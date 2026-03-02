Juanjo Artero protagoniza El Club de los Poetas Muertos

lunes 02 de marzo de 2026 , 08:15h

El Club de los Poetas Muertos, la esperada adaptación teatral del inolvidable texto de Tom Schulman, autor del guion original de la célebre película ganadora del Óscar en 1989, llegará al Teatro La Latina de Madrid a partir del 11 de septiembre, producida por Pentación Espectáculos y A&A.

Juanjo Artero protagoniza esta historia de enseñanza y revolución, encarnado al carismático profesor Keating, icónico personaje cinematográfico al que dio vida Robin Williams. Juan Luis Iborra, que una vez más dirige un proyecto con un gran número de adolescentes en escena, se sitúa al frente de la dirección de la historia que marcó a generaciones y que regresa ahora al teatro para revivir su mensaje universal sobre la educación, la libertad de pensamiento y el poder transformador del arte y la palabra.

La propuesta escénica apuesta por situar al público dentro del aula, haciéndolo partícipe de las lecciones vitales del profesor y del despertar emocional de sus estudiantes. El montaje combina drama, sensibilidad y momentos de humor para construir una experiencia teatral cercana y profundamente conmovedora.

Tal como señala el propio Juan Luis Iborra, la obra busca mostrar “la humanidad de los personajes” y convertir la función en una auténtica lección de vida que conecta especialmente con el presente, recordando la necesidad de pensar libremente y defender la identidad individual.

Manu Rodríguez, Tomy Álvarez, Jacobo Camarera o Gabriel Flores, entre otros, completan el reparto del espectáculo.

Como parte del equipo artístico, el diseño de vestuario corre a cargo de Gabriela Salaverri, la música está en manos de Gerardo Gardelín mientras que Juanjo Llorens será el encargado del diseño de iluminación.

Con su inolvidable espíritu —aquel que inmortalizó el grito “¡Oh capitán, mi capitán!”—, esta nueva producción invita al público a volver a subirse al pupitre y mirar el mundo desde otra perspectiva: la del teatro en vivo.

NOTA DEL DIRECTOR

“Me enfrento de nuevo a un reto: dirigir “EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS”, una adaptación al teatro de Tom Schulman, autor del guion de la película y ganador de un Oscar en 1989. Película recordada por todos que tuvo un gran impacto en la sociedad y una extraordinaria aceptación de crítica y público. Y de nuevo también me enfrento al reto de dirigir a un grupo de jóvenes actores, protagonistas de la historia, en la que un profesor llega a un colegio con una manera nueva de enseñar literatura y eso, que debería parecer algo prometedor, revoluciona y genera conflictos en ese colegio, regido por unas normas arcaicas y una disciplina severa. Esta historia es una historia llena de vida, de poesía, de aprendizaje en, la que los sentimientos más humanos son el eje central que ha de permitir a esos jóvenes ser en el futuro mejores personas, más libres y, sobre todo, tener pensamiento propio. Intentaré sacar la humanidad de todos los personajes, la verdad en sus interpretaciones, incluso la comedia en algunas situaciones, para que el espectador se sienta uno más en ese aula de estudio disfrutando de las magníficas lecciones del profesor Keating (Juanjo Artero). Esta es una función de emociones, de poesía y de lo que debería ser el proceso educativo. En definitiva, una lección de vida. La felicidad es un estado transitorio, pero esta profesión hace que sea más duradera, sobre todo por estar rodeado de actores maravillosos y de un equipo creativo tanto en iluminación como en escenografía, vestuario o en la música que nos acompañará para que la emoción de esta función sea absoluta. Gracias a los productores por pensar en mí para este proyecto. Creo que en los tiempos que corren, más que nunca, cada uno de nosotros debe subirse a su pupitre y gritar bien alto: ¡¡Oh Capitán, mi capitán!!” Juan Luis Iborra

Reparto

Juanjo Artero / Manu Rodríguez / Tomy Álvarez / Jacobo Camarera / Gabriel Flores / Lennon Jon Sharp / Álvaro de Paz / Sergio Aguado / Marcos Saneiro

Equipo Artístico Y Técnico

AUTOR Tom Schulman / DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA David Pizarro / DISEÑO DE VESTUARIO Gabriela Salaverri / DE ILUMINACIÓN Juanjo Llorens / MÚSICA Gerardo Gardelín / DIRECCIÓN Juan Luis Iborra / PRODUCTOR Jesús Cimarro