mundo."