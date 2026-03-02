El piloto Charles Leclerc se somete a pruebas de rendimiento en Technogym Village

lunes 02 de marzo de 2026 , 08:30h

De cara a la temporada 2026, el piloto de Fórmula 1 confía en la innovación de Technogym para su entrenamiento de alta precisión, desde Biostrength basado en inteligencia artificial hasta pruebas avanzadas en el vanguardista Technogym Lab.

Technogym se enorgullece de anunciar que Charles Leclerc – ícono internacional del automovilismo y uno de los pilotos más destacados de la parrilla de Fórmula 1 – ha visitado el Technogym Village, la sede de la empresa en Cesena, para una sesión exclusiva de evaluación de rendimiento, como parte de su preparación para la temporada de carreras 2026.

Leclerc ha descubierto recientemente Technogym Biostrength, la primera solución de entrenamiento de fuerza para todos los grupos musculares impulsada por inteligencia artificial, durante un entrenamiento en Mónaco. Impresionado por su capacidad de ofrecer programas científicamente personalizados para obtener resultados máximos, decidió instalar el equipo Biostrength en su gimnasio en casa en Mónaco, junto con el nuevo Technogym Reform. Esta elección refleja su compromiso con la innovación y la precisión en cada aspecto de su preparación.

Además, durante su visita al Technogym Village, Leclerc se sometió a una serie de evaluaciones avanzadas en el Technogym Lab.

El Technogym Lab representa el corazón de la investigación científica e innovación de Technogym, y es donde los atletas de élite se benefician de un ecosistema de rendimiento completamente integrado que combina datos, inteligencia artificial y entrenamiento de precisión.

Prueba de fuerza con Biostrength: aprovechando la resistencia impulsada por IA y la retroalimentación adaptativa, esta prueba mide el rendimiento muscular y los desequilibrios para optimizar el desarrollo de la fuerza.

Evaluación de VO2max: un indicador clave de la capacidad aeróbica, esta prueba evalúa la eficiencia cardiovascular y el potencial de resistencia.

Análisis del tiempo de reacción: utilizando protocolos neuromusculares de vanguardia, esta prueba evalúa la velocidad de respuesta y la coordinación.

Technogym Checkup: Leclerc se sometió a un análisis profundo de sus condiciones generales gracias a la herramienta de evaluación impulsada por IA de la compañía, que mide composición corporal, equilibrio, flexibilidad, fuerza y capacidades cardiovasculares, así como el estado cognitivo.

Los conocimientos altamente personalizados y basados en datos de Technogym permiten ofrecer una verdadera ventaja competitiva, diseñada para apoyar el máximo rendimiento, la resiliencia y la consistencia frente a las exigencias de toda una temporada de Fórmula 1.

Technogym sigue liderando el camino en tecnología fitness, ofreciendo a atletas de clase mundial y a entusiastas de todo el mundo las herramientas para alcanzar su mejor versión mediante la ciencia, el diseño y la personalización.