Gran Gala Flamenco en Madrid

Con más de 3.000.000 de espectadores y después de 22 años de programación ininterrumpida en la ciudad de Barcelona, donde se puede disfrutar semanalmente en el Palau de la Música y en el Teatre Poliorama, GRAN GALA FLAMENCO llega a Madrid para presentarse en el Teatro CAPITOL de la Gran Vía.

Las funciones serán los días 14, 21, 25 y 28 de septiembre; 9 y 15 de octubre y 7, 19 y 26 de noviembre.

GRAN GALA FLAMENCO surge de la consolidada amistad y la visión compartida entre Daniela Turco (Daniela Eventi y Spettacoli S.L.) y el co-creador Nevio Schiavone (Música & Música S.R.L.). Ambos concibieron la idea de reunir, en un solo espectáculo, todos aquellos elementos que el público asocia con la esencia del flamenco: los palos más representativos, la intensidad de las coreografías, la fuerza del zapateado, el embrujo de la bata de cola, la magia de las castañuelas, el vuelo de los abanicos, los mantones y la elegancia de un vestuario cuidado al detalle.

El resultado es un recorrido vibrante y apasionante por el universo flamenco, donde tradición y espectacularidad se encuentran en un formato que ha sabido conquistar tanto a los amantes del género como a quienes se acercan por primera vez a este arte.

Para Daniela Turco y Nevio Schiavone, cada producción es mucho más que un espectáculo: es una invitación a vivir una experiencia que trasciende el escenario y permanece en la memoria del espectador. Con Gran Gala Flamenco, reafirman su compromiso con la difusión de la cultura y con la creación de propuestas artísticas de gran impacto internacional.

Durante sus más de veinte años en Barcelona, GRAN GALA FLAMENCO ha sido el hogar donde grandes artistas han podido expresar su arte y conectar con un público diverso y apasionado. Figuras de la talla de Karime Amaya, La Talegona, Rafael Amargo, Montse Cortés, Genara Cortés, La Tana o Chicuelo, Jose Maldonado, El Yiyo, entre muchos otros, han formado parte de este espectáculo, consolidando su prestigio y enriqueciendo su historia con actuaciones inolvidables.

Ahora llega a Madrid con una compañía formada por los músicos Tati Amaya (guitarra), Carlos Caro y Fernando García Rico (violín), Bandolero (percusión). Al cante, Ana Brenes, Montse Cortés y Joaquín “el duende”.

Bailaores (se alternarán según la función): Ely Ayala, Nacho Blanco, Vanesa Gálvez, Pablo Fraile, Lisi Sfair, Lorena Oliva y Marina Walpercin.

La idea y concepto de GRAN GALA FLAMENCO son de Daniela Turco y Nevio Schiavone. La dirección musical es de Tati Amaya y la dirección artística de Eli Ayala.