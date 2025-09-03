TorreBar, nuevo proyecto colectivo en Torrelavega para impulsar la hostelería de la ciudad

miércoles 03 de septiembre de 2025 , 09:57h

La hostelería de Torrelavega suma una nueva iniciativa con la puesta en marcha de TORREBAR, un proyecto creado por Darío Fernández Dacal, conocido en redes como Caimán Foodie, que busca dar visibilidad y cohesión a la amplia y variada oferta de bares de la ciudad.

“Torrelavega es mi ciudad natal, mi casa y mi pasión, y de ese amor por la ciudad nace TORREBAR”, explica Caimán Foodie. El proyecto pretende dar brillo a cada establecimiento de manera individual y, al mismo tiempo, impulsar la hostelería de la ciudad en su conjunto, reforzando la identidad de Torrelavega como destino gastronómico y de ocio.

Rutas temáticas para todos los públicos

La propuesta se articula a través de rutas temáticas que permitirán descubrir y disfrutar la diversidad de bares que existen en la ciudad. Habrá recorridos para todos los perfiles: pet friendly, madrugadores, cocina ininterrumpida, celíacos, terrazas, vinos blancos, tapas… Una forma de redescubrir lo que ya tenemos y, muchas veces, pasa desapercibido.

“TORREBAR será el altavoz que dé visibilidad a la oferta hostelera local, una iniciativa para avivar nuestras calles, compartir momentos alrededor de la barra y disfrutar juntos de lo que mejor sabemos hacer”, señala su creador.

El origen de Caimán Foodie

Detrás de esta iniciativa se encuentra la trayectoria personal de Caimán Foodie, el alter ego gastronómico de Darío Fernández. El nombre nace de una anécdota personal: un amigo lo apodó “caimán” al verlo devorar platos con entusiasmo, comparándolo con vídeos de caimanes en YouTube.

Con esa identidad, Fernández comenzó a compartir en redes sociales sus recorridos por bares y restaurantes, con un enfoque especial en negocios que lo hacen muy bien pero que, por distintos motivos, no están en el radar del gran público.

TORREBAR es la evolución natural de ese espíritu: convertir la pasión personal en un proyecto colectivo para la ciudad.