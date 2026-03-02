H10 Rewards, el nuevo programa de fidelización de H10 Hotels

lunes 02 de marzo de 2026 , 09:30h

H10 Hotels presenta H10 Rewards, la evolución de su programa de fidelización que sustituye a su actual Club H10. El nuevo programa tiene como objetivo elevar la experiencia del cliente sin perder su esencia original y ofrecer una propuesta de valor totalmente renovada para disfrutar en los 70 hoteles y 26 destinos donde opera la compañía.

Con el nuevo programa, la cadena reafirma su apuesta por la fidelización como un pilar clave en su estrategia de crecimiento, ya que supone una mejora sustancial para el cliente final. El nuevo H10 Rewards busca mejorar la experiencia del cliente repetidor, premiando su fidelidad con recompensas tanto dentro del hotel, con atenciones de bienvenida y beneficios exclusivos en servicios, como con descuentos en las reservas directas.

Nueva marca y propuesta de valor

H10 Rewards presenta nuevo naming e identidad visual, respondiendo a la voluntad de dotar al programa de una imagen más actual y alineada con la imagen de la compañía. Por su parte, el claim “The place to belong”, refleja la propuesta de valor del programa, un concepto que apela a esa sensación de pertenencia inmediata que el huésped experimenta al cruzar las puertas de todos los hoteles de la cadena. Así, el programa se convierte en la puerta de acceso a lugares donde el socio conecta genuinamente y desea regresar, reafirmando que, al alojarse en H10 Hotels, se encuentra en el lugar que le corresponde.

Nuevas categorías

El programa presenta una nueva estructura de categorías, que pasa de tres a cuatro y se accede a medida que el socio acumula noches o estancias:

Essential: desde el primer día del registro.

Silver: a partir de 5 noches o 3 estancias.

Gold: a partir de 25 noches o 15 estancias.

Platinum: a partir de 40 noches o 25 estancias. Los miembros de esta categoría gozan de los máximos beneficios del programa.

La estructura del programa permite que los socios puedan subir de categoría a través de noches y/o estancias de forma más ágil, premiando así la repetición. De esta forma, el cliente alcanza las categorías superiores más rápido y accede a mayores recompensas de manera más temprana.

Acceso preferente a beneficios exclusivos

H10 Rewards ha sido diseñado para reconocer y premiar de forma especial la fidelidad de sus miembros. A medida que el socio asciende de categoría, tiene acceso a un abanico de ventajas superiores, que incluyen desde descuentos exclusivos en reservas directas o en restauración y wellness, hasta beneficios premium, como late check-out o upgrades de habitación.

Además, todos los socios, independientemente de su nivel, disfrutan de obsequio de bienvenida, botella de agua de cortesía y regalo de cumpleaños, reforzando el valor del programa desde el primer momento.

Más puntos en cada reserva

El nuevo modelo refuerza el incentivo a la repetición al incrementar la recompensa obtenida por cada estancia. H10 Rewards mejora de forma notable la acumulación de puntos, permitiendo a los socios obtener más puntos por cada visita, especialmente a medida que avanzan de categoría.

Asimismo, la obtención de puntos no se limita únicamente al alojamiento. El programa valora la experiencia completa del huésped, permitiendo acumular puntos también durante su estancia por el consumo de servicios adicionales dentro del hotel, como restauración, servicios de wellness o room service. Estos puntos acumulados podrán redimirse en futuras reservas o en servicios de hotel, reforzando el valor del programa en cada viaje.

Nueva web y materiales de marca

Esta evolución se traslada también tanto a los materiales del hotel como a los canales digitales del programa, como con el desarrollo de una nueva web y área privada de socio. El nuevo site ha sido diseñado para ofrecer una navegación ágil e intuitiva, donde los miembros podrán consultar fácilmente su categoría, ver su tarjeta de socio virtual, gestionar su saldo de puntos, revisar el histórico de reservas, realizar el check-in online y descubrir las promociones exclusivas para socios disponibles en cada momento.

Sin duda, H10 Rewards representa un paso muy importante en cuanto a la fidelización de cliente de H10 Hotels, así como el compromiso con su satisfacción, en particular del cliente repetidor. El nuevo sistema, más ágil y dinámico, persigue premiar a este cliente con más ventajas y beneficios exclusivos incrementando su sentimiento de pertenencia a los establecimientos de H10 Hotels: The place to belong.