CRISIS GALERÍA en ARCOmadrid 2026,con Patricia Rengifo y Raúl Silva

lunes 02 de marzo de 2026 , 08:00h

CRISIS GALERÍA presenta a Patricia Rengifo y Raúl Silva en ARCOmadrid.

Patricia Rengifo - Stand 9P10

Patricia Rengifo (Yarinacocha, 2000), artista indígena shipibo-konibo, en su primera exhibición fuera del Perú.

Su pintura articula memoria personal, resistencia colectiva y una profunda conexión espiritual con la Amazonía, abordando la defensa del territorio frente a las industrias extractivas.

Con una riqueza de símbolos y figuras, Rengifo inscribe su práctica en la continuidad de la tradición pictórica amazónica, tejiendo una sensibilidad compartida entre territorios, cuerpos y fuerzas vivas.

Su obra afirma la persistencia cultural como gesto de cuidado, transmisión y proyección hacia el futuro, sostenida a partir de su comunidad y el deseo de seguir construyendo una memoria y lucha colectiva.

A través de un enfoque que une los lenguajes visuales ancestrales y actuales, Rengifo desarrolla una práctica que afirma la relevancia de las epistemologías amazónicas y su fuerza crítica en el presente.

Esta presentación marca un hito en la internacionalización de su obra y en la visibilidad de las voces indígenas dentro del circuito global de arte contemporáneo.

Raúl Silva - Stand 9D03

En colaboración con F2, CRISIS Galería presenta un stand dedicado al proyecto de Raúl Silva.

La propuesta reúne una serie de ejercicios formales concebidos como un trabajo en curso que abordan la imaginación de las telecomunicaciones a través de dos ejes estructurales: su infraestructura técnica y la sensorialidad corporal que las sostiene.

El proyecto explora las tensiones entre lo material y lo inmaterial, lo visible y lo imperceptible, proponiendo una lectura crítica de las formas contemporáneas de hiperconectividad.

A través de dispositivos, estructuras y desplazamientos formales, Silva activa un campo de reflexión alrededor de las redes que habitamos y los sistemas que median nuestra experiencia cotidiana.