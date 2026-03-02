Hellotickets crece un 25,3% en España y alcanza una ventas globales de 120 millones

lunes 02 de marzo de 2026 , 08:45h

● La compañía registró más de 1.000.000 de entradas vendidas en 2025 para actividades turísticas, eventos deportivos y espectáculos en todo el mundo, siendo España el segundo país más importante para la empresa en Europa

Jorge Díaz Largo, CEO y cofundador de Hellotickets, señala: “Hemos visto un cambio en el modelo del turismo y un gran aumento en los viajeros que buscan vivir experiencias únicas durante sus viajes, para disfrutar de eventos deportivos o poder ver a su artista favorito, más allá de realizar turismo convencional. Nuestro objetivo no es solo seguir creciendo en cifras, sino continuar facilitando a nuestros clientes el acceso a estas vivencias de forma sencilla y segura en cualquier lugar del mundo”.

Hellotickets, plataforma global líder especializada en la venta de entradas para todo tipo de espectáculos y experiencias de viajes, ha anunciado sus resultados del ejercicio 2025.

La compañía ha cerrado el año con un volumen de ventas globales de 120 millones de euros y más de 1.000.000 de entradas vendidas en todo el mundo. Con respecto a nuestro país, España se ha consolidado como el segundo mercado en Europa con mayor volumen para la compañía (solo por detrás de Francia), al experimentar un incremento del 25,3% en la venta de entradas con respecto al año anterior.

Muchísima gente viaja desde fuera de España para ir a un gran evento deportivo o un concierto; o gente que viene a España, por ejemplo viene a Madrid que se está convirtiendo en el segundo gran hub de conciertos de Europa después de Londres.

En base a estos resultados, la compañía busca ahora centrar sus esfuerzos en profundizar y potenciar su presencia en los países donde ya opera, por lo que Europa seguirá siendo el mercado más importante para la empresa, aunque se prevé que sea un año de crecimiento también en Latinoamérica.

Hellotickets tiene como meta alcanzar los 300 millones de euros en ventas en los próximos 3 años y convertirse en la primera opción de los viajeros a la hora de reservar eventos o experiencias durante su viaje.

En España, la empresa ya es líder en eventos en directo para viajeros y sigue ganando rápidamente cuota de mercado en el segmento de tours y actividades. De hecho, en 2025 los españoles reservaron el doble de eventos que el año anterior. El número de tickets reservados de eventos y experiencias en España ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de 25.000 en 2023 y 54.000 en 2024, hasta alcanzar los 67.000 en 2025, lo que supone un aumento total del 168%

Nuevos hábitos y experiencias más demandadas

El comportamiento de los viajeros españoles ha evolucionado significativamente en los últimos tres años, lo que ha marcado un momento decisivo para el sector: viajes basados en experiencias. Aunque las visitas turísticas a destinos tan populares como Nueva York siguen siendo muy demandadas —con productos como el «Explorer Pass», que goza de una fuerte demanda global en toda Europa—, se observa una tendencia masiva entre los viajeros a reservar viajes específicamente en torno a eventos en directo, deportes y espectáculos.

Este cambio es uno de los principales factores que impulsan los resultados de la compañía. La pasión por los deportes estadounidenses es un buen ejemplo de ello, que se ve impulsada aún más en 2025 por los partidos de la NFL en Madrid. Además, esta pasión se extiende a la música, con un aumento considerable de las ventas de entradas para conciertos y musicales de Broadway. En España, los tres conciertos más vendidos son Bruno Mars, BTS y Bad Bunny en Madrid, seguidos de los espectáculos de Rosalía tanto en Barcelona como en Madrid.

Un modelo de crecimiento innovador: equipo global y tecnología

Este volumen de negocio de 120 millones de euros se sostiene gracias a un equipo global de alrededor de 100 empleados. Fiel a su compromiso con la flexibilidad, Hellotickets opera bajo un modelo de trabajo 100% remoto y con una semana laboral de 4 días. A nivel corporativo, la compañía prevé para este próximo año profundizar y afianzar la presencia en los 28 mercados en los que opera actualmente, con su foco europeo en Francia y España. Además, planea una mayor implementación de la inteligencia artificial para facilitar la búsqueda de experiencias y eventos a los usuarios en base a su itinerario de viaje.

Sobre Hellotickets

Hellotickets es una plataforma líder a nivel mundial y un proveedor apasionado de experiencias de viaje, tours y actividades, que ayuda a exploradores de 28 países a encontrar su camino hacia las maravillas del mundo. Fundada en 2017 por los veteranos del sector Jorge Díaz Largo y Alberto Martínez (“nos conocemos desde el colegio”), la marca se basa en la creencia de que las experiencias de viaje y las emociones que inspiran dan como resultado vidas más plenas, vidas vividas a lo grande. Y vivir a lo grande es lo que todos deberíamos hacer. Centrada decididamente en la experiencia de vivir a lo grande, Hellotickets se basa en una semana laboral de cuatro días y un modelo totalmente remoto, con un equipo de más de 80 empleados que viven en todo el mundo.

Con un equipo de casi cien personas comenzaron realmente en 2018 y la pandemia los enganchó de lleno cuando estaban en plena fase de crecimiento y el tema cultural se quedó absolutamente parado. “Resurgimos y estamos en el mejor momento. Y vendemos a todo el mundo en todo el mundo y nuestro primer mercado es Francia…. Y aunque en 2025 tuvimos unas ventas de 120 millones de euros, todavía estamos lejos de los grandes players en cuanto a experiencias pero lo importante es que crecemos, lo hicimos en 2025 con gran relevancia, y en 2026 seguiremos creciendo.”

Hellotickets cuenta con el apoyo de expertos en crecimiento en fase inicial, como Chris Colbert, antiguo director general de Harvard Innovation Labs, Pillar VC, una de las principales empresas de capital riesgo de Estados Unidos, y Techstars, una de las aceleradoras de éxito más importantes del mundo. Con más de 30.000 experiencias, atracciones y eventos en más de 130 países, Hellotickets es el destino ideal para vivir momentos inolvidables y se han convertido en lideres para los grandes eventos.